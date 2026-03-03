Làm món hấp chỉ với 4 nguyên liệu dễ mua: 15 phút nấu xong mà mềm ngon, ăn 1 miếng là vị giác được đánh thức

Sau khi ăn quá nhiều thịt và cá trong dịp Tết Nguyên đán, đôi khi chúng ta sẽ không muốn nấu nướng vì vị giác "trống rỗng", nhạt nhẽo. Đó là lúc các món hấp ít dầu mỡ và không khói bếp trở nên hoàn hảo. Chúng cũng rất dễ làm, ngay cả người mới vào bếp cũng có thể chế biến được vài món. Món ăn chúng tôi giới thiệu dưới đây là một ví dụ tuyệt vời.

Món hấp này có 4 nguyên liệu chính: thịt lợn thái lát, cải thìa non, miến và đông trùng hạ thảo. Chúng ta ướp thịt heo với tỏi băm và một số gia vị để đảm bảo thịt mềm khi nấu, và mùi tỏi thơm nồng nàn kích thích vị giác. Nấm đông trùng hạ thảo mềm và bổ dưỡng, còn rau và miến ở dưới đáy hấp thụ hương vị nước dùng, trở nên giòn, mềm và mượt. Món ăn ngon, dễ làm và rất đáng để thử.

Không để mất thêm thời gian của bạn nữa, chúng tôi xin chia sẻ công thức món cải thảo hấp thịt heo thái lát. Món ăn này mềm và ngon mà không cần thêm một giọt nước nào, chỉ cần một miếng thôi cũng đủ đánh thức vị giác của bạn.

Nguyên liệu làm món cải thảo hấp thịt heo

1 cây cải thảo non, một nắm miến dong, 250g thịt nạc vai, 150g nấm đông trùng hạ thảo tươi, hai hoặc ba tép tỏi, nước tương, nước mắm, nước dùng gà, muối, dầu lạc (tùy khẩu vị), một ít bột bắp và hành lá thái nhỏ.

Cách làm món cải thảo hấp thịt heo

Bước 1: Trước tiên, rửa sạch miến dong, ngâm trong nước ấm cho đến khi mềm. Vớt miến ra, để ráo và có thể cắt thành các đoạn vừa phải rồi rải đều xuống đáy đĩa hấp. Tiếp theo, tách rời các bẹ rau cải thảo non, rửa sạch. Sau đó thái thành các miếng nhỏ rồi rải đều lên trên miến dong. Với món ăn này bạn cũng có thể thay thế bằng bắp cải hoặc cải thìa (cải chíp).

Bước 2: Chuẩn bị một nắm hoa đông trùng hạ thảo tươi, rửa sạch với nước sạch và để ráo. Nếu không tìm được hoa đông trùng hạ thảo tươi, bạn có thể dùng loại khô; chỉ cần ngâm chúng trong nước lạnh trước để chúng ngấm nước hoàn toàn, nở đều ra là được. Rửa sạch thịt nạc vai, thái lát mỏng và cho vào bát. Thêm một ít tỏi băm, nước tương, dầu hào, gia vị và dầu ăn cùng một chút bột bắp vào rồi trộn đều. Ướp thịt trong khoảng 15 phút. Sau đó, cho nấm đông trùng hạ thảo đã rửa sạch vào bát thịt, trộn đều và để sang một bên.

Bước 3: Lấy đĩa đựng cải thảo và miến ra, sau đó rải đều các lát thịt đã ướp cùng nấm đông trùng hạ thảo lên trên. Như vậy là thao tác sơ chế đã hoàn thành và bạn có thể sẵn sàng hấp món ăn. Cho nước vào nồi hấp và đun sôi trên lửa lớn. Sau khi nước sôi bạn đặt đĩa nguyên liệu lên xửng, đậy nắp và hấp trên lửa lớn khoảng 10 phút. Khi hết thời gian, tắt bếp rồi rắc hành lá thái nhỏ lên trên và rưới một chút nước tương hoặc nước tương cá hấp vào trước khi dùng.

Thành phẩm món cải thảo hấp thịt heo

Đây là một món hấp đặc biệt thanh mát. Thịt heo thái lát sau khi hấp trở nên mềm và có vị tỏi đậm đà, rất ngon miệng. Cải thảo non vẫn giữ được độ ngọt dịu thanh mát và giòn. Miến ở dưới đáy đĩa thấm nước dùng từ thịt và cải thảo, trở nên mềm mượt và ngon miệng. Đây là một món ăn tuyệt vời mà bạn có thể dùng để ăn kiêng hoặc dùng kèm với cơm đều ngon miệng. Món ăn sẽ không có nhiều nước dùng sau khi hấp, vì toàn bộ nước dùng sẽ được miến ở dưới đáy hấp thụ. Nếu muốn nhiều nước dùng hơn, bạn có thể vớt miến ra và chỉ hấp rau cải thảo với thịt thái lát.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món cải thảo hấp thịt heo!