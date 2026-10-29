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25 màu tóc trà sữa đẹp nhất thu đông 2026: Tôn da, sang xịn, có màu không cần tẩy

như quỳnh,
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Tóc màu trà sữa vẫn là lựa chọn "an toàn mà không nhàm chán" cho mùa thu đông 2026. Từ nâu xám, moka đến caramel hay champagne, bảng màu dịu mắt này giúp gương mặt sáng hơn, dễ hợp với làn da châu Á và có nhiều lựa chọn không cần tẩy tóc.

Khác với tóc trà sữa thiên xám khói đậm từng thịnh hành, năm nay xu hướng nghiêng về sắc nâu mờ tự nhiên, có độ bóng như kem sữa. Các gam moka, yến mạch, be nâu và nâu trà sữa đậm được yêu thích vì vừa nhẹ nhàng, vừa tạo hiệu ứng tóc dày, khỏe. Winter (aespa) cũng gây chú ý khi diện tóc nâu trà sữa pha ánh hồng dịu, mang đến vẻ ngọt ngào nhưng vẫn lạnh lùng, hiện đại.

25 màu tóc trà sữa đẹp nhất thu đông 2026: Tôn da, sang xịn, có màu không cần tẩy - Ảnh 1.

Tóc trà sữa có nền nâu trung tính, pha thêm sắc kem, be, xám hoặc vàng nhẹ. Vì vậy, màu tóc này không quá rực như tóc vàng, cũng không nặng nề như nâu đen; đặc biệt hữu ích khi muốn làm dịu làn da xỉn, vàng hoặc thiếu sức sống.

Chọn tóc trà sữa theo màu da 

+ Da trắng lạnh: Hợp trà sữa ánh vàng, champagne, yến mạch, hồng phấn để gương mặt có sức sống hơn. 

25 màu tóc trà sữa đẹp nhất thu đông 2026: Tôn da, sang xịn, có màu không cần tẩy - Ảnh 2.

+ Da vàng, da xỉn: Nên chọn trà sữa xám nâu, nâu lạnh, khói hoặc tím lavender để trung hòa sắc vàng. 

25 màu tóc trà sữa đẹp nhất thu đông 2026: Tôn da, sang xịn, có màu không cần tẩy - Ảnh 3.

+ Da ngăm, da khỏe: Ưu tiên các gam sâu và ấm như caramel, moka, cacao, mật ong để da trông rạng rỡ. 

 25 màu tóc trà sữa đáng thử nhất

25 màu tóc trà sữa đẹp nhất thu đông 2026: Tôn da, sang xịn, có màu không cần tẩy - Ảnh 4.

Nâu xám trà sữa: Tông khói nhẹ, hợp da vàng và không cần tẩy.

25 màu tóc trà sữa đẹp nhất thu đông 2026: Tôn da, sang xịn, có màu không cần tẩy - Ảnh 5.

Nâu trà sữa đậm: Tự nhiên, thanh lịch, phù hợp đi làm.

25 màu tóc trà sữa đẹp nhất thu đông 2026: Tôn da, sang xịn, có màu không cần tẩy - Ảnh 6.

Trà sữa nâu sáng: Tạo cảm giác trong trẻo, trẻ trung.

25 màu tóc trà sữa đẹp nhất thu đông 2026: Tôn da, sang xịn, có màu không cần tẩy - Ảnh 7.

Caramel trà sữa: Ấm áp, giúp da ngăm trông có sức sống.

25 màu tóc trà sữa đẹp nhất thu đông 2026: Tôn da, sang xịn, có màu không cần tẩy - Ảnh 8.

Trà sữa hồng: Ngọt ngào, hợp da trắng hoặc trung tính.

25 màu tóc trà sữa đẹp nhất thu đông 2026: Tôn da, sang xịn, có màu không cần tẩy - Ảnh 9.

Trà sữa ánh vàng khói: Sáng nổi bật nhưng vẫn sang.

25 màu tóc trà sữa đẹp nhất thu đông 2026: Tôn da, sang xịn, có màu không cần tẩy - Ảnh 10.

Trà sữa khói: Dịu mắt, hỗ trợ làm da xỉn trông sáng hơn.

25 màu tóc trà sữa đẹp nhất thu đông 2026: Tôn da, sang xịn, có màu không cần tẩy - Ảnh 11.

Trà sữa mật ong: Cho mái tóc hiệu ứng bóng khỏe.

25 màu tóc trà sữa đẹp nhất thu đông 2026: Tôn da, sang xịn, có màu không cần tẩy - Ảnh 12.

