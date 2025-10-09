"Ăn đậu trước khi mùa đông đến" ám chỉ loại đậu nào? Nấu như thế nào để ăn ngon miệng nhất?

Ngày bắt đầu tiết Hàn Lộ diễn ra vào tháng 9. Hàn Lộ - một tiết khí quan trọng trong 24 tiết khí, đánh dấu sự chuyển giao từ thời tiết mát mẻ sang lạnh giá. Vào thời điểm này, không khí lạnh bắt đầu xuất hiện, báo hiệu một mùa thu sắp kết thúc. Việc chăm sóc sức khỏe giai đoạn này cũng rất quan trọng, quyết định... Vậy nên trong thời điểm này, dân gian có câu "ăn đậu tiết Hàn Lộ, đánh hổ mùa đông", nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng cơ thể để tích lũy năng lượng cho mùa đông lạnh giá sắp tới. Đậu rất bổ dưỡng, chứa protein chất lượng cao và dầu thực vật, khiến chúng trở thành một thành phần tiêu biểu để nuôi dưỡng cơ thể.

Vậy, chúng ta nên ăn loại đậu nào trong tiết Hàn Lộ? Và nên ăn như thế nào? Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu 4 loại "thực phẩm đậu" theo mùa ấm áp, bổ dưỡng, dễ chế biến và hoàn hảo cho giai đoạn tiết Hàn Lộ.

1. Đậu đỏ

Đậu đỏ có tính ôn, vị ngọt, có tác dụng bổ tỳ, trừ thấp, bổ huyết, dưỡng da. Ăn một bát cháo đậu đỏ trong giai đoạn tiết Hàn Lộ không chỉ bổ sung nước mà còn có thể xua tan cảm lạnh.

Món ăn gợi ý: Cháo yến mạch đậu đỏ

Nguyên liệu: 1/2 bát bột yến mạch (khoảng 50g), 8 quả táo đỏ (khoảng 1/2 bát, tỷ lệ đậu đỏ và yến mạch là 1:1), 1/2 bát đậu đỏ (khoảng 50g), mật ong hoặc đường nâu tùy theo nhu cầu.

Cách làm món cháo yến mạch đậu đỏ

Bước 1: Rửa sạch đậu đỏ và ngâm trước khi nấu ít nhất khoảng 2 tiếng (tốt nhất bạn nên Rửa sạch đậu đỏ và ngâm trước hơn 2 tiếng (tốt nhất là ngâm từ đêm hôm trước). Táo đỏ bỏ hạt, thái lát và ngâm trong 20 phút. Cho khoảng 2 bát nước vào nồi, đổ đậu đỏ vào, đun sôi trên lửa lớn, sau đó ninh nhỏ lửa trong 15 phút.

Bước 2: Thêm táo đỏ thái lát vào và tiếp tục nấu trong khoảng 10 phút. Sau đó thêm bột yến mạch, khuấy đều và đun nhỏ lửa trong 5 phút. Sau khi lấy ra bát, bạn có thể thêm chút mật ong hoặc đường nâu tùy khẩu vị, sẽ tạo nên vị ngọt và ấm bụng.

Thành phẩm cháo đậu đỏ yến mạch

Cháo đậu đỏ yến mạch là một món ăn dễ nấu, ngon và sánh mịn. Cháo mềm, có màu sắc hấp dẫn từ đậu đỏ và hạt yến mạch, thường có vị bùi béo tự nhiên, và vị ngọt thanh từ đường nâu (hoặc mật ong). Món ăn này giàu chất xơ và các chất dinh dưỡng khác, tốt cho hệ tiêu hóa, có lợi cho sức khỏe tim mạch.

2. Đậu đen

Trong Y học cổ truyền, đậu đen được mệnh danh là "thung lũng của thận". Khi đun sôi với nước gừng, đậu đen có tác dụng xua tan cái lạnh trong cơ thể, đặc biệt thích hợp cho những người sợ lạnh/tay chân lạnh vào buổi sáng và buổi tối.

Món ăn gợi ý: Chè đậu đen gừng

Nguyên liệu: 1/2 bát đậu đen, 1 nhánh gừng, táo đỏ, lượng đường nâu thích hợp.

Cách làm món chè đậu đen gừng

Bước 1: Ngâm đậu đen trước khi nấu trong khoảng 1 giờ sau đó rửa sạch. Táo đỏ rửa sạch và loại bỏ hạt, thái lát. Gừng gọt bỏ vỏ, rửa sạch rồi thái sợi. Cho 3 bát nước (khoảng 750ml) vào nồi, thêm đậu đen đã ngâm rồi đun sôi trên lửa lớn. Sau đó giảm lửa nhỏ và nấu trong 20 phút, cho đến khi đậu đen mềm khi bóp nhẹ.

Bước 2: Tiếp đó bạn thêm gừng thái sợi và táo tàu thái lát vào, tiếp tục nấu trong 5 phút để hương thơm của gừng và vị ngọt của táo tàu tỏa ra hoàn toàn. Cuối cùng, cho đường nâu vào khuấy đều đến khi tan hết. Đun thêm một phút nữa rồi tắt bếp, lấy ra bát và thưởng thức khi còn nóng.

