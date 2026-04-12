Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt. Mới ngày nào người ta còn phì cười trước hình ảnh một em bé hai tuổi lon ton cầm chiếc túi xách đen quá khổ của cố Nữ hoàng Elizabeth II trong bức ảnh kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của bà. Thế mà giờ đây, cô bé Mia Tindall - con gái lớn của Zara và Mike Tindall đã phổng phao ra dáng thiếu nữ. Xuất hiện tại sự kiện đua ngựa mới đây, em không chỉ có chiếc túi xách cho riêng mình mà còn khiến công chúng bất ngờ khi khoác lên người bộ suit kẻ sọc mang đậm hơi thở quyền lực, phảng phất hình bóng của người mợ xinh đẹp, Vương phi Kate Middleton.

Dấu ấn trưởng thành từ cô bé lon ton xách túi đến thiếu nữ mặc "power suit"

Mia năm nay 12 tuổi, độ tuổi ẩm ương với những bước chuyển mình mạnh mẽ cả về vóc dáng lẫn gu thẩm mỹ. Đồng hành cùng bố mẹ tới sự kiện đua ngựa Grand National Festival tại trường đua Aintree vào một ngày rực rỡ, cô bé đã chứng minh mình không còn là em bé nũng nịu ngày xưa. Thay vì những chiếc váy bồng bềnh công chúa, Mia chọn một bộ suit kẻ sọc màu xanh thanh lịch và đầy chững chạc.

Lựa chọn này ngay lập tức khiến những người hâm mộ hoàng gia tinh mắt liên tưởng đến Vương phi xứ Wales, người vốn cực kỳ đam mê những bộ suit kẻ sọc quyền lực đến từ nhà mốt Holland Cooper. Cách Mia phối chiếc áo blazer xanh sọc cùng quần âu đồng điệu, kết hợp bên trong là một chiếc áo blouse trắng thêu hoa văn tinh tế và đôi giày lười ánh kim thực sự mang đến một diện mạo rất "người lớn", vừa thanh lịch lại vừa năng động phù hợp với không khí của ngày hội Ladies Day.

Mọi chi tiết trên trang phục của Mia đều toát lên vẻ hài hòa, một sự phối hợp khéo léo chứng tỏ gu thẩm mỹ được thừa hưởng và định hình rất tốt từ gia đình hoàng gia.

Chút tinh tế qua từng món phụ kiện và sự kết nối ngọt ngào với cô em họ Lottie

Không chỉ gây ấn tượng với bộ suit chững chạc, cách Mia sử dụng phụ kiện cũng cho thấy sự tinh tế của một quý cô thực thụ. Em đã khéo léo chọn một chiếc túi xách đeo chéo màu đồng bằng da đan, có quai xích kim loại để ton-sur-ton với đôi giày lười ánh kim của mình. Giới thạo tin thời trang nhanh chóng nhận ra đây là một mẫu thiết kế mang tên "Lottie" từ bộ sưu tập cũ của thương hiệu Aspinal of London.

Thú vị thay, cả mẹ Zara của Mia và Vương phi Kate đều là những tín đồ trung thành của thương hiệu di sản nước Anh này. Ngọt ngào hơn nữa, cái tên "Lottie" của chiếc túi lại chính là biệt danh đáng yêu của Công chúa Charlotte, cô em họ vô cùng thân thiết với Mia. Để hoàn thiện phong cách ngày hội của mình, thiếu nữ 12 tuổi cài thêm một chiếc băng đô to bản và đeo mặt dây chuyền Sweet Alhambra bằng xà cừ của Van Cleef & Arpels.

Đây cũng lại là một thương hiệu trang sức sang trọng mà cả Vương phi Kate và Vương hậu Camilla đều đặc biệt yêu thích, chứng tỏ sự ảnh hưởng mạnh mẽ về phong cách thời trang của những người phụ nữ trong gia đình lên thế hệ kế cận.

Mẹ Zara cũng không hề kém cạnh với những lựa chọn "chuẩn hoàng gia"

Chạm ngõ tuổi dậy thì, Mia tỏa sáng theo cách riêng, nhưng người mẹ sành điệu Zara Tindall cũng không hề nhún nhường trên thảm cỏ xanh của trường đua ngựa. Đi cùng cô bạn thân Dolly Maude, Zara chọn cho mình một diện mạo ngập tràn sắc xuân với những thương hiệu được giới hoàng gia bảo chứng.

Cô diện lại bộ suit màu hồng đào pastel thanh nhã từ thương hiệu Me+Em, nhưng khéo léo làm mới nó bằng chiếc áo blouse trắng của Cefinn và một chiếc mũ đính nơ điệu đà. Đặc biệt, Zara cầm trên tay chiếc clutch màu vàng rực rỡ của thương hiệu Scotland Strathberry - cái tên từng được cả Vương phi Kate lẫn Meghan Markle vô cùng ưu ái. Điểm xuyết cho tổng thể trang phục là đôi khuyên tai dáng dài và chiếc kính râm đến từ Finlay, một trong những thương hiệu kính mắt "ruột" của Vương phi xứ Wales.

Hai mẹ con nhà Tindall đã thực sự tạo nên một bức tranh thời trang hoàng gia vừa hiện đại, sành điệu lại vừa kế thừa trọn vẹn những di sản phong cách đẳng cấp, khiến công chúng không thể không tán thưởng.