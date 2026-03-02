Tháng Ba đến, hãy thường xuyên nấu 2 món canh để giải độc, nuôi dưỡng gan và thúc đẩy tiêu hóa

Khi nhắc đến hương vị mùa xuân, nhiều người nghĩ ngay đến rau muống và hẹ, nhưng thực tế, ngọn rau đậu Hà Lan tưởng chừng "không mấy nổi bật" lại chính là "báu vật xanh" của bữa ăn xuân. Nó giàu dinh dưỡng, có thể điều hòa đường huyết và cải thiện thị lực.

Ngọn rau đậu Hà Lan thường tươi ngon nhất vào mùa xuân, không chỉ có vị ngọt và giòn mà còn giúp loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể, giảm stress oxy hóa ở gan và đóng vai trò "giải độc" tự nhiên. Ngoài ra, chúng còn là một loại thực phẩm giàu kali và ít natri, với hàm lượng kali cao hơn natri hơn 50 lần, khiến chúng trở thành thực phẩm lý tưởng cho những người có "ba chỉ số cao" (huyết áp cao, đường huyết cao và cholesterol cao). Rau đậu đậu Hà Lan là thực phẩm tuyệt vời giúp giải độc gan, tăng cường chức năng gan, và bảo vệ gan nhờ giàu hàm lượng chất xơ hòa tan, chất chống oxy hóa (như glutathione), vitamin nhóm B (B6, folate). Chúng giúp giảm mỡ gan, thanh nhiệt, hỗ trợ chuyển hóa chất béo và bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương.

Vào cuối mùa đông và đầu mùa xuân, ngọn rau đậu Hà Lan non mềm nhất. Nếu bỏ lỡ bây giờ, bạn sẽ phải đợi đến năm sau. Vì vậy, vào tháng Ba, bạn nên ăn càng nhiều mầm đậu Hà Lan càng tốt. Cuối cùng, hãy cố gắng chọn những mầm tươi và mềm nhất để vị ngọt của mầm đậu Hà Lan được đậm đà hơn.

1. Canh rau đậu Hà Lan nấu đậu phụ

Nguyên liệu: 300g rau đậu Hà Lan, 1 miếng đậu phụ, 3 lát gừng, 10g kỷ tử, gia vị, một ít tinh chất cốt gà (hoặc bột nêm gà).

Cách làm món canh rau đậu Hà Lan nấu đậu phụ

Bước 1: Rau đậu Hà Lan bạn loại bỏ tua cuốn và phần già. Sau đó thêm chút muối vào chậu nước, thả rau đậu Hà Lan vào, ngâm trong 5 phút rồi rửa lại vài lần cho thật sạch. Đậu phụ bạn rửa sạch dưới vòi nước để loại bỏ mùi tanh đặc trưng sau đó cắt thành các khối vuông đều nhau có độ dày khoảng 0.5cm. Gừng gọt vỏ sau đó thái sợi nhỏ. Kỷ tử rửa sạch rồi ngâm vào nước một lúc cho mềm, sau đó vớt ra để riêng.

Bước 2: Làm nóng chảo, xịt một lượng dầu ăn vừa đủ, sau đó cho từng miếng đậu phụ đã thái lát vào. Chiên trên lửa nhỏ cho đến khi một mặt vàng nâu, sau đó lật mặt kia và tiếp tục chiên trên lửa nhỏ cho đến khi cả hai mặt đều vàng nâu. Tiếp theo, vặn nhỏ lửa và cho nước sôi vào để làm dậy mùi thơm của đậu phụ. Sau đó cho gừng thái sợi và lượng gia vị và tinh chất cốt gà vừa đủ vào. Đun sôi nước.

Bước 3: Sau khi nước sôi, cho rau đậu Hà Lan vào và nhẹ nhàng đảo vài lần bằng thìa cho đến khi rau ngập hoàn toàn trong nước sôi. Sau đó tắt bếp, rắc kỷ tử lên trên để trang trí, và món canh giá đỗ đậu hũ thơm ngon đã sẵn sàng.

Thành phẩm món canh rau đậu Hà Lan nấu đậu phụ

Nếu bạn chế biến rau đậu Hà Lan theo cách này khi ăn sẽ không bao giờ thấy ngán. Hương thơm đậm đà, vị bùi béo của đậu phụ kết hợp với hương thơm tươi mát của rau đậu Hà Lan là một sự kết hợp tuyệt vời. Món ăn này rất tốt cho sức khỏe và thanh mát.

2. Canh rau đậu Hà Lan nấu suông

Nguyên liệu chính: Rau đậu Hà Lan, 3 lát gừng, một chút dầu ăn, lượng gia vị vừa đủ, tinh chất cốt gà/bột ngọt.

Cách làm món canh rau đậu Hà Lan nấu suông

Bước 1: Chuẩn bị một bó rau đậu Hà Lan, loại bỏ tua cuốn và phần già, đổ nhiều nước vào chậu, thêm một chút muối rồi ngâm trong khoảng 15 phút. Sau đó thay nước và rửa sạch 2-3 lần, rồi để ráo nước. Làm nóng chảo, cho một lượng dầu ăn vừa đủ vào, khi dầu nóng thì thêm gừng thái sợi vào xào nhanh đến khi dậy mùi thơm. Sau đó cho một lượng nước sôi vừa đủ vào, đun sôi trên lửa lớn, rồi cho rau đậu Hà Lan đã rửa sạch vào.

Bước 2: Tiếp theo, thêm lượng gia vị vừa ăn và một chút tinh chất cốt gà (hoặc bột ngọt). Khi nước sôi trở lại, bạn tắt bếp và lấy canh ra tô. Bạn không nên nấu món canh này quá lâu vì rau đậu Hà Lan rất nhanh chín, dễ bị nhũn.

Thành phẩm món canh rau đậu Hà Lan nấu suông

Bí quyết của món súp trong này nằm ở việc giữ được hương vị nguyên bản của mầm đậu và độ tươi ngon của nước dùng. Súp có vị thơm ngọt, và một khi đã nếm thử, bạn sẽ không bao giờ quên được. Nếu bạn thích, hãy nhớ lưu lại công thức này và thử làm nhé!

Tóm lại: Vào tháng Ba, ngay cả khi bạn không cần ăn thịt, thì vẫn nên ăn món rau này càng nhiều càng tốt, ba lần một tuần. Nó giúp giải độc gan, nuôi dưỡng gan và thúc đẩy tiêu hóa. Nếu bạn bỏ lỡ cơ hội này bây giờ, bạn sẽ phải đợi đến năm sau mới có loại rau chất lượng nhất.