Thành phẩm món chè đậu đen gừng

Chè đậu đen gừng là món ăn dễ làm mà tốt cho sức khỏe. Khi ăn, vị ấm của gừng sẽ lan tỏa xuống cổ họng và dạ dày. Kết hợp với đậu đen mềm dẻo, bùi thơm món ăn này giúp thanh nhiệt, bổ dưỡng cơ thể.

3. Đậu nành Nhật Bản

Khoảng thời gian quanh tiết Hàn Lộ là mùa đậu edamame (đậu nành Nhật Bản) tươi được bày bán rất nhiều. Đậu nành Nhật Bản giàu protein và chất xơ, giúp bổ tỳ, kích thích ăn ngon. Khi xào với thịt băm, đậu nành Nhật Bản có vị mặn, thơm ngon, đặc biệt ngon khi ăn với cơm.

Món ăn gợi ý: Đậu nành xào thịt băm

Nguyên liệu: 200g đậu nành Nhật Bản tươi, 150g thịt lợn băm, 3 tép tỏi băm, 1 quả ớt ngọt màu đỏ cắt lát, 1 thìa canh rượu nấu ăn, 1 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào, một chút gia vị, 1 thìa canh tinh chất cốt gà.

Cách làm món đậu nành xào thịt băm

Bước 1: Bóc bỏ vỏ đậu nành, lấy hạt rồi rửa sạch. Sau đó đun sôi một nồi nước, thêm chút muối và dầu ăn rồi cho đậu nành vào chần trong khoảng 5 phút. Vớt ra khỏi nồi và rửa ngay bằng nước lạnh để giữ màu xanh và giòn của đậu nành.

Bước 2: Đun nóng dầu trong chảo, cho tỏi băm và ớt ngọt vào phi thơm. Sau đó bạn cho thịt băm vào xào đến khi đổi màu và hơi săn lại. Tiếp đó cho rượu nấu ăn, nước tương, dầu hào rồi xào đều. Sau đó đổ đậu nành vào và xào cùng thịt băm. Thêm một ít nước, tinh chất cốt gà, khuấy đều và nấu đến khi nước hơi cạn thì tắt bếp, lấy món ăn ra đĩa.

Thành phẩm món đậu nành xào thịt băm

Đậu nành xào thịt băm là món ăn với hạt đậu mềm ngọt hòa quyện với thịt bằm đậm đà, thấm gia vị. Món ăn có màu sắc đan xen, hấp dẫn, hương thơm dậy mùi tỏi và gia vị, là món ăn ngon, dễ làm và hao cơm.

4. Đậu cô ve

Theo Đông y, đậu cô ve giúp bổ tỳ, trừ thấp. Hàm lượng chất xơ cao trong đậu cô ve giúp phòng ngừa táo bón, cải thiện hệ vi sinh đường ruột và làm cho hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn. Khi thái sợi, xào lên sẽ giòn, thơm, tươi, dễ tiêu hóa. Thích hợp cho cả người già và trẻ em.

Món ăn gợi ý: Đậu cô ve xào

Nguyên liệu: 300g đậu cove, 1/2 quả ớt chuông đỏ, 5 tép tỏi băm, 2 thìa canh dầu hào, 1 thìa canh xì dầu, nửa thìa mỡ lợn, một nhúm muối, tinh chất cốt gà, mỡ heo.

Cách làm món đậu cô ve xào

Bước 1: Nhặt bỏ phần đầu nhọn của đậu cô ve và tước xơ gân 2 bên. Rửa sạch đậu cô ve và dùng dao thái vát thành dạng lát mỏng theo. Ớt chuông đỏ, bỏ hạt và rửa sạch rồi thái sợi, để riêng. Cho nước vào nồi và đun sôi. Thêm 1 chút muối và nửa thìa canh dầu ăn rồi cho đậu cô ve đã thái vào chần trong 1 phút. Vớt đậu ra khỏi nồi và để ráo nước.

Bước 2: Cho một mỡ heo vào chảo. Khi mỡ nóng, cho tỏi băm vào phi thơm. Đổ đậu cô ve đã chần vào, đảo nhanh trong 2 phút. Sau khi đậu chín sơ, thêm dầu hào và nước tương vào. Xào đều trên lửa lớn để gia vị thấm đều vào đậu cô ve. Cuối cùng thêm ớt chuông đỏ thái sợi, nêm thêm chút muối và tinh chất cốt gà vừa đủ, xào trong 30 giây và lấy ra đĩa.

Thành phẩm món đậu cô ve xào

Đậu cô ve xào có màu xanh tươi, vị ngọt thanh tự nhiên hòa quyện với các gia vị tạo nên hương vị hài hòa, hấp dẫn.

Trên đây là 4 món đậu ngon mà bạn nên thưởng thức trước khi mùa đông về để bổ dung dinh dưỡng, tăng cường sức khỏe. Ngoài việc ăn đậu, cũng đừng quên mặc đủ ấm (nhất là khi chênh lệch nhiệt độ giữa sáng và tối khá lớn để tránh bị cảm lạnh). Uống nhiều nước ấm để bổ sung nước cho cơ thể.