25 màu tóc trà sữa đẹp nhất thu đông 2026: Tôn da, sang xịn, có màu không cần tẩy

Khác với tóc trà sữa thiên xám khói đậm từng thịnh hành, năm nay xu hướng nghiêng về sắc nâu mờ tự nhiên, có độ bóng như kem sữa. Các gam moka, yến mạch, be nâu và nâu trà sữa đậm được yêu thích vì vừa nhẹ nhàng, vừa tạo hiệu ứng tóc dày, khỏe. Winter (aespa) cũng gây chú ý khi diện tóc nâu trà sữa pha ánh hồng dịu, mang đến vẻ ngọt ngào nhưng vẫn lạnh lùng, hiện đại.

Tóc trà sữa có nền nâu trung tính, pha thêm sắc kem, be, xám hoặc vàng nhẹ. Vì vậy, màu tóc này không quá rực như tóc vàng, cũng không nặng nề như nâu đen; đặc biệt hữu ích khi muốn làm dịu làn da xỉn, vàng hoặc thiếu sức sống.

Chọn tóc trà sữa theo màu da

+ Da trắng lạnh: Hợp trà sữa ánh vàng, champagne, yến mạch, hồng phấn để gương mặt có sức sống hơn.

+ Da vàng, da xỉn: Nên chọn trà sữa xám nâu, nâu lạnh, khói hoặc tím lavender để trung hòa sắc vàng.

+ Da ngăm, da khỏe: Ưu tiên các gam sâu và ấm như caramel, moka, cacao, mật ong để da trông rạng rỡ.

25 màu tóc trà sữa đáng thử nhất

Nâu xám trà sữa: Tông khói nhẹ, hợp da vàng và không cần tẩy.

Nâu trà sữa đậm: Tự nhiên, thanh lịch, phù hợp đi làm.

Trà sữa nâu sáng: Tạo cảm giác trong trẻo, trẻ trung.

Caramel trà sữa: Ấm áp, giúp da ngăm trông có sức sống.

Trà sữa hồng: Ngọt ngào, hợp da trắng hoặc trung tính.

Trà sữa ánh vàng khói: Sáng nổi bật nhưng vẫn sang.

Trà sữa khói: Dịu mắt, hỗ trợ làm da xỉn trông sáng hơn.

Trà sữa mật ong: Cho mái tóc hiệu ứng bóng khỏe.

Cacao trà sữa: Trầm, nữ tính và dễ chăm sóc.

Moka trà sữa: Hợp da ấm, mang nét trưởng thành.

Trà sữa ánh rêu: Hiện đại, đặc biệt hợp da vàng.

Champagne trà sữa: Sáng và có khí chất.

Yến mạch trà sữa: Nhẹ nhàng, tạo hiệu ứng da trong.

Nude trà sữa: Lựa chọn dễ diện nhất cho mọi tông da.

Trà sữa ombré: Có chiều sâu, đẹp khi uốn lơi.

Trà sữa đồi mồi: Pha các lọn sáng tối, giúp tóc trông dày hơn.

Đào mơ trà sữa: Ấm áp, ngọt ngào, hợp da trung tính.

Nâu lạnh trà sữa: Tôn da vàng, phù hợp phong cách tối giản.

Vanilla trà sữa: Sáng mềm, nữ tính.

Be nâu trà sữa: Tự nhiên, có hiệu ứng mờ sang trọng.

Cappuccino trà sữa: Chuyên nghiệp nhưng không già dặn.

Hồng khói trà sữa: Lãng mạn, hợp tóc uốn xoăn.

Mật ong vàng trà sữa: Tươi tắn, khỏe khoắn.

Lavender trà sữa: Giúp da vàng, da xỉn trông sáng hơn.

Trà sữa mây: Kết hợp highlight hoặc balayage nhẹ, tạo độ bồng bềnh.

Cách giữ tóc trà sữa bền màu