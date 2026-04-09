Câu chuyện kinh doanh của giới Hoàng gia luôn là thâm cung bí sử thu hút sự tò mò của công chúng, và những bước đi của Nữ tước xứ Sussex - Meghan Markle cũng không ngoại lệ. Từng mang theo bao tham vọng thâu tóm thị trường Mỹ với thương hiệu phong cách sống As Ever, thế nhưng hiện thực phũ phàng lại giáng một đòn mạnh khi "ông lớn" Netflix quyết định rút vốn.

Trong bối cảnh sản phẩm tồn kho chất đống, show ẩm thực bị khai tử chỉ sau hai mùa, động thái rục rịch đăng ký bản quyền thương hiệu tại Úc ngay trước thềm chuyến công du của vợ chồng Harry - Meghan đang làm dấy lên vô số đồn đoán. Liệu đây là một chiến lược mở rộng đầy sắc sảo để vực dậy đế chế, hay chỉ là sự chống chọi vội vã khi thị trường nội địa đã không còn mặn mà?

Chật vật nơi đất khách, gánh nặng từ cú trượt chân với Netflix

Thương hiệu As Ever (tiền thân là American Riviera Orchard ra mắt năm 2024) từng được kỳ vọng sẽ là "gà đẻ trứng vàng" giúp Meghan Markle khẳng định vị thế độc lập trên thương trường. Tuy nhiên, hành trình vươn lên lại vướng phải không ít chông gai và đỉnh điểm của chuỗi ngày khó khăn là việc gã khổng lồ phát trực tuyến Netflix tuyên bố cắt đứt quan hệ hợp tác.

Nguồn tin nội bộ tiết lộ, Netflix đã đổ hàng triệu đô la vào thỏa thuận này nhưng chẳng thu lại được gì ngoài khoản lỗ nặng nề, dẫn đến quyết định "cắt lỗ" không thương tiếc. Kéo theo đó, chương trình nấu ăn "With Love, Meghan" cũng nhanh chóng bị dừng sản xuất chỉ sau hai mùa phát sóng vì không đạt đủ chỉ tiêu người xem. Những tháng đầu năm 2026, truyền thông Mỹ còn phanh phui việc kho chứa hàng của Netflix từng chật cứng các sản phẩm dán mác As Ever từ mứt, rượu vang đến cánh hoa rắc trang trí, ế ẩm đến mức họ đành mang đi phân phát miễn phí cho nhân viên.

Khi nguồn trợ lực tài chính và truyền thông khổng lồ bị ngắt quãng, kế hoạch mở rộng quy mô nội địa gần như đóng băng, buộc thương hiệu phải đối mặt với nguy cơ trì trệ kéo dài.

Nước cờ tiến về Nam bán cầu - Lựa chọn hay sự bắt buộc?

Chính trong thời điểm nhạy cảm này, việc Meghan đệ đơn đăng ký nhãn hiệu As Ever tại Úc bỗng trở thành tâm điểm bàn tán. Nhìn nhận một cách khách quan qua lăng kính của các chuyên gia truyền thông đầu ngành, động thái này không chỉ đơn thuần là việc khai phá vùng đất mới, mà còn phản ánh phần nào thực trạng kém khởi sắc của thương hiệu tại quê nhà.

Thay vì ngồi chờ đợi phép màu ở thị trường Mỹ đang dần quay lưng, việc tìm kiếm một "bến đỗ" mới mang tính sống còn để duy trì bộ máy vận hành. Xét trên giấy tờ, Úc thực sự là một mảnh đất màu mỡ. Thói quen tiêu dùng, phong cách sống và nhân khẩu học tại xứ sở chuột túi có sự tương đồng đáng kể với tệp khách hàng mục tiêu mà As Ever đang khao khát.

Hơn thế nữa, thái độ của công chúng Úc đối với vợ chồng Công tước xứ Sussex nhìn chung vẫn giữ ở mức trung lập, ít khắt khe và bớt soi xét hơn hẳn so với truyền thông Mỹ. Việc đệ đơn đăng ký nhãn hiệu ngay trước thềm chuyến công du của cả hai rõ ràng là một sự tính toán thời điểm cực kỳ khôn ngoan, mượn sức nóng từ sự xuất hiện của chính mình để làm đòn bẩy PR hoàn hảo mà chẳng tốn một đồng chi phí quảng cáo.

Ván bài sinh tử quyết định tương lai thương hiệu

Dù phía đại diện của As Ever vẫn khéo léo dùng từ "suy đoán" để nói về kế hoạch mở rộng quốc tế, nhưng không ai có thể phủ nhận áp lực đang đè nặng lên vai Nữ tước. Bản thân Meghan cũng từng thừa nhận trên truyền thông rằng cô đã trải qua một lộ trình học hỏi đầy cam go và mắc phải không ít sai lầm trong quá trình chèo lái doanh nghiệp.

Chuyến xuất ngoại mang theo thương hiệu lần này có thể được ví như một ván bài lật ngửa, mang tính chất quyết định sự tồn vong của As Ever. Nếu thành công bám rễ và chinh phục được thị hiếu của người tiêu dùng Úc, cánh cửa bước ra thế giới sẽ rộng mở, kéo theo những dòng doanh thu mới và cơ hội thu hút đầu tư để vực dậy toàn bộ dự án.

Ngược lại, nếu thương hiệu tiếp tục chìm nghỉm ở một thị trường được đánh giá là đầy tiềm năng và dễ thở hơn, thì những nghi ngờ về tính khả thi lâu dài của cả một mô hình kinh doanh sẽ càng thêm sâu sắc. Con đường phía trước của As Ever vẫn còn là một dấu hỏi lớn, chờ đợi bản lĩnh thực sự của người đứng đầu giữa muôn trùng sóng gió.