Dành trọn vẹn một kỳ nghỉ cuối tuần để "chữa lành", thư giãn và trò chuyện trực tiếp cùng Nữ công tước xứ Sussex với mức giá lên tới hàng chục triệu đồng - nghe qua thì đây quả là một trải nghiệm thượng lưu đáng mơ ước đối với nhiều người. Thế nhưng, sự kiện đình đám sắp tới của Meghan Markle tại Sydney lại chưa kịp diễn ra đã phải đối mặt với một cơn bão dư luận và những lời đe dọa bóc phốt nhắm thẳng vào khâu an ninh.

Chuyện gì thực sự đang xảy ra đằng sau những tấm vé VIP xa xỉ kia? Một kế hoạch phá hoại tinh vi từ hội anti-fan đã được giăng sẵn, hay tất cả chỉ là một "tấm bình phong" hoàn hảo của cựu thành viên hoàng gia để dọn đường lui khi vé không bán chạy như lời đồn?

Từ trào lưu "chữa lành" ngàn đô đến buổi dạ tiệc vương giả

Giữa nhịp sống hối hả, các khóa tu dưỡng sức khỏe hay những chuyến đi "chữa lành" dành riêng cho phái đẹp đang trở thành một trào lưu thời thượng. Bắt kịp xu hướng đó, Meghan Markle đã quyết định trở thành gương mặt đại diện và nhân vật trung tâm cho một sự kiện kéo dài ba ngày, dự kiến diễn ra từ 17 đến 19 tháng 4 tại Sydney, nước Úc. Đơn vị tổ chức đã vẽ ra một viễn cảnh vô cùng mỹ mãn với những lời hứa hẹn về "các cuộc trò chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ, những phút giây thư giãn tuyệt đối, tiếng cười và những trải nghiệm không thể nào quên". Điểm nhấn của cả kỳ nghỉ chính là một buổi dạ tiệc sang trọng, nơi những người tham dự sẽ có cơ hội được trò chuyện trực tiếp với phu nhân của Vương tử Harry.

Tất nhiên, cái giá để bước chân vào thế giới "chữa lành" mang mác hoàng gia này không hề rẻ. Khách hàng phải chi ra ít nhất 1.930 USD (gần 51 triệu đồng) cho suất đặt sớm, và con số này có thể đội lên hơn 3.199 USD (khoảng 84 triệu đồng) nếu muốn tận hưởng dịch vụ VIP. Với tấm vé đắt đỏ nhất, các quý cô sẽ được sắp xếp nghỉ ngơi trong một căn phòng khách sạn có tầm nhìn tuyệt đẹp hướng thẳng ra đại dương, nhận một túi quà tặng độc quyền và đặc biệt nhất là đặc quyền được chụp ảnh nhóm cùng Nữ công tước 44 tuổi. Mọi thứ được thiết kế để mang lại cảm giác xa hoa, đẳng cấp và đề cao tính độc bản.

Lời thách thức trong bóng tối: Kế hoạch phá hoại tinh vi

Thế nhưng, sự hào nhoáng của khóa tu chưa kịp khiến công chúng trầm trồ thì những góc khuất đầy thị phi đã nhanh chóng xuất hiện. Trên các nền tảng mạng xã hội, một bộ phận không nhỏ những người vốn không mấy thiện cảm với Meghan Markle đã bắt đầu rỉ tai nhau về một kế hoạch phá hoại ngầm. Họ không chỉ bàn tán suông mà còn công khai đưa ra những lời đe dọa sẽ tham dự sự kiện với ý đồ không mấy tốt đẹp, biến kỳ nghỉ dưỡng trong mơ thành một cơn ác mộng truyền thông.

Một tài khoản trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đã thẳng thừng tuyên chiến bằng một bài đăng đậm chất khiêu khích, tạo ra một làn sóng bàn tán sôi nổi:

"Chỉ phòng trường hợp Meghan Markle chưa đủ ghét tôi, cô ta chuẩn bị phải hận tôi thêm nữa đây. Tôi đã ấp ủ một kế hoạch với người bạn sống ở Sydney để tham gia cái dịp cuối tuần 'cuộc sống tươi đẹp' này. Bọn họ đã được chấp thuận và chắc chắn có một suất rồi nhé. Chúc may mắn trong việc tìm ra đó là ai, Meghan!".

