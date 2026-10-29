25 màu tóc trà sữa đẹp nhất thu đông 2026: Tôn da, sang xịn, có màu không cần tẩy
Tóc màu trà sữa vẫn là lựa chọn "an toàn mà không nhàm chán" cho mùa thu đông 2026. Từ nâu xám, moka đến caramel hay champagne, bảng màu dịu mắt này giúp gương mặt sáng hơn, dễ hợp với làn da châu Á và có nhiều lựa chọn không cần tẩy tóc.
Khác với tóc trà sữa thiên xám khói đậm từng thịnh hành, năm nay xu hướng nghiêng về sắc nâu mờ tự nhiên, có độ bóng như kem sữa. Các gam moka, yến mạch, be nâu và nâu trà sữa đậm được yêu thích vì vừa nhẹ nhàng, vừa tạo hiệu ứng tóc dày, khỏe. Winter (aespa) cũng gây chú ý khi diện tóc nâu trà sữa pha ánh hồng dịu, mang đến vẻ ngọt ngào nhưng vẫn lạnh lùng, hiện đại.
Tóc trà sữa có nền nâu trung tính, pha thêm sắc kem, be, xám hoặc vàng nhẹ. Vì vậy, màu tóc này không quá rực như tóc vàng, cũng không nặng nề như nâu đen; đặc biệt hữu ích khi muốn làm dịu làn da xỉn, vàng hoặc thiếu sức sống.
Chọn tóc trà sữa theo màu da
+ Da trắng lạnh: Hợp trà sữa ánh vàng, champagne, yến mạch, hồng phấn để gương mặt có sức sống hơn.
+ Da vàng, da xỉn: Nên chọn trà sữa xám nâu, nâu lạnh, khói hoặc tím lavender để trung hòa sắc vàng.
+ Da ngăm, da khỏe: Ưu tiên các gam sâu và ấm như caramel, moka, cacao, mật ong để da trông rạng rỡ.
25 màu tóc trà sữa đáng thử nhất
Cách giữ tóc trà sữa bền màu
Tóc trà sữa dễ ngả vàng nếu không chăm đúng cách. Nên dùng dầu gội dành cho tóc nhuộm; xen kẽ dầu gội tím hoặc xanh 1–2 lần/tuần khi tóc có ánh vàng cam. Đừng quên dùng mặt nạ tóc, dầu dưỡng và xịt chống nhiệt; hạn chế máy tạo kiểu ở nhiệt độ cao để tóc giữ được độ bóng, mượt và màu nhuộm đẹp lâu hơn.