Cacao trà sữa: Trầm, nữ tính và dễ chăm sóc.

25 màu tóc trà sữa đẹp nhất thu đông 2026: Tôn da, sang xịn, có màu không cần tẩy - Ảnh 13.

Moka trà sữa: Hợp da ấm, mang nét trưởng thành.

25 màu tóc trà sữa đẹp nhất thu đông 2026: Tôn da, sang xịn, có màu không cần tẩy - Ảnh 14.

Trà sữa ánh rêu: Hiện đại, đặc biệt hợp da vàng.

25 màu tóc trà sữa đẹp nhất thu đông 2026: Tôn da, sang xịn, có màu không cần tẩy - Ảnh 15.

Champagne trà sữa: Sáng và có khí chất.

25 màu tóc trà sữa đẹp nhất thu đông 2026: Tôn da, sang xịn, có màu không cần tẩy - Ảnh 16.

Yến mạch trà sữa: Nhẹ nhàng, tạo hiệu ứng da trong.

25 màu tóc trà sữa đẹp nhất thu đông 2026: Tôn da, sang xịn, có màu không cần tẩy - Ảnh 17.

Nude trà sữa: Lựa chọn dễ diện nhất cho mọi tông da.

25 màu tóc trà sữa đẹp nhất thu đông 2026: Tôn da, sang xịn, có màu không cần tẩy - Ảnh 18.

Trà sữa ombré: Có chiều sâu, đẹp khi uốn lơi.

25 màu tóc trà sữa đẹp nhất thu đông 2026: Tôn da, sang xịn, có màu không cần tẩy - Ảnh 19.

Trà sữa đồi mồi: Pha các lọn sáng tối, giúp tóc trông dày hơn.

25 màu tóc trà sữa đẹp nhất thu đông 2026: Tôn da, sang xịn, có màu không cần tẩy - Ảnh 20.

Đào mơ trà sữa: Ấm áp, ngọt ngào, hợp da trung tính.

25 màu tóc trà sữa đẹp nhất thu đông 2026: Tôn da, sang xịn, có màu không cần tẩy - Ảnh 21.

Nâu lạnh trà sữa: Tôn da vàng, phù hợp phong cách tối giản.

25 màu tóc trà sữa đẹp nhất thu đông 2026: Tôn da, sang xịn, có màu không cần tẩy - Ảnh 22.

Vanilla trà sữa: Sáng mềm, nữ tính.

25 màu tóc trà sữa đẹp nhất thu đông 2026: Tôn da, sang xịn, có màu không cần tẩy - Ảnh 23.

Be nâu trà sữa: Tự nhiên, có hiệu ứng mờ sang trọng.

25 màu tóc trà sữa đẹp nhất thu đông 2026: Tôn da, sang xịn, có màu không cần tẩy - Ảnh 24.

Cappuccino trà sữa: Chuyên nghiệp nhưng không già dặn.

25 màu tóc trà sữa đẹp nhất thu đông 2026: Tôn da, sang xịn, có màu không cần tẩy - Ảnh 25.

Hồng khói trà sữa: Lãng mạn, hợp tóc uốn xoăn.

25 màu tóc trà sữa đẹp nhất thu đông 2026: Tôn da, sang xịn, có màu không cần tẩy - Ảnh 26.

Mật ong vàng trà sữa: Tươi tắn, khỏe khoắn.

25 màu tóc trà sữa đẹp nhất thu đông 2026: Tôn da, sang xịn, có màu không cần tẩy - Ảnh 27.

Lavender trà sữa: Giúp da vàng, da xỉn trông sáng hơn.

25 màu tóc trà sữa đẹp nhất thu đông 2026: Tôn da, sang xịn, có màu không cần tẩy - Ảnh 28.

Trà sữa mây: Kết hợp highlight hoặc balayage nhẹ, tạo độ bồng bềnh.

Cách giữ tóc trà sữa bền màu


Tóc trà sữa dễ ngả vàng nếu không chăm đúng cách. Nên dùng dầu gội dành cho tóc nhuộm; xen kẽ dầu gội tím hoặc xanh 1–2 lần/tuần khi tóc có ánh vàng cam. Đừng quên dùng mặt nạ tóc, dầu dưỡng và xịt chống nhiệt; hạn chế máy tạo kiểu ở nhiệt độ cao để tóc giữ được độ bóng, mượt và màu nhuộm đẹp lâu hơn.

Theo suckhoe24h.suckhoecongdongonline.vn Copy link 28/10/2026 14:04 (GMT +7)
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