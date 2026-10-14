Mẹ chồng cho con dâu 50 triệu ở cữ, con trai lén lấy sạch: Bị mẹ mắng đuổi, anh vẫn thản nhiên nói một câu khiến cả nhà bàng hoàng

Tôi mới sinh con được ít hôm, từ viện trở về nhà thì mẹ chồng đưa cho tôi 50 triệu đồng, dặn dùng để mua sữa, bỉm, thuốc men, tiêm chủng và những thứ cần thiết cho cả mẹ lẫn con. Bà còn bảo tôi cứ yên tâm nghỉ ngơi, thiếu gì thì nói để bà lo liệu. Tôi thực sự biết ơn vì dù không phải người khéo thể hiện tình cảm, mẹ chồng vẫn quan tâm đến con dâu vô cùng.

Tôi cất số tiền ấy cẩn thận, định bụng sẽ tính toán chi tiêu hợp lý để dành một phần phòng khi con ốm đau. Nào ngờ, chỉ vài ngày sau, tôi phát hiện tiền đã vơi đi một khoản lớn. Hỏi chồng, anh ban đầu quanh co, sau mới thú nhận đã lấy tiền mua bộ đồ thể thao mới, giày tập và mấy loại thực phẩm bổ sung cho bản thân.

Tôi nghe mà không tin nổi. Tôi vừa trải qua cuộc sinh nở đau đớn, còn đang phải thức đêm cho con bú, từng khoản tiền mua thuốc hay đồ dùng cho con đều phải cân nhắc, vậy mà anh có thể thản nhiên lấy tiền dành cho hai mẹ con để phục vụ sở thích cá nhân. Tôi tức đến mức bật khóc, vừa khóc vừa hét lên rằng nếu sống với nhau mà anh chỉ biết nghĩ cho bản thân thì ly hôn đi cho xong.

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Chuyện đến tai mẹ chồng, bà giận dữ trách con trai không biết suy nghĩ, đã làm chồng làm cha mà còn hành xử ích kỷ. Bà yêu cầu anh trả lại tiền, đồng thời đuổi anh ra khỏi nhà để anh tự suy nghĩ về việc mình đã làm, tránh ảnh hưởng tới tâm trạng của mẹ bỉm. Tôi không ngờ mẹ chồng lại phản ứng quyết liệt như vậy, nhưng trong lòng cũng chẳng vui vẻ gì. Tôi chỉ mong anh nhận ra sai lầm, xin lỗi vợ và quay về cùng chăm sóc con.

Thế nhưng, mọi chuyện lại diễn biến theo hướng khác. Chồng tôi thuê một phòng trọ bên ngoài, rồi cứ thế ở lì đó. Ban đầu tôi nghĩ anh giận mẹ nên cần vài hôm bình tĩnh. Tôi nhắn tin bảo anh về nhà, con còn nhỏ, tôi đang ở cữ, một mình chăm con rất vất vả. Anh trả lời rằng ở ngoài thích hơn, không phải nghe tiếng trẻ con khóc suốt ngày, cũng chẳng phải chịu tiếng mẹ quát mắng.

Đọc những dòng ấy, tôi "cạn lời". Con khóc là chuyện bình thường của trẻ sơ sinh, còn mẹ chồng có nặng lời với anh thì cũng vì anh làm sai trước. Vậy mà anh coi việc trở về nhà, ở cạnh vợ con như một sự chịu đựng, trong khi tôi chưa từng có lấy một ngày được nghỉ ngơi đúng nghĩa kể từ lúc sinh con.

Mẹ chồng vẫn ở bên giúp tôi chăm cháu, thấy tôi buồn bà cũng khuyên cứ tập trung dưỡng sức, đừng nghĩ ngợi nhiều. Nhưng tôi biết bà không thể thay thế vai trò của một người chồng, cũng không thể mãi đứng ra giải quyết những mâu thuẫn giữa hai vợ chồng tôi.

Tôi vẫn chưa biết nên làm gì tiếp theo. Nếu ly hôn ngay lúc này, tôi sợ con còn quá nhỏ, bản thân chưa hồi phục sức khỏe, mọi thứ sẽ càng khó khăn. Nhưng nếu cứ nhẫn nhịn, tôi lại lo chồng sẽ nghĩ rằng dù mình có vô trách nhiệm đến đâu, vợ vẫn phải chờ đợi và tha thứ. Tôi nên làm thế nào đây?