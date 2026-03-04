Vào mùa xuân, hãy nấu 2 món ăn từ loại rau tươi mềm lại giúp thanh nhiệt, kháng khuẩn, bổ gan và bảo vệ mắt

Vào mùa xuân, thời tiết ấm dần lên, mọi vật "trở mình" sinh sôi nảy nở. Các loại rau cỏ đua nhau vươn mình phát triển, xanh non mơn mởn. Một trong số đó là cỏ linh lăng - thứ nguyên liệu mà vào mỗi mùa xuân xuất hiện với những chiếc lá nhỏ màu xanh ngọc bích, căng mọng trông thật hấp dẫn.

Cỏ linh lăng là giống cỏ lùn, thân cây nhỏ và mảnh, lá cây xoè hình elip và có hoa màu tím rất đẹp. Với khả năng thích ứng môi trường tốt, cỏ linh lăng được trồng hầu hết tại các quốc gia trên thế giới. Cỏ linh lăng hay còn là một loại thảo được chứa nhiều các loại vitamin như vitamin A, vitamin B, vitamin D, vitamin E, vitamin K với hàm lượng cao. Loại cỏ này còn được dùng nhiều trong các bài thuốc chữa trị các bệnh về gan và thận. Và trong đời sống hàng ngày, cỏ linh lăng cũng được coi như là một loại rau để nấu ăn giúp chăm sóc sức khỏe tốt.

Cỏ linh lăng trông có vẻ bình thường, nhưng giá trị dinh dưỡng của nó rất đáng chú ý. Y học cổ truyền cho rằng nó có tính mát, rất tốt để thanh nhiệt và trừ ẩm vào mùa xuân. Nó cũng rất tốt cho sức khỏe gan và mắt; giàu vitamin và caroten. Hơn nữa, cỏ linh lăng rất giàu sắt và chất xơ, rất tốt cho sức khỏe đường ruột. Cỏ linh lăng mùa xuân mềm nhất vì vậy hãy thưởng thức nó khi còn tươi. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ 2 cách chế biến cỏ linh lăng ngon và phổ biến nhất!

1. Cỏ linh lăng hấp

Món cỏ linh lăng hấp được coi là cách chế biến đơn giản nhất, giúp tôn lên hương thơm tươi ngon của loại rau dại này. Nếu muốn nếm thử hương vị nguyên bản, bạn nhất định phải thử món này.

Nguyên liệu làm món cỏ linh lăng hấp

300g cỏ linh lăng, 100g bột mì đa dụng, 100g bột ngô, 3 tép tỏi, lượng nước tương phù hợp, lượng giấm balsamic và dầu mè vừa phải, ớt băm hoặc dầu ớt (tùy khẩu vị).

Cách làm món cỏ linh lăng hấp

Bước 1: Cỏ linh lăng bạn nhặt bỏ cọng già và lá vàng. Việc này đòi hỏi sự kiên nhẫn, vì đây là loại rau dại mọc dưới đất và chắc chắn sẽ có một số tạp chất. Sau đó rửa lại nhiều lần với nước sạch cho đến khi nước trong. Sau khi rửa, để ráo nước nhưng đừng để khô hoàn toàn; lá hơi ẩm sẽ giúp bột dễ dính hơn. Sau đó cho cỏ linh lăng đã rửa sạch vào một âu sạch, khô. Rưới một ít dầu ăn hoặc dầu mè vào và đeo găng tay thực phẩm vào rồi trộn đều. Bước này rất quan trọng vì nó giúp giữ ẩm, đảm bảo cỏ linh lăng giữ được màu xanh tươi sau khi hấp, không bị vàng. Trộn bột mì và bột ngô với nhau sau đó từ từ rắc lên cỏ linh lăng. Trong khi rắc bột, đảo nhẹ liên tục để mỗi lá cỏ linh lăng được phủ đều một lớp bột mỏng cho đến khi không còn bột khô thừa trong bát và cỏ linh lăng.

Bước 2: Cho nước vào nồi hấp và đun sôi. Lót xửng hấp bằng một miếng vải ẩm, sau đó trải đều cỏ linh lăng đã được phủ bột vào. Không nên nén chặt cỏ, vì nếu các lớp lá dày, bị nén sẽ khiến chúng khó chín đều. Đậy nắp nồi hấp và đun sôi ở lửa lớn, sau đó giảm lửa xuống mức trung bình, hấp trong 8-10 phút. Lưu ý quan trọng là bạn không được mở nắp trong khi hấp. Sau khi chín, lấy ngay ra khỏi nồi hấp và đặt lên thớt hoặc vào một chiếc âu lớn. Khi còn nóng, dùng đũa để tách các lớp lá ra và để nguội.

Để làm nước chấm cho món ăn này, bạn hãy bóc vỏ vài tép tỏi, thêm chút muối rồi giã nhuyễn. Cho tỏi giã vào bát, thêm nước tương, giấm balsamic và dầu mè vào. Nếu thích ăn cay, thêm một thìa dầu ớt/ớt băm và trộn đều. Khi ăn, cho rau hấp vào bát, rưới nước chấm tỏi lên trên, trộn đều và thưởng thức.

