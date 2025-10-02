Cuối tháng 9, thời tiết đổi khác khiến da dễ khô căng, xỉn màu và mệt mỏi. Nhiều người đầu tư mỹ phẩm nhưng bỏ quên chuyện ăn uống. Thực tế, cơ thể đủ nước, đủ đạm tốt, đủ chất xơ và vi chất thì da mới có nền tảng để đàn hồi và phục hồi. Canh là cách nạp dinh dưỡng nhẹ nhàng mà hiệu quả vì vừa cung cấp nước, vừa mang theo khoáng chất, vitamin và axit amin cần cho da.

Tất cả đều dùng nguyên liệu dễ tìm, cách nấu nhanh gọn, hợp lịch sống bận rộn. Bạn có thể xoay vòng nấu ba đến bốn lần mỗi tuần, giữ vị thanh để cơ thể hấp thu nhẹ nhàng và để làn da có cơ hội tự cân bằng từ bên trong.

1. Canh ý dĩ đậu đỏ hoài sơn: Cơ thể nhẹ ẩm, da đỡ bọng và sáng hơn

Khi cơ thể bí ẩm, mặt dễ nặng nề và vùng mắt hay bọng. Một nồi canh ý dĩ đậu đỏ hoài sơn sẽ giúp cảm giác nhẹ đi thấy rõ. Ý dĩ và đậu đỏ tạo cảm giác khô ráo dễ chịu, hoài sơn giúp tỳ vị ổn định để ăn ngon và tiêu hóa tốt hơn. Cách làm rất giản dị. Ngâm ý dĩ và đậu đỏ khoảng hai giờ cho hạt nở đều.

Hoài sơn gọt vỏ, rửa sạch, cắt khúc vừa ăn. Đun sôi một lít nước, cho ý dĩ và đậu đỏ vào nấu lửa nhỏ khoảng ba mươi phút, sau đó thêm hoài sơn cùng vài lát gừng và một nhúm thịt nạc thái mỏng để tăng vị ngọt tự nhiên, nấu thêm mười lăm phút. Nêm một ít muối cho đậm đà rồi tắt bếp, rắc hành lá nếu thích.

Bát canh trong, hạt mềm nhưng không nát, hoài sơn dẻo bùi, khi uống thấy bụng êm và cơ thể bớt nặng. Nên giữ vị nhạt để cảm nhận độ ngọt của hạt và củ. Duy trì bát canh này hai đến ba lần mỗi tuần sẽ thấy da bớt phù, đường nét khuôn mặt có cảm giác gọn hơn.

2. Canh gà gừng táo đỏ: Ấm tay chân, tuần hoàn mượt mà cho làn da hồng hào

Da dễ nhăn khi thiếu ẩm và thiếu tuần hoàn. Một bát canh gà gừng táo đỏ ấm bụng sẽ hỗ trợ lưu thông dưới da, khuôn mặt hồng hào tự nhiên. Xử lý nguyên liệu để nước trong rất quan trọng. Chặt hai chiếc đùi gà thành miếng vừa ăn, trụng nhanh với rượu nấu rồi xả nước ấm cho sạch mùi.

Táo đỏ tách hạt để bớt chát và dễ ra vị ngọt thanh. Gừng rửa sạch để cả vỏ, thái lát dày vừa phải. Đun sôi tám trăm mililit nước, cho gà, táo đỏ và gừng vào nồi, hạ nhỏ lửa ninh liu riu khoảng bốn mươi phút. Trước khi tắt bếp rắc một nhúm kỷ tử và nấu thêm năm phút để canh dậy màu và mùi. Nêm muối rất nhẹ.

Bát canh đạt yêu cầu khi nước trong, lớp mỡ mỏng lấp lánh trên mặt, gà mềm, gừng thơm nồng nhưng không gắt. Uống ấm vào buổi tối giúp cơ thể thư thái, ngủ sâu và sáng hôm sau da bớt tái. Với người dễ lạnh bụng có thể thêm vài lát đương quy để cảm giác ấm thấm sâu hơn.

