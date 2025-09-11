Đây là "nhà vô địch nhuận tràng": Uống luân phiên 3 món này để thanh nhiệt, giải độc, trừ táo bón lại còn giảm cân

Nhiều người trong chúng ta phải vật lộn với chứng táo bón – đầy hơi, cảm giác như không thể cử động sau khi phải ngồi trong nhà vệ sinh quá lâu. Hậu quả của tình trạng táo bón kéo dài có thể khiến chúng ta phải can thiệp bằng thuốc, phẫu thuật... Để chặn đứng tình trạng này có một cách giúp bạn không cần phải phụ thuộc vào thuốc nhuận tràng mọi lúc. Và ngay dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu 3 "loại thuốc" nhuận tràng tự nhiên. Những loại này rất dễ làm, chỉ cần bạn chuẩn bị nguyên liệu và cho vào máy, rồi luân phiên uống thường xuyên cách ngày. Chúng thanh nhiệt và giải nhiệt bên trong, thúc đẩy nhu động ruột trơn tru và mang lại cảm giác thư giãn. Chúng ngon hơn gấp 10 lần so với việc nhai rau củ. Hãy cùng tìm hiểu cách làm ngay dưới đây nhé!

1. Sữa đậu đỏ, gạo lứt, đậu đỏ và táo: Thức uống giải độc đường ruột, không gây khó chịu

Tại sao nó lại là "lựa chọn đầu tiên nhẹ nhàng" thay thế cho thuốc nhuận tràng?

Gạo lứt/gạo đen và đậu đỏ là "bạn đồng hành vàng giữa các loại ngũ cốc thô". Cứ 100 gram gạo đen chứa 3.9g chất xơ, còn đậu đỏ chứa 7.7g. Chúng giống như "người dọn dẹp" cho đường ruột, có thể từ từ đẩy chất cặn bã ra ngoài. Việc thêm táo đỏ và táo tươi nguyên vỏ sẽ làm cho thức uống trở nên giàu pectin, giúp thành phẩm sữa đậu đỏ mịn hơn và có vị ngọt tự nhiên. Đồng thời hương vị của thức uống này cũng giống như một món tráng miệng và hoàn toàn không gây khó chịu.

Theo quan điểm của y học cổ truyền: Đậu đỏ có thể "bổ tỳ, trừ thấp", gạo lứt/ gạo đen có thể "bổ thận, lợi tinh". Chức năng đường ruột của người trung niên và người cao tuổi suy yếu, uống đậu đỏ không chỉ có thể giảm táo bón mà còn bổ khí huyết, an toàn hơn nhiều so với việc uống thuốc nhuận tràng.

Nguyên liệu làm món sữa đậu đỏ, gạo lứt và táo

30g đậu đỏ, 30g gạo lứt, 5 quả táo đỏ, 1/2 quả táo tươi.

Cách làm món sữa đậu đỏ, gạo lứt và táo

Bước 1: Đậu đỏ và gạo lứt bạn vo sạch sau đó ngâm trong khoảng 1 tiếng cho nở mềm. Sau khi ngâm xong, vo sạch dưới vòi nước. Nếu thích bạn có thể rang đậu đỏ và gạo lứt để hương vị thơm hơn. Táo đỏ rửa sạch, loại bỏ hạt. Táo tươi bạn thả vào chậu nước có pha bột mì và chút muối, ngâm trong khoảng 15-30 phút để loại bỏ tạp chất, rửa sạch rồi cắt thành các miếng nhỏ.

Bước 2: Sau khi chuẩn bị các nguyên liệu xong, bạn cho vào máy nấu sữa hạt, thêm 700ml nước rồi đậy nắp và khởi động chức năng "nấu sữa đậu nành". Tùy thuộc vào dòng máy và công suất mà bạn sẽ có thành phẩm sữa đậu đỏ gạo lứt và táo thơm ngon trong khoảng 30-45 phút.

2. Sinh tố chuối, dưa chuột và rau xà lách: Thức uống nhuận tràng "siêu tốc" và tươi mát

Tại sao nó phù hợp cho mục đích "cứu hộ khẩn cấp"?

Ngày nay, nhiều người trong chúng ta thường ăn đồ nóng và đồ ăn nhiều dầu mỡ, không thích vận động, gây áp lực nặng nề lên đường ruột. Một ly thức uống này tương đương với một đợt "đại thanh lọc" cho đường ruột, đào thải "rác" tích tụ, giúp cơ thể thư giãn, cân nặng có thể giảm dần, sức khỏe tổng thể sẽ được cải thiện. Chuối chín vốn được mệnh danh là "thuốc nhuận tràng" vì nó chứa kali và pectin, có tác dụng bôi trơn ruột. Dưa chuột và rau xà lách chứa nhiều nước và chất xơ, lại tươi mát và không gây nhờn khi xay thành sinh tố. Uống một ly sinh tố này sau khi ăn các loại thực phẩm chiên rán nhiều dầu mỡ sẽ góp phần giúp ruột của bạn sẽ dễ chịu hơn so với việc ăn rau luộc.

