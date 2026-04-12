Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng một lần mơ mộng được thức giấc trong một căn biệt thự rộng lớn, hít hà bầu không khí cổ kính, vương giả như những thước phim điện ảnh. Giấc mơ xa xỉ ấy nay bỗng trở nên vô cùng chân thực khi The Kings House - một kiệt tác kiến trúc từng được xây dựng riêng cho Vua George V và Hoàng hậu Mary chính thức được đưa lên sàn giao dịch.

Theo thông tin uy tín từ tờ Express, với mức giá 1,3 triệu bảng Anh (tương đương khoảng hơn 45 tỷ đồng), người mua không chỉ sở hữu một không gian sống đẳng cấp với nội thất hiện đại bậc nhất, mà còn dang tay ôm trọn cả một di sản lịch sử ẩn chứa biết bao câu chuyện nhân văn đầy cảm động, khiến bất cứ ai lỡ một lần bước vào đều không nỡ rời đi.

Nét hào quang vương giả quyện hòa cùng hơi thở hiện đại

Nằm e ấp và yên bình trên một khu đất rộng gần 4.000 mét vuông tại vùng Cottingham, East Yorkshire, The Kings House hiện lên như một bức tranh nghệ thuật của thập niên 30. Căn biệt thự phong cách Art Deco này sở hữu không gian sống thênh thang lên tới gần 500 mét vuông với 5 phòng ngủ rộng lớn. Trải qua dòng chảy của thời gian, ngôi nhà đã được những người chủ tâm huyết trùng tu và làm mới lại toàn bộ từ trong ra ngoài.

Điều tuyệt vời nhất là họ không hề phá vỡ đi cái hồn cốt ban đầu, mà khéo léo giữ lại trọn vẹn những nét duyên dáng, cổ điển của thời đại trước, rồi khoác lên đó một lớp áo tiện nghi của cuộc sống hiện đại. Ngay khi bước qua cánh cửa chính, đập vào mắt bạn là một sảnh đón khách rộng thênh thang với những tỷ lệ kiến trúc hoàn hảo, tráng lệ đến mức khiến người ta phải choáng ngợp.

Cảm giác tù túng chưa bao giờ tồn tại ở đây, bởi những khung cửa sổ cỡ lớn được bố trí khéo léo ở khắp nơi, làm nhiệm vụ như những người "gom nắng", rót đầy ánh sáng tự nhiên vào bốn căn phòng khách sang trọng. Không gian sinh hoạt chung này được thiết kế theo hướng mở, tạo ra sự liền mạch, ấm cúng để các thành viên trong gia đình có thể quây quần bên nhau mỗi tối. Đi sâu vào bên trong, khu vực bếp hiện ra như một giấc mơ của mọi bà nội trợ với hàng loạt thiết bị cao cấp nhất, kết hợp cùng chất liệu nội thất sáng bóng, sạch sẽ. Bạn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng mình đang nhâm nhi một tách trà Anh quốc thơm lừng, tự tay chuẩn bị bữa sáng trong một không gian bếp ngập tràn ánh nắng và hít thở bầu không khí trong lành từ khu vườn xanh mát ngoài kia thổi vào.

Xúc động trước câu chuyện lịch sử ẩn giấu sau những bức tường cổ

Điều khiến The Kings House trở nên đặc biệt vô giá và thu hút sự chú ý của giới mộ điệu không chỉ nằm ở vẻ bề ngoài hào nhoáng, mà lại ẩn chứa ở cái lai lịch không hề tầm thường. Tờ Express chia sẻ, nguồn gốc của bản thiết kế này vốn dĩ được tạo ra để dành riêng cho tầng lớp Hoàng gia trong dịp kỷ niệm Lễ Vàng (Silver Jubilee) của nhà vua vào năm 1935. Căn biệt thự tại Cottingham này thực chất là một bản sao hoàn hảo của "Ngôi nhà của Vua" bản gốc tọa lạc tại vùng Surrey, vốn được nhào nặn bởi bàn tay tài hoa của kiến trúc sư C. Beresford Marshall và từng vinh dự được trưng bày như một ngôi nhà mẫu quy mô thực tế tại Triển lãm Ngôi nhà Lý tưởng ở thủ đô London.

Chính tại buổi triển lãm năm ấy, vẻ đẹp của ngôi nhà đã đánh cắp trái tim của bác sĩ Maurice Jacobs - một chuyên gia về phổi sinh sống tại vùng Hull. Quá si mê lối kiến trúc này, vị bác sĩ đã xin giấy phép để tái tạo lại toàn bộ thiết kế và tự tay xây dựng nên phiên bản The Kings House tại Cottingham vào giữa những năm 1930. Ngôi nhà không chỉ là tổ ấm gia đình mà còn là nơi bác sĩ Jacobs làm việc và cứu người. Bằng một trái tim nhân hậu, ông đã cải tạo lại một phần của ngôi nhà để làm nơi điều trị cho những bệnh nhân mắc bệnh lao phổi. Ông thiết kế ra những ban công đặc biệt, biến nó thành nơi nghỉ ngơi, hít thở khí trời trong lành cho các bệnh nhân như một phần quan trọng trong phác đồ điều trị của mình. Sự ấm áp, tình người và những tia hy vọng từng len lỏi qua những ban công ấy đã thổi một linh hồn rất đỗi bình dị, bao dung vào một công trình mang dáng dấp vương giả.

Sau khi bác sĩ Jacobs qua đời vào năm 1965, ngôi nhà mang đầy tính lịch sử này đã được để lại cho Đại học Hull và vinh dự trở thành nơi ở của các vị Phó hiệu trưởng trong suốt nhiều thập kỷ tiếp theo. Giờ đây, khi The Kings House một lần nữa được rao bán, đại diện của công ty bất động sản Fine & Country đã phải thốt lên rằng, thứ mà khách hàng mua được không chỉ là một diện tích đất hay một vị trí đắc địa, mà họ đang mua lại một "câu chuyện", mua lại một không gian sống nơi mà quá khứ và hiện tại giao hòa một cách đẹp đẽ nhất. Đứng trước một không gian đậm chất "thơ" và thấm đẫm giá trị thời gian thế này, mức giá hơn 40 tỷ đồng dường như không chỉ là để mua một chỗ che mưa che nắng, mà là để tậu về một di sản thực thụ để lưu truyền cho nhiều thế hệ mai sau.