Về nhà mẹ chồng dọn dẹp, tôi chết lặng khi thấy 4 cuốn sổ tiết kiệm, mỗi cuốn nửa tỷ và câu nói lúng túng của bà khiến tôi nghi ngờ

Hôm ấy, tôi được nghỉ phép, các con lại đi ngoại khóa nên tôi về nhà bố mẹ chồng để giúp bà dọn dẹp. Hai ông bà tuổi đã cao, trước kia làm bánh đem ra chợ bán, mấy năm nay nghỉ hẳn, chủ yếu dựa vào tiền các con chu cấp hằng tháng để trang trải sinh hoạt. Tôi vốn nghĩ nhà cửa lâu ngày không dọn sẽ bụi bặm nên chủ động lau chùi, sắp xếp lại đồ đạc. Khi dọn đến chiếc tủ trong phòng ngủ của mẹ chồng, tôi vô tình thấy chiếc két nhỏ đặt khuất phía trong. Tôi tò mò sờ vào két thì phát hiện cửa không khóa, chỉ đóng lại. Chắc hẳn bố mẹ chồng sợ quên mật khẩu nên không dám khóa. Tôi tò mò không biết bố mẹ có tiền của gì không mà phải dùng tới két sắt nên tôi mở ra xem.

Và tôi nhìn thấy bốn cuốn sổ tiết kiệm được xếp ngay ngắn bên trong. Mở từng cuốn ra xem, tôi bàng hoàng vì tên người gửi chính là chồng mình. Mỗi cuốn đều ghi số tiền 500 triệu đồng.

Tôi mang ra nhà ngoài hỏi mẹ chồng, cố giữ giọng bình thường. Bà thoáng giật mình, vội giải thích đó là tiền của ông bà, nhờ chồng tôi đi gửi ngân hàng giúp nên mới phải đứng tên anh. Tôi nghe mà trong lòng đầy nghi hoặc. Bố mẹ chồng tôi quanh năm ở nhà, trước đây làm bánh bán ở chợ, thu nhập chẳng đáng bao nhiêu. Từ ngày nghỉ bán, các con còn phải chu cấp tiền sinh hoạt đều đặn. Tôi không hiểu họ lấy đâu ra 2 tỷ đồng để gửi tiết kiệm.

Ảnh minh họa

Tôi không hỏi dồn mẹ chồng thêm nữa, chỉ lặng lẽ cất lại những cuốn sổ như cũ. Nhưng trên đường về, đầu óc tôi rối bời. Chồng tôi làm ăn có thu nhập khá, song suốt những năm chung sống, anh luôn nói tiền bạc phải tính toán, tiết kiệm từng khoản để lo cho gia đình. Mỗi lần tôi đề nghị dành thêm tiền cho con học hành hoặc sửa sang nhà cửa, anh đều bảo kinh tế chưa dư dả. Vậy mà hóa ra anh có thể âm thầm cất riêng một khoản tiền khổng lồ như thế.

Tối đó, tôi thử hỏi chồng về chuyện tiết kiệm. Anh vẫn bình thản nói vợ chồng chẳng có bao nhiêu tiền nhàn rỗi, còn trách tôi hay lo xa. Nhìn vẻ mặt tỉnh bơ ấy, tôi càng chắc chắn anh chưa biết tôi đã nhìn thấy những cuốn sổ.

Tôi chưa vội vạch trần mọi chuyện, bởi điều tôi muốn biết không chỉ là 2 tỷ đồng ấy từ đâu mà có, mà còn là anh đã giấu tôi bao lâu và còn những khoản nào tôi chưa phát hiện. Tôi không tiếc nếu đó là tiền anh làm ra bằng sức lao động của mình, nhưng trong một cuộc hôn nhân, chuyện gì cũng có thể cùng nhau bàn bạc, riêng khoản tiền lớn như vậy lại phải giấu giếm thì thật khó chấp nhận. Tôi nên làm gì để chồng cùng chia sẻ với mình toàn bộ tài chính anh có đây?