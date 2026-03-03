6 món ăn cực ngon cho bữa tối ngày Rằm tháng Giêng: Dễ làm, bổ dưỡng và hoàn hảo để chiêu đãi khách

Rằm tháng Riêng là một ngày lễ vô cùng quan trọng trong văn hóa của người Việt. Câu nói "Lễ quanh năm không bằng Rằm tháng Giêng" đã trở nên quen thuộc và truyền tai nhau từ thế hệ này qua thế hệ khác. Trong tín ngưỡng văn hóa, ngày Rằm tháng Giêng không chỉ là ngày trăng tròn đầu tiên, đây còn được xem là thời điểm mở đầu vận khí, cầu bình an và định hình tâm thế cho cả một năm phía trước. Trong ngày này, các thành viên trong gia đình sẽ tề tựu, sum họp. Các món ăn ngày Rằm tháng Giêng thường phải có chất lượng cao, đa dạng, ngon miệng và đẹp mắt, ngoài việc thể hiện trong mâm cỗ dâng tổ tiên mà còn thông qua đó để gắn kết tình cảm gia đình, duy trì lối sống truyền thống.

Bữa ăn trong ngày Rằm tháng Giêng không chỉ đơn thuần là lấp đầy dạ dày; nó còn mang trong mình hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn và chứa đựng sự quý giá của những buổi sum họp gia đình. Một gia đình quây quần bên nhau, thưởng thức những món ăn ngon và trò chuyện - đó mới chính là ý nghĩa.

Hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với bạn 6 món ăn được lựa chọn kỹ lưỡng, đặc biệt phù hợp cho bữa ăn sum họp trong ngày Rằm tháng Giêng. Với những món ăn này, bạn chắc chắn sẽ khiến cả nhà hài lòng, đồng thời cũng hoàn hảo để tiếp đãi khách.

1. Canh bong bóng cá và chân giò heo

Nguyên liệu: 80g bong bóng cá khô, 600g chân giò heo, một ít kỷ tử, 4 lát gừng, 20g rượu gạo, 2g tiêu trắng và lượng gia vị vừa đủ, một chút nước tương đen.

Cách làm món canh bong bóng cá và móng giò heo

Bước 1: Ngâm bong bóng cá khô trong nước cho đến khi mềm. Sau đó cắt thành dải và chần qua nước sôi. Phết nước tương đen lên toàn bộ móng giò heo, để một lúc cho ngấm. Đun sôi dầu ăn trong chảo, sau đó thả móng giò heo vào chiên ngập (hoặc bạn có thể xịt một ít dầu lên móng giò heo rồi dùng nồi chiên không dầu để chiên) cho đến khi có màu vàng nâu. Sau đó lấy móng giò heo ra, để nguội rồi chặt thành từng miếng.

Bước 2: Cho móng giò heo và bong bóng cá vào nồi. Tiếp đó thêm rượu gạo, bột tiêu, gừng thái lát và lượng nước vừa đủ vào. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó hạ nhỏ lửa và ninh trong 1 giờ. Sau đó nêm gia vị cho vừa ăn, tắt bếp rồi thả kỷ tử để trong 10 phút trước khi dùng.

2. Thịt viên củ sen "hoa nở rộ"

Nguyên liệu: 2 củ sen tươi, 300g thịt vai heo, 3 củ hoa huệ, 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào, muối vừa ăn, 2g tiêu, 1 muỗng canh rượu gạo, 1 muỗng canh bột nêm gà và một nắm kỷ tử.

Cách làm món thịt viên củ sen "hoa nở rộ"

Bước 1: Rửa sạch rồi băm nhỏ thịt vai heo rồi cho vào bát tô. Củ sen đem gọt bỏ vỏ, băm nhỏ rồi cho vào trộn cùng thịt băm. Củ hoa huệ bạn gỡ từng bẹ ra, rửa sạch rồi chần qua nước sôi, vớt ra, để ráo.

Bước 2: Nặn phần nhân thịt băm với củ sen thành những viên tròn. Sau đó dùng những cánh củ hoa huệ cắm xung quanh để tạo hình như bông hoa đang nở, thêm hạt kỷ tử vào giữa làm nhụy hoa. Sau khi hoàn thành từng viên thì xếp lên đĩa rồi đặt vào nồi hấp. Bật bếp và hấp món ăn trong khoảng 20 phút ở mức lửa lớn. Khi ăn bạn có thể chấm cùng chút nước tương hoặc tương ớt hay mayonnaise tùy khẩu vị.

3. Bánh khoai tây, tôm và phô mai

Nguyên liệu: 2 củ khoai tây, 6-8 con tôm đã bóc bỏ vỏ và rút chỉ sống lưng, 1 thìa cà phê tiêu đen, lượng muối vừa ăn, 1 miếng bơ nhỏ, 3 thìa canh kem tươi, vụn bánh mì tùy lượng, phô mai bào tùy lượng.

Cách làm món bánh khoai tây, tôm và phô mai

Bước 1: Gọt vỏ, rửa sạch rồi đem hấp khoai tây cho đến khi chín mềm. Sau đó dùng dụng cụ nghiền nhuyễn khoai tây đã hấp. Tiếp đó thêm bơ, muối, kem tươi và bột tiêu đen vào rồi trộn đều.

