Dành cả thanh xuân để đi du lịch trải nghiệm là ước mơ của mọi cô gái trẻ, nhưng nếu bạn là một công chúa và chuyến đi đó tiêu tốn hàng trăm ngàn bảng Anh tiền mồ hôi nước mắt của người dân, câu chuyện lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Báo chí xứ sương mù từng tốn không ít giấy mực về "năm tháng nghỉ gap year" ồn ào của Công chúa Beatrice và em gái Eugenie.

Từ những bãi biển ngập nắng ở St Barths đến đỉnh tuyết trắng Verbier, sự xa hoa phi lý ấy đã buộc người đứng đầu Hoàng gia lúc bấy giờ phải ra tay chấn chỉnh, bất chấp sự phản đối gay gắt từ người cha ruột - cựu Vương tử Andrew.

Tờ hóa đơn an ninh "trên trời" cho những chuyến ngao du bất tận

Mười chín tuổi, độ tuổi rực rỡ nhất của đời người, Công chúa Beatrice đã quyết định dành trọn một năm "gap year" (năm nghỉ phép trước khi vào đại học) để vi vu khắp thế giới trước khi gò mình vào giảng đường trường Goldsmiths. Chuyện một người trẻ trung lưu đi du lịch để khám phá bản thân vốn dĩ rất bình thường, nhưng chuyến đi của Beatrice lại là một ngoại lệ đầy tốn kém.

Theo thông tin từ tờ Express, chỉ trong vỏn vẹn bốn tháng đầu năm 2011, vị công chúa này đã xách vali lên và đi tới 10 kỳ nghỉ cá nhân. Lịch trình của cô dày đặc và phủ sóng toàn những địa điểm xa xỉ bậc nhất thế giới từ hai chuyến đi tới hòn đảo thiên đường St Barths và siêu đô thị New York, ba lần ghé thăm khu nghỉ dưỡng trượt tuyết đẳng cấp Verbier, cho tới những chuyến dạo chơi ở Aspen và Hy Lạp. Trước đó, dấu chân của cô cũng đã in quanh Argentina, Brazil, Tây Ban Nha, Bỉ, Ai Cập và Abu Dhabi.

Điều khiến công chúng Anh quốc thời điểm đó bàng hoàng và phẫn nộ không phải là việc cô tận hưởng bao nhiêu nơi, mà là con số khổng lồ 250.000 bảng Anh (tương đương 8,8 tỷ đồng) tiền thuế của người dân đã bị "đốt" vào chi phí an ninh cho cô. Là thành viên hoàng gia, Beatrice luôn có đội ngũ cảnh sát bảo vệ túc trực 24/7 theo sát từng bước chân đến mọi chốn ăn chơi.

Trong một bộ phim tài liệu, chuyên gia hoàng gia Richard Kay từng thẳng thắn châm biếm rằng người nộp thuế đã phải è cổ trả tiền để các sĩ quan cảnh sát hộ tống những vị công chúa trẻ đến các tụ điểm vui chơi xa hoa nhất trên thế giới. Em gái cô, Công chúa Eugenie cũng không hề kém cạnh khi tiêu tốn hơn 100.000 bảng Anh cho dàn vệ sĩ tháp tùng cô đi Ấn Độ, Mỹ, Nam Phi và Thái Lan trong năm nghỉ phép của mình.

Cuộc can thiệp cứng rắn và sự phẫn nộ của người cha

Giữa lúc làn sóng bất bình từ dư luận ngày một dâng cao, Thái tử Charles (nay là Vua Charles) đã buộc phải đứng ra can thiệp để cắt đứt mạch chi tiêu vô lý này. Nhận thấy Beatrice và Eugenie không thuộc nhóm những thành viên hoàng gia cấp cao thực hiện các nghĩa vụ công cộng cốt lõi, Thái tử Charles quyết định tước bỏ đặc quyền bảo vệ 24/7 của hai cô cháu gái. Việc bắt công chúng phải gánh vác chi phí cho những chuyến rong chơi cá nhân là điều không thể chấp nhận được.

Hành động "nắn gân" kiên quyết này ngay lập tức vấp phải sự phản kháng dữ dội từ cựu Vương tử Andrew. Đứng trước việc hai con gái cưng bị tước đi quyền lợi lớn lao, vị Công tước xứ York đã nổi trận lôi đình. Nhà viết tiểu sử hoàng gia Angela Levin tiết lộ rằng ông tức giận đến mức viết ngay một bức thư phàn nàn gửi thẳng lên Nữ hoàng Elizabeth. Trong thư, ông kiên quyết đòi hỏi các con mình phải được đối xử như những nhân vật hoàng gia thực thụ và không muốn bất kỳ sĩ quan bảo vệ nào rời bỏ chúng. Thế nhưng, thời thế đã thay đổi và những đặc quyền không đi kèm trách nhiệm đã không còn chỗ đứng.

Đặc quyền không dành cho tất cả

Kể từ năm 2011, sau 23 năm đối với Beatrice và 21 năm đối với Eugenie, cuộc sống được bảo vệ nghiêm ngặt vòng trong vòng ngoài của hai chị em đã chính thức khép lại. Câu chuyện về những hóa đơn an ninh trên trời này không chỉ là một vết gợn trong lịch sử hoàng gia mà còn là một bài học đắt giá về ranh giới của sự hưởng thụ.

Ngày nay, Hoàng gia Anh đã thắt chặt hơn rất nhiều các quy định để xoa dịu công chúng và đảm bảo tính minh bạch. Ở thời điểm hiện tại, những người duy nhất còn được hưởng đặc quyền bảo vệ túc trực ngày đêm từ cảnh sát chỉ đếm trên đầu ngón tay, bao gồm Nhà vua, Hoàng hậu, cùng Thân vương và Vương phi xứ Wales. Ngay cả những nhân vật mẫn cán cống hiến hết mình như Công tước xứ Edinburgh hay Vương nữ Anne cũng chỉ được cấp đội bảo vệ khi họ đang khoác lên mình trọng trách thực hiện các nhiệm vụ công cộng. Sự việc năm xưa của Công chúa Beatrice nay đã lùi xa, nhưng nó vẫn luôn là lời nhắc nhở thực tế nhất: cái giá của thanh xuân rực rỡ đôi khi lại nằm trong chính tờ hóa đơn tiền thuế của những người dân lao động bình thường.