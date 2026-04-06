Lễ Phục sinh năm nay mang một gam màu hoàn toàn khác biệt đối với gia đình xứ Sussex tại bang California đầy nắng. Bỏ lại sau lưng những nghi thức Hoàng gia truyền thống nơi các thành viên đang tề tựu đông đủ tại lâu đài Windsor, Meghan Markle vừa khiến dân tình thích thú khi hiếm hoi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, trong veo của hai bé Archie và Lilibet. Đoạn video không hào nhoáng, xa hoa mà ngập tràn hơi thở mộc mạc của một gia đình nhỏ đang tận hưởng niềm vui điền viên. Tuy nhiên, nhiều người tinh ý nhận ra Vương tử Harry không hề xuất hiện trong những khung hình này, kéo theo đó là những hé lộ mới nhất về khao khát đưa vợ con trở lại nước Anh của anh trong mùa hè tới giữa những khúc mắc về vấn đề an ninh.

Lễ Phục sinh mộc mạc nơi đồng quê: Lilibet hóa thỏ hồng cưng xỉu, Archie bận rộn tô trứng

Khác hẳn với những bộ cánh lộng lẫy hay bầu không khí trang nghiêm, Meghan Markle đã mang đến một góc nhìn thật sự gần gũi và bình yên về cuộc sống làm mẹ của mình qua hàng loạt đoạn video mới nhất trên Instagram. Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh các thành viên Hoàng gia xúng xính dự lễ ở Windsor vào sáng Chủ nhật, Nữ công tước xứ Sussex lại hóa thân thành một bà mẹ bỉm sữa chính hiệu, tận hưởng ngày lễ theo cách không thể giản dị hơn. Cô hào hứng khoe cảnh cùng các con cho gà ăn, nhặt trứng và chứng kiến một cuộc đua tìm trứng Phục sinh đầy ắp tiếng cười của Archie và Lilibet, theo sau là những chú chó cưng lăng xăng vô cùng náo nhiệt.

Đáng chú ý nhất là hình ảnh tiểu công chúa Lilibet diện chiếc váy hồng vô cùng ngọt ngào, đội tai thỏ ngộ nghĩnh và ôm khư khư chú thỏ bông to bự, trong khi cậu anh trai Archie thì đang say sưa, cặm cụi trang trí quả trứng của riêng mình. Kèm theo dòng chú thích "Happy Easter!" (Chúc mừng Lễ Phục sinh) vô cùng rạng rỡ, đoạn clip như một thước phim chữa lành, chân thật và dễ thương hết nấc. Thế nhưng, giữa khung cảnh ấm áp ấy, người ta lại chẳng hề thấy bóng dáng của Vương tử Harry đâu.

Sự vắng mặt của Harry và khao khát đưa gia đình nhỏ trở về quê hương

Việc vắng mặt trong khoảnh khắc gia đình quây quần này dường như có liên quan mật thiết đến những lịch trình bận rộn sắp tới của Công tước xứ Sussex. Theo nhiều nguồn tin, Harry đang ráo riết chuẩn bị để trở về Anh vào mùa hè này nhằm tham dự các sự kiện gắn liền với những tâm huyết cá nhân của anh. Cụ thể, anh sẽ góp mặt trong sự kiện đếm ngược một năm đến kỳ Invictus Games (dự kiến tổ chức tại Birmingham vào năm 2027) và tham gia các hoạt động liên quan đến tổ chức từ thiện WellChild mà anh đã gắn bó sâu sắc với tư cách là người bảo trợ từ tận năm 2007. Sâu thẳm trong lòng, vị Vương tử này vẫn luôn khao khát được đưa Meghan và hai nhóc tỳ trở về quê hương để tận hưởng khoảng thời gian gắn kết gia đình, nhưng điều kiện tiên quyết và cũng là rào cản lớn nhất chính là họ phải được đảm bảo an ninh tuyệt đối.

Kể từ khi rời khỏi vị trí thành viên cấp cao của Hoàng gia sáu năm trước, gia đình Sussex đã bị hạ cấp độ bảo vệ an ninh đáng kể. Một nguồn tin thân cận chia sẻ với The Times rằng, Harry đang rất mong mỏi một lời mời từ Vua Charles đến dinh thự Sandringham, bởi nếu được chính nhà vua ngỏ lời: "Hãy đến đây và dành thời gian với gia đình", một gói bảo vệ an ninh sẽ tự động được kích hoạt để tháp tùng anh. Nguồn tin này cũng khẳng định Harry rất yêu cha và luôn muốn được gặp ông nhiều nhất có thể. Mọi sự chú ý giờ đây đang đổ dồn vào Ravec - Ủy ban Điều hành VIP và Hoàng gia của Bộ Nội vụ Anh, khi cơ quan này vẫn đang trong quá trình tiến hành đánh giá lại rủi ro an ninh cho Vương tử. Kết quả của bản đánh giá này hiện vẫn chưa hoàn tất, để ngỏ một dấu hỏi lớn về việc liệu mùa hè tới, Archie và Lilibet có cơ hội được chạy nhảy trên thảm cỏ quê nội hay không.