Chưa dừng lại ở đó, người dùng này còn úp mở về việc sẽ dùng công nghệ cao để bí mật ghi hình lại toàn bộ sự kiện. Theo như trang Daily Mail đưa tin, tài khoản này còn tự tin khẳng định rằng họ đã chuẩn bị sẵn sàng camera cúc áo và kính thông minh Meta để quay lén. "Chúng tôi đã lo liệu chu toàn mọi thứ. Giờ thì hồ sơ đã được duyệt rồi. Hãy để trò chơi bắt đầu!" - lời tuyên bố này giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đội ngũ an ninh của sự kiện, báo hiệu một nguy cơ rò rỉ hình ảnh và thông tin nội bộ cực kỳ cao.

Thuyết âm mưu bùng nổ: Tấm bình phong cho một "quả bom xịt"?

Giữa lúc những lời đe dọa đang lan truyền chóng mặt, cư dân mạng lại bắt đầu dấy lên một thuyết âm mưu khác đầy thực tế và cay đắng hơn: Phải chăng tất cả những ồn ào về an ninh này chỉ là một "chiêu trò" để dọn đường rút lui? Việc một sự kiện có mức giá quá cao ngất ngưởng vấp phải sự thờ ơ của công chúng là điều dễ hiểu. Nhiều người tinh ý nhận ra rằng, lấy lý do an ninh không đảm bảo để hủy bỏ chương trình nghe có vẻ hợp lý và giữ thể diện tốt hơn rất nhiều so với việc phải thừa nhận rằng vé bán không chạy.

Một người dùng mạng xã hội đã phân tích một cách sắc sảo: "Cái rủi ro an ninh này rất có thể sẽ được dùng làm cái cớ để hủy bỏ toàn bộ sự kiện. Một lớp vỏ bọc hoàn hảo để che đậy sự thật là có hàng trăm tấm vé vẫn đang ế ẩm không ai mua, và lấp liếm đi lời nói dối rằng vé đã bán sạch ngay lập tức. Đơn giản là không có đủ người muốn ném một số tiền nực cười ra qua cửa sổ chỉ để đổi lấy một khoảnh khắc chụp ảnh chớp nhoáng với 'nữ hoàng' của họ đâu:.

Sự hoài nghi càng bị đẩy lên cao khi phong cách kiểm soát hình ảnh vốn có của Meghan Markle bị đem ra mổ xẻ. Một bình luận khác thẳng thắn chỉ trích: "Bất kỳ ai đã chấp nhận trả một cái giá đắt đỏ như vậy cho một kỳ nghỉ cuối tuần thì đều phải có quyền tự do ghi hình và chụp ảnh cá nhân. Meghan lại đang cố gắng kiểm soát mọi thứ thêm một lần nữa. Sự kiện này rồi sẽ thất bại thôi".

Dù những lời đe dọa trên mạng là thật hay chỉ là thuyết âm mưu, không thể phủ nhận rằng vấn đề an ninh luôn là một cái gai trong mắt và là nỗi ám ảnh kéo dài đối với Meghan Markle cùng chồng cô, Harry. Kể từ khi đưa ra quyết định chấn động là từ bỏ các nghĩa vụ hoàng gia vào năm 2020 và chuyển đến Mỹ sinh sống, cặp đôi đã bị tước bỏ các đặc quyền bảo vệ an ninh cấp cao bằng tiền thuế của người dân Anh. Sự thay đổi đột ngột này đã khiến họ luôn phải sống trong trạng thái đề phòng cao độ.

Chính sự thiếu hụt về mặt bảo vệ này đã trở thành rào cản lớn khiến Harry ngần ngại trong việc đưa Meghan cùng hai con nhỏ Hoàng tử bé Archie (6 tuổi) và Công chúa Lilibet (4 tuổi) trở về thăm Vương quốc Anh. Trong cuốn hồi ký "Spare" (Kẻ Thế Danh) gây tranh cãi ra mắt năm 2022, Harry từng bộc bạch những lời đầy xót xa rằng anh "không hề cảm thấy an toàn" khi ở quê nhà, bởi gia đình anh đã liên tục "phải hứng chịu những lời đe dọa được ghi nhận rõ ràng từ những kẻ cực đoan".

Cuối cùng, dù khóa tu tại Úc có được diễn ra suôn sẻ hay phải ngậm ngùi khép lại giữa chừng, câu chuyện này một lần nữa cho thấy sức nóng và những luồng tranh cãi trái chiều chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt mỗi khi cái tên Meghan Markle xuất hiện. Lằn ranh giữa sự xa hoa đáng mơ ước và những rắc rối bủa vây dường như luôn song hành cùng với cuộc sống của cựu diễn viên Hollywood này.