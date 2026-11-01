Mẹ 1 con quyết định bỏ bớt quần áo, không ngờ cuộc sống thay đổi: Tủ càng trống, tôi càng dễ mặc đẹp!

Từ ngày làm mẹ, tôi mua nhiều quần áo hơn nhưng lại chẳng biết mặc gì

Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng phụ nữ muốn mặc đẹp thì phải có thật nhiều quần áo. Càng nhiều váy áo, càng có nhiều lựa chọn, như vậy sẽ không bao giờ phải lo chuyện mặc đi mặc lại một bộ đồ.

Thế nhưng, sau khi kết hôn và sinh con, tôi mới nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Tôi là một bà mẹ một con, mỗi ngày đều phải xoay xở giữa công việc, chăm sóc gia đình và hàng tá việc không tên. Buổi sáng thường bắt đầu bằng việc chuẩn bị đồ ăn, quần áo cho con, dọn dẹp một chút rồi mới đến lượt chăm sóc bản thân.

Có những hôm chỉ còn khoảng 10 phút để thay đồ và ra khỏi nhà, tôi lại đứng bất động trước tủ quần áo chật cứng.

Áo thì nhiều nhưng chẳng biết phối với quần nào. Váy đẹp nhưng mặc đi làm lại không tiện. Có những chiếc áo mua từ trước khi sinh con, giờ mặc lên không còn vừa vặn. Một số món khác vẫn còn nguyên nhãn mác vì mua về rồi mới phát hiện chẳng hợp với mình.

"Tủ quần áo của tôi gần như không còn chỗ trống, vậy mà sáng nào tôi cũng than chẳng có gì để mặc", tôi từng nói đùa với chồng như vậy.

Điều đáng nói là dù sở hữu rất nhiều quần áo, tôi vẫn chỉ mặc đi mặc lại vài bộ quen thuộc. Đó thường là những chiếc quần dễ vận động, áo đơn giản, màu sắc trung tính và không cần suy nghĩ quá nhiều khi phối đồ.

Những món đồ còn lại cứ nằm yên trong tủ, chiếm diện tích và khiến tôi thêm rối mỗi khi lựa chọn.

Đôi khi, cảm giác không có gì để mặc còn khiến tôi tiếp tục mua sắm. Tôi nghĩ chỉ cần thêm một chiếc áo mới, một chiếc váy mới thì mình sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Nhưng sau mỗi lần mua, tình trạng cũ lại lặp lại.

Mãi đến một ngày quyết định dọn lại toàn bộ tủ quần áo, tôi mới nhận ra: Vấn đề không phải mình có quá ít quần áo, mà là có quá nhiều món không thực sự phù hợp với cuộc sống hiện tại.

Tôi nhận ra có 3 kiểu quần áo đang âm thầm khiến mình lãng phí tiền bạc

Khi lấy từng món đồ ra khỏi tủ và phân loại, tôi khá bất ngờ vì có rất nhiều quần áo mình đã không động đến trong thời gian dài.

Nhìn kỹ hơn, tôi phát hiện phần lớn chúng thuộc ba nhóm.

Nhóm thứ nhất là quần áo mua vì giảm giá.

Có những chiếc áo tôi mua chỉ vì giá rẻ, dù màu sắc không thực sự phù hợp. Có những chiếc váy được giảm giá rất sâu khiến tôi có cảm giác không mua thì tiếc.

Nhưng mua rẻ không đồng nghĩa với tiết kiệm. Một chiếc áo dù chỉ có giá vài chục hay vài trăm nghìn đồng, nếu không bao giờ mặc đến thì vẫn là một khoản chi không mang lại giá trị.

Nhóm thứ hai là quần áo mua cho một phiên bản khác của bản thân.

Tôi giữ nhiều chiếc váy từ thời chưa sinh con vì nghĩ rằng sau này sẽ mặc vừa. Tôi cũng có những đôi giày cao gót rất đẹp, nhưng từ khi có con, việc chạy theo một đứa trẻ hiếu động khiến tôi gần như không còn muốn mang chúng.

Thế nhưng, vì tiếc tiền và tiếc kỷ niệm, tôi vẫn giữ tất cả.

Nhóm thứ ba là những món đồ chạy theo xu hướng.

Có thời điểm thấy người khác mặc đẹp, tôi lập tức muốn mua một món tương tự. Nhưng điều phù hợp với người khác chưa chắc đã đẹp trên người mình.

Kết quả là những món đồ tưởng chừng rất thời trang lại trở thành thứ khó phối nhất trong tủ.

Tôi nhận ra mình đã dành khá nhiều tiền để mua những thứ không thực sự cần thiết, trong khi những món đồ được sử dụng thường xuyên nhất lại đơn giản đến bất ngờ.

