Nhắc đến Lee Young Ae, nhiều khán giả vẫn nhớ ngay đến nàng Dae Jang Geum với vẻ đẹp thanh tú, dịu dàng từng làm say lòng hàng triệu người xem truyền hình châu Á. Hơn hai thập kỷ trôi qua, nữ diễn viên vẫn giữ được sức hút riêng, nhưng điều khiến cô trở nên thú vị ở tuổi 55 không chỉ nằm ở nhan sắc mà còn ở cách cô xuất hiện trước công chúng: Tự nhiên, thoải mái và dường như chẳng quá bận tâm đến việc phải chứng minh mình trẻ hơn tuổi thật.

Mới đây, loạt ảnh Lee Young Ae chia sẻ trên Instagram tiếp tục nhận được sự quan tâm. Trong chuyến ghé thăm một không gian kết hợp trưng bày sản phẩm chăm sóc da và trải nghiệm thiên nhiên tại Jincheon, Hàn Quốc, nữ diễn viên xuất hiện với mái tóc đen buông xõa, gương mặt trang điểm rất nhẹ cùng bộ trang phục đời thường. Cô tươi cười tạo dáng trước máy ảnh, khám phá khu trồng rau trong nhà kính và thích thú quan sát những sản phẩm được trưng bày.

Không có váy áo lộng lẫy hay kiểu tóc cầu kỳ, Lee Young Ae vẫn mang đến cảm giác cuốn hút rất riêng. Những bức ảnh cũng gợi ra một góc nhìn thú vị về phụ nữ tuổi trung niên: Khi đã đủ hiểu bản thân, họ có thể tìm thấy niềm vui trong những trải nghiệm giản dị mà chẳng cần lúc nào cũng phải xuất hiện thật hoàn hảo.

U60 Lee Young Ae: Vẻ đẹp tự nhiên vẫn đủ khiến người khác ngoái nhìn

Sinh năm 1971, Lee Young Ae đã bước sang tuổi 55 trong năm 2026. Sau hơn ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên vẫn được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc của màn ảnh Hàn Quốc, gắn liền với hình ảnh thanh lịch và khí chất nhẹ nhàng.

Trong loạt ảnh mới, cô lựa chọn áo cardigan màu kem có đường viền đỏ và xanh đậm, kết hợp áo tối màu, quần ống suông và giày thể thao ánh bạc. Mái tóc dài được để tự nhiên, không tạo kiểu phức tạp, trong khi gương mặt gần như không sử dụng lối trang điểm đậm thường thấy ở các sự kiện giải trí.

Đây cũng là phong cách quen thuộc mà Lee Young Ae theo đuổi trong nhiều năm. Ngoài những lần xuất hiện trên thảm đỏ, nữ diễn viên thường lựa chọn áo sơ mi rộng, cardigan, quần ống suông hoặc những món đồ mang gam màu trung tính, ưu tiên sự thoải mái và phom dáng phù hợp với bản thân.

Điểm đáng chú ý là Lee Young Ae không cố gắng xây dựng hình ảnh một phụ nữ ngoài 50 tuổi nhưng phải trông như mới đôi mươi. Qua những hình ảnh đời thường, cô vẫn để người xem cảm nhận được nét trưởng thành trên gương mặt, đồng thời giữ được vẻ rạng rỡ nhờ nụ cười và thần thái tự tin.

Ở tuổi trung niên, sức hút của một người phụ nữ có lẽ cũng thay đổi theo cách ấy. Khi còn trẻ, người ta dễ chú ý đến đường nét gương mặt, làn da hay vóc dáng, nhưng càng trưởng thành, phong thái và sự thoải mái với chính mình càng trở thành những yếu tố khiến một người trở nên nổi bật.

Lee Young Ae là một ví dụ thú vị, bởi ngay cả khi đứng giữa khu vườn rau, cầm một cây xà lách hay cúi xuống tìm hiểu sản phẩm, cô vẫn giữ được vẻ duyên dáng mà khán giả đã quen thuộc suốt nhiều năm.

Vẫn tò mò, vẫn hào hứng với những điều bình dị

Một trong những hình ảnh đáng yêu nhất của chuyến đi là khoảnh khắc Lee Young Ae đứng giữa những luống cà chua trong nhà kính, đưa một quả cà chua nhỏ lên miệng thưởng thức. Ở bức ảnh khác, nữ diễn viên chăm chú quan sát rau xà lách vừa được nhổ lên, trò chuyện với người hướng dẫn và tìm hiểu các sản phẩm chăm sóc da có nguồn gốc thực vật.

