Không hổ danh là biểu tượng thời trang hoàng gia mang đậm chất Hollywood, Meghan vừa chứng minh đẳng cấp của mình tại một sự kiện kín đáo nhưng đầy sức nặng. Lựa chọn thiết kế sang trọng từ thương hiệu ruột bên bờ Tây, Meghan không chỉ khéo léo lăng xê gam màu đang "làm mưa làm gió" trên các sàn diễn mùa xuân năm nay mà còn mượn thời trang để gửi đi một thông điệp đanh thép tới truyền thông, ngầm dập tắt mọi đồn đoán về việc rạn nứt với ông lớn trực tuyến Netflix.

Đập tan tin đồn bằng một nụ cười

Mới đây, hình ảnh Vương tử Harry và Meghan Markle sánh bước rạng rỡ bên cạnh Giám đốc nội dung Netflix Ted Sarandos cùng phu nhân Nicole Avant đã nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của truyền thông. Cặp đôi hoàng gia đã góp mặt tại sự kiện "Montecito Tastemaker" nhằm quảng bá cho phần 2 của series đình đám Beef, diễn ra tại một dinh thự riêng tư vào ngày 10/4/2026.

Sự hiện diện vui vẻ của nhà Sussex tại đây như một gáo nước lạnh dội vào những tin đồn thất thiệt trước đó. Đã có không ít đồn đoán cho rằng bản hợp đồng hàng triệu đô giữa cặp đôi và nền tảng streaming này đang đứng trên bờ vực thẳm. Tuy nhiên, dù series phong cách sống With Love, Meghan được xác nhận sẽ không quay trở lại với phần 3, mối quan hệ giữa Meghan và dàn lãnh đạo cấp cao của Netflix rõ ràng vẫn đang vô cùng nồng ấm. Không cần lên tiếng phân trần, cái bắt tay và những nụ cười tại sự kiện Montecito đã thay họ nói lên tất cả.

"Hiệu ứng Meghan" và chiếc váy chuẩn trend mùa xuân

Tất nhiên, tâm điểm của sự kiện chắc chắn thuộc về diện mạo đậm chất minh tinh của Meghan Markle. Cô khoác lên mình chiếc váy Gale Gown đến từ Heidi Merrick - một trong những thương hiệu thời trang California được cô vô cùng ưu ái. Điều đáng nói, thiết kế với phần thân ôm sát tinh tế và chân váy xếp tầng bồng bềnh này mang tông màu Chartreuse (xanh lá mạ/xanh nõn chuối) cực kỳ rực rỡ. Đây chính là một trong những xu hướng màu sắc chủ đạo đang thống trị làng mốt dạo gần đây.

Chiếc váy này vốn nằm trong bộ sưu tập được tái phát hành nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập của hãng. Và không nằm ngoài dự đoán, nhờ "hiệu ứng Meghan", phiên bản màu xanh bắt mắt này đã ngay lập tức "cháy hàng" trên mọi mặt trận, dù mức giá không hề rẻ: 715 USD (hơn 18 triệu đồng). Các tín đồ thời trang chậm chân hiện chỉ có thể săn lùng thiết kế này ở hai phiên bản màu đỏ lửa (Flame) hoặc đen (Noir).

Để hoàn thiện tổng thể thanh lịch mà không kém phần phóng khoáng, Meghan chọn kết hợp cùng đôi sandal quai mảnh Jimmy Choo Etana mang họa tiết đồi mồi sành điệu. Từ trang phục đến phụ kiện, Meghan Markle một lần nữa chứng minh gu thẩm mỹ sắc bén của mình. Cô luôn biết cách biến bản thân thành tâm điểm, dùng thời trang thay cho lời nói để khẳng định vị thế và nhẹ nhàng vượt qua mọi thị phi.