Tôi áp dụng 3 bước dọn tủ quần áo và bắt đầu tìm lại phong cách của mình

Sau lần dọn dẹp ấy, tôi không đặt mục tiêu phải vứt bỏ càng nhiều quần áo càng tốt. Điều tôi muốn là xây dựng một tủ đồ gọn gàng, dễ sử dụng và phù hợp với cuộc sống của một người mẹ bận rộn.

Tôi bắt đầu bằng ba thay đổi nhỏ.

1. Xem lại những món đồ không mặc trong 90 ngày

Tôi lấy toàn bộ quần áo ra khỏi tủ, sau đó chia thành những nhóm khác nhau. Những món thường xuyên mặc, còn vừa vặn, chất liệu thoải mái và dễ phối được giữ lại.

Với những món đã lâu không sử dụng, tôi tự hỏi: "Nếu ngày mai phải ra ngoài, liệu mình có muốn mặc món đồ này không?".

Nếu câu trả lời là không, tôi sẽ cân nhắc cho đi, bán lại hoặc đưa vào nhóm cần xem xét thêm.

Tất nhiên, quy tắc 90 ngày không áp dụng máy móc với áo khoác mùa đông, trang phục dự tiệc hay những món đồ chỉ phù hợp với một thời điểm nhất định trong năm.

Điều quan trọng là tôi không còn giữ quần áo chỉ vì cảm giác tiếc tiền.

Những món còn tốt được giặt sạch để tặng hoặc bán lại. Đồ đã hỏng, không thể sử dụng được nữa thì được xử lý phù hợp.

Sau khi sắp xếp xong, tủ quần áo của tôi trống đi đáng kể. Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, tôi có thể nhìn rõ từng món đồ mình sở hữu.

2. Chụp ảnh những bộ đồ thường mặc để tìm ra phong cách phù hợp

Trước đây, tôi thường mua quần áo theo cảm hứng. Thấy một chiếc áo đẹp là mua, ít khi nghĩ đến chuyện nó có thể kết hợp với những món nào đang có.

Sau khi dọn tủ, tôi thử một cách khác. Mỗi khi mặc được một bộ đồ khiến bản thân cảm thấy thoải mái và tự tin, tôi sẽ chụp ảnh lại. Sau một thời gian, nhìn vào những bức ảnh ấy, tôi nhận ra mình có những sở thích rất rõ ràng.

Tôi hợp với những gam màu trung tính hơn là màu sắc quá nổi bật. Những chiếc áo vừa vặn, hơi rộng một chút giúp tôi trông gọn gàng hơn kiểu áo quá khổ. Quần dáng suông và giày đế thấp cũng phù hợp với lịch trình phải di chuyển nhiều trong ngày.

Đặc biệt, tôi không còn cố ép mình mặc những trang phục đẹp nhưng bất tiện chỉ để trông giống ai đó.

Làm mẹ không có nghĩa là phải từ bỏ việc chăm chút ngoại hình. Nhưng tôi hiểu rằng mình cần một phong cách phù hợp với cuộc sống hiện tại, thay vì cố quay lại cách ăn mặc của nhiều năm trước.

3. Thử xây dựng tủ đồ cơ bản với khoảng 10 món dễ phối

Tôi bắt đầu thử nghiệm một tủ đồ nhỏ cho những ngày đi làm và sinh hoạt thường nhật.

Thay vì liên tục bổ sung quần áo mới, tôi ưu tiên những món có thể kết hợp với nhau.

Một nhóm trang phục cơ bản của tôi gồm:

Món đồ Số lượng Quần dài dễ phối 2 Chân váy đơn giản 1 Áo cơ bản 3 Áo khoác 2 Giày thể thao 1 đôi Giày lịch sự 1 đôi Tổng cộng 10 món

Chỉ với những món đồ này, tôi đã có thể thay đổi cách kết hợp để tạo ra nhiều bộ trang phục khác nhau.

Một chiếc quần đen có thể mặc cùng áo sơ mi khi đi làm, phối với áo thun vào cuối tuần hoặc thêm áo khoác khi cần lịch sự hơn.

Một chiếc chân váy đơn giản cũng có thể kết hợp với nhiều kiểu áo, tùy hoàn cảnh.

Tất nhiên, 10 món đồ không phải toàn bộ quần áo tôi sở hữu. Tôi vẫn cần đồ mặc ở nhà, trang phục theo mùa và những món dành cho các dịp đặc biệt.

Nhưng phương pháp này giúp tôi hiểu rằng không cần sở hữu hàng chục chiếc áo mới có thể mặc đẹp. Quan trọng hơn là các món đồ trong tủ có thực sự kết hợp được với nhau hay không.

Và điều tuyệt vời nhất là tôi không còn phải mất quá nhiều thời gian nghĩ xem hôm nay nên mặc gì.