Bạn nên chọn những trái chuối chín, vỏ có đốm đen (còn gọi là chuối chín trứng cuốc). Không nên chọn những quả chuối còn xanh hoặc chín sượng/chín tới vì điều này sẽ khiến tình trạng táo bón trở nên trầm trọng hơn. Chất xơ trong dưa chuột và rau xà lách có thể thúc đẩy nhu động ruột hoạt động tốt hơn, rất phù hợp với những người thỉnh thoảng bị táo bón, đầy hơi, đặc biệt được giới trẻ ưa chuộng.

Nguyên liệu làm món sinh tố chuối, dưa chuột và rau xà lách

1 quả chuối chín, 1 quả dưa chuột, 2-3 lá rau xà lách, 100ml sữa tươi (hoặc có thể dùng sữa chua không đường).

Cách làm món sinh tố chuối, dưa chuột và rau xà lách

Bước 1: Dưa chuột bạn ngâm với nước tinh bột có pha chút muối để loại bỏ tạp chất sau đó rửa sạch, cắt thành các lát nhỏ. Rau xà lách rửa sạch, để ráo nước. Chuối bóc bỏ vỏ sau đó cắt thành các miếng nhỏ.

Bước 2: Cho tất cả các nguyên liệu vào máy xay sinh tố, thêm 300ml nước vào. Sau đó bạn đậy nắp lại và khởi động chức năng xay rau quả. Chỉ trong nháy mắt là thức uống đã hoàn thành, bạn đổ ra ly là có thể thưởng thức.

3. Sữa yến mạch và ngô: "Vua nhuận tràng hạt thô" giàu dinh dưỡng, giúp giảm táo bón, chống lại cơn đói

Tại sao đây lại là "tin tốt cho những người ít vận động"?

Hàm lượng chất xơ trong yến mạch cao gấp 5 lần gạo trắng, và chất xơ thô trong ngô có thể kích thích nhu động ruột hoạt động tốt hơn. Khi hai nguyên liệu này được xay nhuyễn thành hỗn hợp, nó có hương vị thơm ngon. Uống một cốc có thể giúp bạn không cảm thấy đói trong 3 giờ nên có thể hỗ trợ giảm cân. Những người ít vận động hoặc phải ngồi làm việc lâu trong văn phòng có thể uống loại nước này để ngăn chặn/giảm tình trạng táo bón.

Điểm nổi bật về dinh dưỡng: β-glucan trong yến mạch có tác dụng điều hòa đường huyết và lutein trong ngô tốt cho mắt. Sản phẩm phù hợp với người trẻ thường xuyên sử dụng máy tính. Thức uống này vừa hỗ trợ nhu động ruột, vừa bảo vệ mắt, "một mũi tên trúng hai đích".

Nguyên liệu làm món sữa yến mạch và ngô

20g yến mạch, 20g hạt kê (tùy thích), 1 bắp ngô ngọt.

Cách làm sữa yến mạch và ngô

Bước 1: Vo sạch hạt kê và để ráo nước. Ngô ngọt bạn tách lấy hạt, bỏ lõi, rửa sạch và để ráo. Sau khi chuẩn bị các nguyên liệu xong bạn sẵn sàng để nấu thành hỗn hợp sữa.

Bước 2: Cho hạt kê, yến mạch và ngô ngọt vào máy làm sữa hạt. Sau đó thêm 1000ml nước vào rồi ấn chức năng "nấu sữa hạt". Sau khi hoàn thành bạn rót thức uống ra cốc là có thể thưởng thức.

Kết luận: Sữa đậu đỏ, gạo lứt và táo nhẹ nhàng nuôi dưỡng đường ruột; sinh tố chuối, dưa chuột và rau xà lách là một giải pháp "siêu tốc" đẩy lùi chứng táo bón; sữa yến mạch và ngô ngoài tác dụng chống táo bón còn chống đói hiệu quả. Ba loại đồ uống nhuận tràng này đều dùng những nguyên liệu phổ biến và dễ chế biến, có thể được thưởng thức cách ngày để thanh nhiệt, thúc đẩy nhu động ruột và mang lại cảm giác thư giãn.