3. Canh đậu phụ rong biển tép khô: Giàu canxi và đạm nhẹ cho nền da khỏe

Canxi và i ốt không chỉ tốt cho xương khớp và tuyến giáp mà còn liên quan tới mái tóc, móng và độ săn chắc của da. Canh đậu phụ rong biển tép khô là lựa chọn rất nhanh và hiệu quả. Cắt đậu phụ thành khối nhỏ, trụng nước nóng cho sạch mùi đậu. Tép khô rửa nhẹ và rang nhanh để dậy hương. Rong biển xé vụn vừa ăn.

Đun sôi khoảng 600ml nước, thả đậu phụ và tép vào nấu tám phút. Hạ lửa nhỏ, rót trứng gà đánh tan thành sợi mảnh để tạo vân trứng mềm, sau đó cho rong biển vào khuấy nhẹ. Nêm muối và một giọt dầu mè, rắc hành hoa rồi tắt bếp. Có thể nhỏ vài giọt giấm gạo khi bắc nồi xuống để canxi trong tép dễ hòa tan hơn.

Bát canh này hợp với trẻ đang lớn và người lớn tuổi, song những ai quan tâm đến chống nhăn cũng nên duy trì mỗi tuần hai đến ba lần vì vừa đủ đạm nhẹ vừa ít dầu mỡ, giúp cơ thể có nguyên liệu tốt để tái tạo sợi collagen.

4. Canh hoài sơn liên tử nấu kê: Êm dạ dày để hấp thu dưỡng chất ổn định

Dạ dày yên ổn thì da mới có sức sống. Nhiều người dùng sản phẩm chăm da rất tốt nhưng do tiêu hóa thất thường nên dinh dưỡng không vào được cơ thể. Một nồi canh hoài sơn liên tử nấu kê sánh nhẹ sẽ là lời giải.

Xương ống chặt khúc, trụng sơ cho nước trong. Liên tử ngâm nở, nếu còn tim sen thì lấy ra để bớt đắng. Hoài sơn gọt vỏ, rửa sạch, cắt khúc. Cho xương và liên tử vào nồi với một lít nước, nấu lửa nhỏ khoảng bốn mươi phút. Thêm hoài sơn và kê đã vo sạch, tiếp tục nấu hai mươi phút đến khi hạt kê nở mềm và nước canh sánh vừa. Cuối cùng thả vài lát gừng, nêm muối rất nhẹ.

Bát canh sánh êm, mùi thơm dịu, uống đến đâu thấy bụng ấm đến đó. Khi tiêu hóa ổn, cơ thể nhận dinh dưỡng tốt hơn, làn da cũng ổn định, ít kích ứng và ít mẩn đỏ.

Nhắc nhỏ để hiệu quả bền vững

Giữ nồi canh trong ngay từ đầu bằng cách dùng nước sôi và hớt bọt kỹ. Thả nguyên liệu khi nước sôi lăn tăn và giữ lửa sôi hiền để nước không đục và đạm không bị xơ. Nêm sau cùng vì nhiều nguyên liệu đã có sẵn vị ngọt tự nhiên. Hạn chế bột ngọt và dầu mỡ để cơ thể hấp thu nhẹ nhàng. Ăn cả cái lẫn nước để không lãng phí dinh dưỡng.

Canh nên uống khi còn ấm và cách bữa chính khoảng một giờ để không làm loãng dịch vị. Với lịch sống bận rộn, có thể sơ chế sẵn, chia khẩu phần và để mát, tối về đun nhanh là có bát canh nóng. Quan trọng nhất là duy trì đều đặn, không cần cầu kỳ. Khi cơ thể đủ nước, đủ đạm nhẹ và khoáng chất, bạn sẽ thấy làn da bớt khô căng, lớp nền trang điểm bám hơn, buổi sáng soi gương ít thấy nếp nhăn nhỏ ở khóe miệng và đuôi mắt.

Món canh là một phần của bức tranh lớn. Hãy kết hợp uống nước đủ, ngủ đủ, vận động nhẹ và bảo vệ da khỏi nắng. Khi những thói quen này đi cùng nhau, bốn bát canh ở trên sẽ phát huy tối đa vai trò nền tảng. Đó là cách chăm da rất đời thường, ít tốn kém nhưng có thể tạo thay đổi bền vững từ bên trong.