Sau khi bỏ bớt quần áo, tôi nhận ra mình không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn tiết kiệm được tiền

Thay đổi lớn nhất sau khi dọn tủ không nằm ở số lượng quần áo, mà ở cách tôi nhìn nhận việc mua sắm.

Trước đây, mỗi khi cảm thấy buồn chán hoặc muốn làm mới bản thân, tôi thường mở các ứng dụng mua sắm và tìm quần áo.

Những món đồ giá không quá cao khiến tôi dễ xuống tiền. Nhưng nhiều lần mua nhỏ cộng lại vẫn có thể trở thành một khoản đáng kể.

Bây giờ, trước khi mua bất kỳ món đồ nào, tôi thường tự hỏi ba câu: Mình có thực sự cần nó không? Nó có thể phối với ít nhất ba món đồ đang có không? Và mình có sẵn sàng mặc nó nhiều lần hay không?

Nếu không trả lời được, tôi sẽ chưa mua.

Tôi cũng không còn quá hào hứng với những chương trình giảm giá. Bởi sau nhiều lần dọn tủ, tôi hiểu rằng một món đồ giảm giá 50% nhưng không sử dụng đến vẫn là lãng phí.

Ngược lại, một chiếc quần chất lượng tốt, vừa vặn và được mặc thường xuyên đôi khi lại đáng tiền hơn nhiều món đồ mua chỉ vì rẻ.

Ngoài chuyện tiền bạc, tôi còn nhận thấy việc sở hữu ít quần áo hơn giúp công việc nhà nhẹ nhàng hơn.

Tôi không còn phải mất nhiều thời gian sắp xếp một chiếc tủ chật cứng. Quần áo dễ tìm, dễ cất, cũng ít xảy ra tình trạng mua trùng những món đã có mà quên mất.

Đối với một bà mẹ có con nhỏ, những thay đổi tưởng chừng rất bé ấy lại có ý nghĩa khá lớn.

Tủ quần áo ít đi, nhưng tôi lại thấy mình đẹp hơn trước

Có một điều thú vị là trước đây, khi có rất nhiều quần áo, tôi thường cảm thấy thiếu tự tin. Tôi luôn lo bộ đồ mình mặc không đủ đẹp, không hợp xu hướng hoặc trông quá đơn giản so với người khác.

Bởi vậy, tôi liên tục muốn mua thêm quần áo để cảm thấy mình đang làm mới bản thân. Nhưng càng mua, tôi càng khó xác định đâu mới là phong cách thực sự phù hợp.

Bây giờ thì khác.

Tôi biết màu nào khiến mình cảm thấy tự tin, kiểu quần áo nào phù hợp với vóc dáng và trang phục nào giúp bản thân thoải mái khi vừa đi làm, vừa chăm sóc con.

Tôi không còn nghĩ rằng phải mặc thật cầu kỳ mới là đẹp. Một chiếc áo đơn giản, chiếc quần vừa vặn và đôi giày sạch sẽ đôi khi đã đủ khiến tôi cảm thấy chỉn chu khi bước ra khỏi nhà.

Tôi cũng không còn quá bận tâm đến việc người khác có nhận ra mình đang mặc lại quần áo cũ hay không.

Bởi xét cho cùng, quần áo là thứ phục vụ cuộc sống của mình, chứ không phải thứ khiến mình phải liên tục chạy theo những tiêu chuẩn mới.

Sau khi trở thành mẹ, tôi từng nghĩ việc chăm chút cho bản thân sẽ ngày càng khó khăn vì không có thời gian. Nhưng hóa ra, điều tôi cần không phải thêm quần áo, mà là một tủ đồ đơn giản để mỗi sáng có thể dễ dàng lựa chọn.

Giờ đây, nhìn vào khoảng trống trong tủ, tôi không còn thấy tiếc những món đồ đã bỏ đi. Thay vào đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì không còn bị bao quanh bởi những thứ mình không thực sự cần.

Tôi vẫn thích mặc đẹp, vẫn mua sắm khi cần thiết và vẫn muốn thay đổi phong cách theo từng giai đoạn của cuộc sống. Chỉ khác rằng tôi không còn lấy số lượng quần áo làm thước đo cho sự chỉn chu của bản thân.

Sau cùng, tôi nhận ra một điều khá đơn giản: Phụ nữ không nhất thiết phải có thật nhiều quần áo mới mặc đẹp. Đôi khi, bỏ bớt những thứ không phù hợp lại là cách nhanh nhất để tìm ra phong cách của chính mình.

Với tôi, một tủ quần áo gọn gàng không chỉ giúp tiết kiệm tiền bạc và thời gian. Nó còn là cách để một bà mẹ bận rộn có thêm chút không gian chăm sóc bản thân, tự tin hơn và tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng hơn mỗi ngày.