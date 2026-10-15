Mỗi tháng phải gửi 5 triệu tiền "báo hiếu" cho bố mẹ chồng, cách nàng dâu gỡ “thế bí” mà không mất hòa khí

Tôi từng nghĩ chuyện gửi tiền cho bố mẹ chồng mỗi tháng là việc chẳng có gì đáng để vợ chồng cãi nhau. Bố mẹ đã nuôi chồng tôi trưởng thành, lúc có điều kiện thì con cái phụng dưỡng cũng là lẽ thường. Nhưng đến khi có con, tôi mới nhận ra, giữa “báo hiếu” và khả năng tài chính của một gia đình trẻ đôi khi là cả một bài toán khó.

Vợ chồng tôi đều làm công ăn lương, thu nhập không quá dư dả. Mỗi tháng, ngoài tiền ăn uống, điện nước, nhà cửa còn có tiền học, tiền sữa và đủ thứ chi phí phát sinh cho con. Hai vợ chồng vẫn cố gắng để dành một khoản phòng khi ốm đau hoặc có việc đột xuất, nhưng thực tế chẳng còn lại bao nhiêu.

Điều khiến tôi áp lực là trước khi lấy vợ, chồng tôi đã có thói quen gửi tiền về cho bố mẹ. Khi còn độc thân, mỗi tháng anh gửi 8 triệu đồng để bố mẹ lo cho em ăn học. Sau khi anh cưới tôi, mẹ chồng chủ động nói giảm xuống còn 5 triệu đồng mỗi tháng.

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Tôi từng vài lần muốn nói với chồng rằng số tiền ấy hiện tại không hề nhỏ đối với gia đình chúng tôi. Nhưng lần nào anh cũng gạt đi: “Bố mẹ giờ không làm gì, chỉ ở nhà hưởng lương hưu, mình gửi được thì cứ gửi”.

Tôi hiểu bố mẹ chồng không tiêu pha nhiều. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ phải tính toán từng hộp sữa hay bộ quần áo ông bà mua cho cháu. Điều khiến tôi chạnh lòng là mỗi tháng vợ chồng tôi vẫn đều đặn gửi tiền, nhưng từ khi tôi sinh con, bố mẹ chồng chỉ lên chăm cháu khoảng một tháng rồi về quê. Sau đó, phải 2-3 tháng ông bà mới lên thăm cháu một lần.

Tôi bắt đầu lo nếu một ngày con ốm, chồng hoặc tôi gặp vấn đề sức khỏe, gia đình sẽ lấy đâu ra tiền để xoay xở. Tôi không muốn biến chuyện phụng dưỡng bố mẹ thành cuộc so đo, nhưng tôi cũng không thể coi như những khoản chi cho gia đình mình không tồn tại.

Có lần tôi nghĩ hay là hai vợ chồng nên ngồi lại, viết toàn bộ thu nhập và chi phí trong tháng ra giấy. Tôi muốn chồng thử cầm toàn bộ khoản tiền còn lại để tự lo cho gia đình một thời gian, thay vì chỉ nghe tôi kể rằng tiền bạc đang thiếu trước hụt sau. Tôi cũng muốn anh hiểu rằng tôi không phản đối chuyện báo hiếu, tôi chỉ mong việc đó nằm trong khả năng của cả hai vợ chồng.

Tôi càng nghĩ càng thấy, vấn đề có lẽ không nằm ở 5 triệu hay 8 triệu. Điều tôi cần là chồng hiểu rằng sau khi kết hôn, anh đã có thêm một gia đình nhỏ cần được bảo đảm. Bố mẹ hai bên đều là người thân, nhưng tiền bạc thì phải được cân đối dựa trên khả năng thực tế.

Nếu sau này phải nói chuyện với bố mẹ chồng, tôi cũng muốn để chồng là người đứng ra trước. Tôi nghĩ những chuyện liên quan đến trách nhiệm của con cái nên được nói bằng sự lễ phép nhưng rõ ràng, thay vì để con dâu trực tiếp than phiền rồi vô tình biến mình thành người tính toán với nhà chồng.

Tôi vẫn tin báo hiếu là điều nên làm. Nhưng báo hiếu không có nghĩa là một người phải hy sinh sự ổn định của gia đình nhỏ để chứng minh mình có hiếu. Hôn nhân không chỉ là chuyện hai người yêu nhau, mà còn là lúc cả hai học cách cân bằng giữa bố mẹ, con cái và tương lai của chính mình. Điều quan trọng nhất có lẽ không phải gửi bao nhiêu tiền, mà là vợ chồng có thể cùng nhau thống nhất một cách công bằng và phù hợp với khả năng của mình.

Giờ tôi muốn điều chỉnh hoặc dừng khoản này lại thì nên nói thế nào để đỡ mất lòng 2 bên và chồng không hiểu lầm?