Thành phẩm món rau linh lăng hấp

Rau linh lăng hấp là một món ăn đơn giản, dễ làm nhưng có thể giúp bạn "thanh lọc" khẩu vị sau Tết và còn tốt cho sức khỏe. Rau mềm nhưng vẫn giữ đượcđộ dai đặc trưng của rau dại. Chấm rau linh lăng hấp với nước chấm tỏi cực kỳ đưa vị và ngon miệng.

2. Bánh bao nhân cỏ linh lăng và trứng

Nếu bạn thấy rau hấp thôi chưa đủ ngon, thì nhất định phải thử bánh bao nhân cỏ linh lăng này. Ngay khi bánh bao vừa ra khỏi nồi hấp, thứ hương thơm mang hơi thở mùa xuân này sẽ khiến cả nhà phấn khích. Khi ăn, thậm chí còn được ưa chuộng hơn cả bánh bao nhân thịt.

Nguyên liệu làm món bánh bao nhân cỏ linh lăng và trứng

Nguyên liệu làm vỏ bánh bao: 400g bột mì đa dụng, 2g bột nở (baking powder), 3 muỗng canh bột bắp, 4g men nở, 30g sữa bột nguyên kem, 240ml sữa tươi không đường (hoặc bạn có thể mua bột bánh bao pha sẵn).

Nguyên liệu làm nhân bánh bao: 3 quả trứng gà, 300g cỏ linh lăng, một chút muối, 1/2 củ cà rốt, 1 nắm miến dong, 3 cây nấm hương (hoặc mộc nhĩ).

Cách làm món bánh bao nhân cỏ linh lăng và trứng

Bước 1: Trước tiên, đun ấm sữa tươi rồi cho men nở vào, hòa tan trong thố trộn, Tiếp đó đổ bột mì vào rồi khuấy đều cho đến khi tạo thành những cục bột vòn. Sau đó nhào thành khối mịn. Đậy kín bằng màng bọc thực phẩm hoặc nắp nồi và đặt ở nơi ấm áp cho bột nở gấp đôi kích thước ban đầu. Tùy vào nhiệt độ nóng hay lạnh mà thời gian ủ bột có thể tăng hoặc giảm.

Bước 2: Nhặt và rửa sạch cỏ linh lăng. Đun sôi một nồi nước. Khi nước sôi, cho một chút muối và vài giọt dầu ăn (điều này giúp giữ màu xanh tươi của rau). Chần cỏ linh lăng trong 1 phút cho đến khi mềm, sau đó vớt ra ngay lập tức và rửa lại với nước lạnh. Vắt bớt nước thừa và thái nhỏ. Đánh tan trứng trong bát sau đó cho vào chảo đã đun nóng với chút dầu. Đổ trứng vào chiên đến khi đông đặc thì dùng đũa đảo đều để tạo thành các miếng trứng bác nhỏ. Lấy trứng ra, để nguội. Nạo cà rốt thành sợi mỏng, sau đó thái nhỏ. Ngâm nấm hương trước, rửa sạch và thái nhỏ. Chần miến dong trong nước sôi cho đến khi mềm, sau đó rửa lại với nước lạnh và cắt nhỏ. Cho cỏ linh lăng thái nhỏ, trứng, cà rốt, nấm hương và miến vào một thố lớn.

Bước 3: Rưới một ít dầu mè và dầu ăn vào phần nhân, khuấy đều để giữ độ ẩm, sau đó thêm muối và một chút nước tương để nêm cho vừa khẩu vị. Vì cỏ linh lăng rất thơm ngon nên không cần nêm quá nhiều gia vị. Sau khi chuẩn bị xong phần nhân, bột sẽ nở. Rắc một ít bột mì khô lên mặt bàn, lấy bột ra, nhào cho hết không khí, cán thành một dải dài, cắt thành những miếng có kích thước đều nhau, rồi vo tròn và dùng thanh cán bột tạo hình thành vỏ bánh dày ở giữa và mỏng ở hai bên. Sau đó gói phần nhân vào bên trong và gắn chặt mép bánh lại.

Bước 4: Sau khi gói xong tất cả bánh, không nên cho ngay vào nồi hấp, hãy để bánh nghỉ một lúc. Lót nồi hấp bằng một miếng vải hoặc quét một lớp dầu, xếp bánh cách nhau một khoảng, đậy nắp nồi và để bánh nở lần thứ hai, khoảng 15-20 phút. Khi bánh nở phồng lên rõ rệt và chạm vào thấy nhẹ, bánh đã sẵn sàng để hấp. Đun sôi nước ở lửa lớn, hấp trong 15 phút sau khi hơi nước bốc lên. Sau khi tắt bếp, không nên vội mở nắp, để bánh nghỉ thêm 3 phút để tránh bị co lại và xẹp.

Thành phẩm món bánh bao cỏ linh lang và trứng

Bánh bao cỏ linh lang và trứng nóng hổi đã sẵn sàng! Bẻ một chiếc ra, phần nhân màu xanh ngọc bích tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Miến trong veo, trứng vàng ruộm, nấm giòn béo, cà rốt ngọt. Cắn một miếng, bạn sẽ cảm nhận trọn vẹn hương vị mùa xuân. Thật sự rất ngon miệng.