Bước 2: Đeo găng tay thực phẩm rồi lấy một lượng khoai tây nghiền vừa phải, bọc một con tôm tươi và phô mai bào sợi vào bên trong, rồi lăn qua vụn bánh mì. Lần lượt làm cho đến khi hết nguyên liệu. Đun nóng dầu trong chảo. Khi dầu nóng khoảng 80% thì cho khoai tây nghiền bọc tôm và phô mai vào chiên cho đến khi có màu vàng nâu. Sau đó vớt viên khoai tây, tôm và phô mai ra, bày lên đĩa là hoàn thành.

4. Bánh gạo và chân gà kiểu Hàn Quốc

Nguyên liệu: 450g chân gà, 140g bánh gạo phô mai, 3 tép tỏi băm, 3 muỗng canh tương ớt, 110g Sprite, 3 lát gừng, 50g rượu nấu ăn, 50g nước tương, 50g dầu hào, 25g đường, lượng nước vừa đủ, và lượng hạt mè trắng rang vừa đủ.

Cách làm món bánh gạo và chân gà kiểu Hàn Quốc

Bước 1: Chuẩn bị một chiếc bát, cho nước tương, dầu hào, đường và nước sprite, trộn đều. Sau đó cho thêm tương ớt để làm nước sốt kiểu Hàn Quốc. Cho chân gà vào nồi nước lạnh cùng gừng và rượu nấu ăn, đặt lên bếp rồi đun sôi trong 5 phút. Vớt chân gà ra, để ráo. Làm nóng dầu trong chảo, cho tỏi băm vào xào thơm, sau đó cho chân gà vào xào nhanh.

Bước 2: Tiếp theo đổ nước sốt đã pha vào, thêm lượng nước đủ ngập chân gà, rồi đun nhỏ lửa trong 20 phút. Mở nắp và đun cho đến khi nước sốt cạn còn một nửa. Sau đó cho bánh gạo phô mai vào, đảo đều và nấu thêm 3 phút nữa. Rắc mè trắng rang lên trên là có thể dùng.

5. Chả cuộn mang lại may mắn, tài lộc và thịnh vượng

Nguyên liệu: 400g thịt vai heo, 10 quả táo đỏ, 2g bột tiêu trắng, 2g muối, 10g rượu gạo, 10g nước tương, 10g dầu hào, 3g bột bắp, 1 miếng váng đậu, một ít hành lá thái nhỏ.

Nguyên liệu làm món chả cuộn mang lại may mắm, tài lộc và thịnh vượng

Bước 1: Rửa sạch rồi băm nhỏ thịt vai heo, cho vào bát, thêm nước tương, muối, rượu gạo, dầu hào, bột bắp, bột tiêu trắng và trộn đều, ướp trong khoảng 5-10 phút. Ngâm váng đậu khô cho đến khi nở mềm, vớt ra rồi trải lên mặt phẳng. Tiếp theo cho nhân thịt heo băm vào rồi dùng thìa dàn đều nhân lên trên tấm váng đậu.

Bước 2: Bỏ hạt táo đỏ, rửa sạch rồi xếp chúng dọc theo mép của miếng váng đậu đã được phết nhân thịt. Sau đó cuộn váng đậu lại từ phía có táo đỏ. Sau khi cuộn xong, bạn nhẹ nhàng cắt làm đôi rồi đặt vào xửng và hấp trong 20 phút là chín. Sau khi chín, bạn lấy ra, chắt phần nước hấp đọng trong đĩa vào bát con, thêm một chút tinh bột bắp vào, khuấy đều rồi đun sôi thành sốt hơi sánh. Cắt phần chả cuộn thành từng miếng nhỏ và bày lên đĩa, rưới phần sốt lên là hoàn thành món ăn cực ngon và đẹp.

6. Món hải sản xào sốt cay

Nguyên liệu: 250g tôm tươi, 200g sò điệp, 250g nghêu trắng, 100g rau xà lách thái lát, 300g nước, 30g dầu ăn, 80g sốt ớt cay (hoặc có thể dùng sốt me nếu không ăn được cay), 100g nấm mỡ.

Nguyên liệu làm món hải sản xào sốt cay

Bước 1: Nấm mỡ rửa sạch rồi thái lát mỏng. Rau diếp rửa sạch, cắt khúc. Đun sôi nước trong nồi sau đó cho nấm mỡ vào chần chín. Rau diếp chần sơ rồi vớt ra. Xếp nấm mỡ và rau diếp vào đáy đĩa sâu lòng. Chần sơ tôm cho đến khi chín, rồi vớt ra khỏi nước. Chần sơ nghêu và sò điệp trong nước sôi cho đến khi chúng mở vỏ, sau đó rửa sạch và để riêng.

Bước 2: Đun nóng dầu trong nồi, cho sốt ớt cay và lượng nước vừa phải vào, rồi đun sôi. Thêm tôm, nghêu và sò điệp vào, nấu đến khi dậy mùi thơm. Vớt hải sản ra và xếp lên đĩa đựng rau diếp và nấm mỡ. Như vậy là món ăn hoàn thành.

Với 6 món ăn thịnh soạn này, bữa tối sum họp gia đình nhân dịp Rằm tháng Giêng năm nay chắc chắn sẽ thật sôi động và vui vẻ. Bạn hãy cùng làm để chiêu đãi người thân hoặc đãi khách trong dịp đầu năm này nhé!