Chuyến ghé thăm này có liên quan đến hoạt động của thương hiệu mỹ phẩm do Lee Young Ae sáng lập. Theo truyền thông Hàn Quốc, nữ diễn viên đã phát triển thương hiệu chăm sóc da hướng đến các thành phần có nguồn gốc tự nhiên từ năm 2013. Trong bài đăng ngày 24/10, cô chia sẻ thông điệp hướng đến một thế giới an toàn, khỏe mạnh, đồng thời giới thiệu hoạt động hợp tác tại khu vực Jincheon.

Dù mang tính chất công việc, những hình ảnh được nữ diễn viên đăng tải vẫn có không khí gần gũi. Thay vì chỉ xuất hiện trong những khung hình được sắp đặt trang trọng, cô ghi lại cả lúc vui đùa trước máy ảnh, đi giữa những hàng cây và tò mò khám phá từng món đồ.

Ở tuổi 55, sự hào hứng ấy cũng là một phần tạo nên sức hấp dẫn của Lee Young Ae. Bởi khi nói về cuộc sống sau tuổi 40 hay 50, người ta thường tập trung vào việc giữ gìn nhan sắc, chăm sóc sức khỏe hoặc chuẩn bị cho những năm tháng về sau, trong khi một điều quan trọng không kém là duy trì sự quan tâm với thế giới xung quanh.

Một chuyến đi, một không gian mới, việc tìm hiểu cách cây cối phát triển hay khám phá một sản phẩm thú vị đều có thể mang lại cảm giác mới mẻ. Cuộc sống ở tuổi trung niên vì thế vẫn có rất nhiều điều đáng mong chờ, miễn là mỗi người còn muốn học hỏi và trải nghiệm.

Phụ nữ đẹp nhất khi không còn áp lực phải giống ai

Lee Young Ae từng có giai đoạn tạm giảm hoạt động nghệ thuật để dành thời gian chăm sóc gia đình, trước khi trở lại màn ảnh với những vai diễn mới. Bên cạnh công việc diễn xuất, cô còn duy trì những sở thích đời thường như chăm sóc vườn cây, nấu ăn và tận hưởng không gian sống gần thiên nhiên.

Trong một cuộc trò chuyện được truyền thông Hàn Quốc đăng tải năm 2025, nữ diễn viên cho biết cô chú trọng việc chăm sóc sức khỏe tổng thể hơn là quản lý cân nặng quá khắt khe. Cách tiếp cận ấy phần nào phù hợp với hình ảnh Lee Young Ae thể hiện trong đời sống: Giản dị, kín đáo và không quá phô trương.

Tất nhiên, một ngôi sao nổi tiếng có những điều kiện chăm sóc bản thân khác với phần lớn phụ nữ bình thường. Bởi vậy, sẽ không thực tế nếu xem ngoại hình của Lee Young Ae là tiêu chuẩn mà mọi phụ nữ tuổi 50 đều cần đạt được. Điều đáng học hỏi từ nữ diễn viên nằm ở tinh thần thoải mái với tuổi tác, duy trì những sở thích cá nhân và lựa chọn phong cách khiến bản thân cảm thấy dễ chịu.

Bước qua tuổi 40, nhiều phụ nữ bắt đầu đối diện với những thay đổi về ngoại hình, sức khỏe và nhịp sống. Thế nhưng, sự trưởng thành cũng đem đến những lợi thế riêng: Hiểu rõ điều mình thích, biết đâu là những mối quan hệ đáng trân trọng và có thêm kinh nghiệm để sắp xếp cuộc sống theo mong muốn.

Nhìn Lee Young Ae tươi cười giữa khu vườn xanh mát, người ta có thể nhận ra rằng tuổi tác không nhất thiết phải đi cùng sự dè dặt hay thu mình. Phụ nữ ngoài 50 vẫn có thể ăn mặc theo sở thích, thử những điều mới, làm việc mình yêu và tận hưởng những khoảng thời gian bình thường một cách trọn vẹn.

Nhan sắc của nàng Dae Jang Geum sau hơn 20 năm vẫn khiến khán giả ngưỡng mộ, nhưng hình ảnh một Lee Young Ae vui vẻ, tự nhiên ở tuổi 55 có lẽ còn truyền cảm hứng theo một cách khác: Phụ nữ không cần níu kéo tuổi trẻ mới có thể đẹp, bởi mỗi giai đoạn cuộc đời đều có những nét cuốn hút riêng đáng được trân trọng.