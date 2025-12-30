Trong suốt hành trình đầy sóng gió từ Hoàng gia Anh đến cuộc sống tự do tại Mỹ, bên cạnh Harry và Meghan luôn có những cộng sự thầm lặng, những người không chỉ làm việc mà còn sẻ chia lý tưởng sống. James Holt là một người như thế. Gắn bó với Harry từ những ngày đầu tiên, thấu hiểu Meghan ngay từ ánh nhìn đầu tiên, ông đã cùng họ đi qua những thăng trầm lớn nhất. Thế nhưng, "bữa tiệc nào rồi cũng tàn", sau 5 năm gây dựng Archewell tại Los Angeles, James Holt đã quyết định dừng lại để trở về với gia đình tại Anh. Sự rời đi của ông, cùng với hàng loạt thay đổi nhân sự gần đây, đang vẽ nên một bức tranh mới về tương lai của nhà Sussex: Liệu đây là một cuộc "khủng hoảng" người tài hay là sự lột xác tất yếu để trưởng thành?





Lời tạm biệt của người "tri kỷ" sau một thập kỷ đồng hành

Giữa những tin đồn thường thấy về sự khắt khe của Harry và Meghan với nhân viên, lời chia tay của James Holt lại mang một màu sắc hoàn toàn khác: Trân trọng, ấm áp và đầy ắp kỷ niệm. Trong thông báo gửi đi vào ngày 29/1 vừa qua, James không giấu được sự xúc động khi nhìn lại chặng đường đã qua.

Ông nhớ về dự án đầu tiên cùng Hoàng tử Harry cách đây 8 năm, khi cả hai cùng nỗ lực cải thiện sức khỏe tinh thần cho binh lính Anh. Ông cũng nhắc đến Meghan bằng những từ ngữ đẹp đẽ nhất, gọi cô là một "tâm hồn đồng điệu" - người luôn tìm thấy niềm vui ngay cả trong nghịch cảnh và kết nối với mọi người bằng sự chân thành hiếm có. Với James, 10 năm qua không chỉ là công việc, mà là một hành trình của sự thấu hiểu. Ông chia sẻ rằng Harry luôn thách thức ông phải suy nghĩ lớn lao hơn, vượt ra khỏi những khuôn khổ để tạo ra sự khác biệt thực sự.





Đặc biệt, điều khiến James tự hào nhất không phải là những danh hiệu hay sự kiện hào nhoáng, mà là những dự án hỗ trợ các gia đình chịu tổn thương bởi môi trường mạng. Ông gọi đó là "ý nghĩa lớn nhất trong sự nghiệp", nơi ông được tiếp xúc với những con người phi thường. Quyết định rời ghế Giám đốc điều hành Archewell không phải vì mâu thuẫn, mà là tiếng gọi của gia đình. Sau 5 năm sống tại Los Angeles rực rỡ nắng vàng, James cảm thấy đã đến lúc đưa gia đình nhỏ của mình trở về London, trao lại ngọn đuốc cho thế hệ kế cận với niềm lạc quan và tự hào.





Sự trân trọng từ nhà Sussex và bước chuyển mình "thay máu"

Đáp lại tình cảm ấy, Harry và Meghan cũng dành cho người cộng sự lâu năm những lời tán dương có cánh. Họ gọi ông là "chỗ dựa vững chắc" trong gần một thập kỷ, ca ngợi nhiệt huyết và tài năng của ông trong việc lèo lái các hoạt động từ thiện. Dù rời chức vụ điều hành, mối lương duyên này chưa hề đứt đoạn. James Holt vẫn sẽ tiếp tục vai trò cố vấn cấp cao, hỗ trợ cặp đôi trong các chuyến công du nhân đạo quốc tế vào năm 2026. Một cái kết đẹp cho một mối quan hệ công việc dựa trên sự tin tưởng tuyệt đối.





Tuy nhiên, sự ra đi của James Holt không phải là sự kiện đơn lẻ. Nó nằm trong chuỗi những biến động lớn tại Archewell thời gian gần đây. Trước đó, vào ngày 26/12, Giám đốc truyền thông Meredith Maines cũng đã rời vị trí chỉ sau chưa đầy 10 tháng tại nhiệm. Cùng với việc đổi tên tổ chức từ thiện từ "Archewell Foundation" sang "Archewell Philanthropies" để phản ánh tầm nhìn toàn cầu rộng lớn hơn, cặp đôi cũng đã phải nói lời chia tay với ba nhân sự khác trong quá trình tái cơ cấu.

Đại diện của cặp đôi chia sẻ thẳng thắn rằng việc chuyển đổi mô hình hoạt động chắc chắn sẽ dẫn đến việc cắt giảm một số vị trí hành chính. Dù vậy, họ khẳng định sự trân trọng tuyệt đối với những người đã cống hiến. Có thể thấy, Harry và Meghan đang thực sự muốn làm mới bộ máy của mình. Họ đang hướng tới những mục tiêu dài hạn hơn, không chỉ cho bản thân mà còn cho tương lai của hai con, Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet. Những cuộc chia ly này, dù mang nhiều tiếc nuối, có lẽ là bước đệm cần thiết để "Archewell Philanthropies" vận hành trơn tru và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.