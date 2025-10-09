Bữa cơm mùa thu, cứ nấu ngay món canh này, vừa dễ lại có tác dụng dưỡng ẩm, bổ huyết và nâng cao sức khỏe

Vào mùa thu, đặc biệt sau tiết Hàn Lộ, thời tiết trở nên mát mẻ hơn, đêm và sáng se lạnh. Đây là thời điểm cơ thể cần được điều hòa để tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa các bệnh như cảm lạnh, ho và đau họng do sự thay đổi nhiệt độ. Việc bổ sung các món ăn giàu dinh dưỡng, đặc biệt là các món canh, không chỉ giúp dưỡng ẩm cơ thể mà còn hỗ trợ bổ sung khí huyết và nâng cao sức khỏe tổng thể.

Theo y học cổ truyền, thực phẩm màu trắng có lợi cho phổi trong mùa thu, như củ sen, củ mài, củ năng… Trong đó, củ sen được ghi nhận có công dụng bổ tỳ, dưỡng âm, bổ phổi, tăng cường khí lực và hỗ trợ chống lão hóa khi sử dụng lâu dài. Kết hợp củ sen với mực khô và nấm (như nấm lộc nhung/nấm sừng hươu hoặc nấm linh chi, nấm đông trùng hạ thảo...) tạo nên một món canh giàu dinh dưỡng, phù hợp để bồi bổ cơ thể.

Củ sen giàu chất nhầy và chất xơ, giúp dưỡng ẩm ruột và thúc đẩy nhu động ruột. Củ sen cũng giàu kali, chứa khoảng 440mg/100g, giúp điều hòa bài tiết natri và duy trì huyết áp bình thường. Nó cũng giúp làm chậm quá trình lão hóa và ngăn ngừa các bệnh mãn tính. Các dưỡng chất như vitamin C trong củ sen cũng có thể tăng cường khả năng miễn dịch. Vitamin B, đặc biệt là vitamin B6, có thể giúp giảm cáu kỉnh, giảm đau đầu hiệu quả và giảm căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày.

Thay vì cách hầm sườn heo với củ sen thông thường, món canh này còn dùng mực khô và nấm lộc nhung. Mực khô rất giàu protein (60-75%) và chứa 8 loại axit amin thiết yếu, hỗ trợ tái tạo mô và tăng cường miễn dịch. Nấm lộc nhung cung cấp các chất dinh dưỡng giúp bồi bổ tỳ thận, bổ máu và tăng cường sinh lực. Đặc biệt, vào mùa thu, khi thời tiết chuyển lạnh, quá trình trao đổi chất chậm lại, việc ăn nấm lộc nhung vào thời điểm này có thể thúc đẩy quá trình tổng hợp hemoglobin hiệu quả, mang lại những lợi ích nhất định trong việc bổ máu.

Nguyên liệu để nấu canh sườn heo, mực khô và củ sen

300g sườn heo, 1/2 con mực khô, 1 nắm nấm lộc nhung, 1 củ sen, lượng gia vị thích hợp, 1 thìa canh tinh chất cốt gà, 1 thìa canh rượu nấu ăn, 2-3 lát gừng.

Cách nấu món canh sườn heo, mực khô và củ sen

Bước 1: Sườn heo chặt thành khúc ngắn rồi rửa sạch. Sau đó cho sườn vào nồi nước, thêm 1 thìa canh rượu nấu ăn rồi chần sơ qua. Sau đó vớt sườn ra, rửa sạch lại bằng nước ấm để sạch cặn bọt. Gọt vỏ củ sen, rửa sạch rồi cắt thành từng miếng nhỏ và để riêng.

Bước 2: Rửa sạch mực khô, sau đó ngâm vào chậu nước khoảng 10 phút. Khi mực mềm, bạn đen cắt thành từng miếng nhỏ. Lưu ý, lượng mực bạn có thể điều chỉnh tùy theo sở thích cá nhân. Cố gắng không sử dụng quá nhiều, nếu không sẽ che mất hương vị của các nguyên liệu khác. Ngâm nấm lộc nhung trước 15 phút, sau đó rửa sạch nhiều lần và vắt bớt nước. Nếu không có nấm lộc nhung, bạn có thể thay bằng nấm linh chi, nấm đông trùng hạ thảo hoặc nấm tràm...

Bước 3: Sau đó cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào nồi áp suất điện. Thêm lượng nước vừa đủ và chọn chế độ hầm canh. Khi hết thời gian, bạn xả van rồi mở nắp, thêm gia vị vừa ăn và tinh chất cốt gà để nêm nếm. Cuối cùng rắc một ít hành lá cắt khúc hoặc rau cần tây tùy theo sở thích, rồi lấy ra bát tô là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món canh sườn heo, mực khô và củ sen

Món canh sườn heo, mực khô và củ sen thơm lừng, bổ dưỡng với nước dùng thanh ngọt, củ sen mềm bùi, sườn và mực mềm ngọt rất hợp với bữa cơm mùa thu. Món canh này cũng rất dễ làm nên bạn hãy trổ tài chiêu đãi cả nhà đồng thời để giúp những người thân yêu tăng cường sức khỏe nhé!

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món canh sườn heo, mực khô và củ sen!