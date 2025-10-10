Uống 3 thứ này vào buổi sáng để làm sạch ruột trong 3 ngày: Công thức dễ làm với các nguyên liệu phổ biến

Bạn thường xuyên bị đầy hơi và táo bón? Đừng phụ thuộc vào thuốc nhuận tràng hoặc chịu đựng chúng nữa! Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn 3 công thức làm đồ uống nhuận tràng hiệu quả. Những loại thức uống này sử dụng các nguyên liệu dễ tìm mua tại siêu thị và chỉ mất khoảng 5 phút để hoàn thành. Hãy uống đều đặn trong vài ngày và bạn sẽ cảm nhận được cảm giác đi ngoài dễ dàng đến bất ngờ!

1. Sinh tố chuối thanh long đỏ: Lựa chọn tuyệt vời cho người bị táo bón nặng

Nếu bạn bị táo bón nhiều ngày, hãy thử "thuốc làm sạch ruột" này để có kết quả tức thì. Chất xơ trong thanh long hoạt động như một chiếc bàn chải, trực tiếp thúc đẩy nhu động ruột. Chuối chín có tác dụng nhuận tràng tự nhiên, giúp đào thải phân. Thêm vào đó, men vi sinh trong sữa chua không đường giúp điều hòa hệ vi khuẩn đường ruột một cách âm thầm, thúc đẩy nhu động ruột ổn định hơn.

Cách làm sinh tố chuối thanh long đỏ rất đơn giản

Bạn sơ chế nửa quả thanh long đỏ chín (càng mềm và ngọt càng tốt), 1 quả chuối chín trứng cuốc, 100ml sữa chua không đường và 50ml nước ấm. Sau đó cho tất cả vào máy xay sinh tố, ấy nút xay trong 30 giây cho đến khi hỗn hợp mịn mượt.

Với món sinh tố này bạn nên uống vào buổi sáng lúc bụng đói. Sau khi uống xong cũng không nên vội vàng ăn sáng luôn. Đợi 10 phút rồi uống một cốc nước ấm. Đường ruột sẽ hoạt động mạnh hơn và bạn sẽ cảm thấy muốn đi đại tiện ngay.

2. Nước ép táo và dưa chuột: Uống sau bữa ăn lớn để giảm mỡ và làm sạch ruột

Nếu bạn luôn cảm thấy đầu bụng mỗi khi ăn lẩu hoặc sau khi ăn tiệc nướng thịnh soạn. Loại nước ép thanh mát này là lựa chọn hoàn hảo! Nó hoàn toàn không gây nhờn dính và giúp ruột đào thải mỡ thừa. Táo còn giàu chất xơ hơn, giúp hấp thụ mỡ thừa và đào thải qua phân. Dưa chuột cực kỳ mọng nước và chứa kali, giúp điều hòa nước và thúc đẩy nhu động ruột hoạt động trơn tru hơn.

Cách làm món nước ép táo và dưa chuột

Bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu gồm: Táo, dưa chuột, 1 nhánh cần tây. Các nguyên liệu này chúng ta sẽ giữ nguyên vỏ nên bạn hãy rửa sạch rồi ngâm trong nước nước tinh bột pha chút muối. Sau đó rửa sạch lại rồi cắt nửa quả táo thành từng miếng vừa ăn. Thái nửa quả dưa chuột thành các miếng nhỏ và thêm một nhánh cần tây cắt khúc. Cho tất cả nguyên liệu vào máy ép lấy nước, ngay lập tức thêm vài giọt nước cốt chanh để tăng hương vị và ngăn nước ép bị oxy hóa chuyển sẫm màu.

Tốt nhất nên uống vào khoảng 3 đến 5 giờ chiều. Trong khoảng thời gian này, hoạt động của ruột tương đối mạnh. Uống nước có thể theo "nhịp điệu" của ruột, hỗ trợ tiêu hóa và dễ đại tiện.

3. Sinh tố chuối kiwi: Loại đồ uống vị chua ngọt có tác dụng nhuận tràng

Bạn không thích đồ uống nhạt nhẽo? Loại sinh tố chua ngọt này chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng, vừa có tác dụng nhuận tràng vừa ngon miệng. Kiwi, được mệnh danh là "vua của các loại trái cây", giàu chất xơ và enzyme, đặc biệt có lợi cho những người bị khó tiêu và táo bón. Kết hợp với chuối, nó sẽ tăng gấp đôi tác dụng nhuận tràng, hiệu quả hơn nhiều so với chỉ dùng một loại quả.

Cách làm sinh tố chuối kiwi cực dễ

Gọt vỏ và thái hạt lựu 1 quả kiwi; bóc vỏ và thái hạt lựu 1 quả chuối. Sau đó cho chuối và kiwi vào máy xay sinh tố cùng 300ml nước tinh khiết, khởi động máy và xay nhuyễn trong 2 phút. Uống ngay món sinh tố này để có nguồn chất xơ phong phú hơn và tác dụng nhuận tràng mạnh hơn.

Nên uống trước bữa ăn một giờ. Điều này không chỉ giúp giảm cơn đói trước bữa ăn mà còn giúp sinh tố "hoạt động" trong ruột trước, giúp tiêu hóa dễ dàng hơn khi ăn và không dễ bị đầy hơi sau bữa ăn.

Khi uống đồ uống để giảm táo bón, hãy nhớ 3 điểm

Nếu muốn tận dụng tối đa hiệu quả của các loại đồ uống này, chỉ uống thôi là chưa đủ. Bạn cần lưu ý những chi tiết nhỏ sau:

• Đảm bảo uống đủ nước: Chất xơ trong các loại đồ uống này cần thêm nước để giãn nở và thúc đẩy nhu động ruột. Chỉ uống nước ép/sinh tố mà không uống nước có thể làm tình trạng táo bón trở nên trầm trọng hơn. Uống ít nhất khoảng 1500ml nước ấm mỗi ngày.

• Kết hợp với các bài tập nhẹ nhàng: Sau khi uống các loại đồ uống này, hãy đi bộ và duỗi người mỗi ngày, hoặc xoa bụng theo chiều kim đồng hồ trong 5 phút trước khi đi ngủ. Những động tác này có thể giúp ruột được "tiếp thêm năng lượng"; giúp nhu động ruột hoạt động trơn tru hơn.

• Không nên uống quá nhiều: Mặc dù đây là những món đồ uống từ trái cây và rau củ tự nhiên, nhưng bạn chỉ nên uống không quá 500ml mỗi ngày. Uống quá nhiều có thể gây biến động lượng đường trong máu và gây đầy hơi do dư thừa chất xơ.

Cuối cùng, xin nhắc lại: Nếu táo bón kéo dài hoặc bạn bị đau khi đi ngoài, hãy đi khám bác sĩ ngay lập tức. Đừng chỉ dựa hoàn toàn vào đồ uống/nước ép. Phương pháp này chỉ nên dùng như một chất bổ sung, không phải là thuốc thay thế. Sức khỏe là quan trọng nhất.

Thực ra, cải thiện tình trạng táo bón không hề khó. Hãy chọn loại nước ép phù hợp với bạn và kết hợp với những thói quen sinh hoạt đơn giản. Bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt chỉ sau vài ngày.