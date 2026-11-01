Sau tuổi 40, tôi không còn muốn sống sang chảnh: 5 thói quen tiết kiệm giúp tôi nhẹ gánh tiền bạc và hạnh phúc hơn

Ở tuổi 20, tôi từng nghĩ hạnh phúc là có một căn nhà lớn, vài chiếc túi hàng hiệu và đủ tiền để đi du lịch bất cứ khi nào muốn. Đến tuổi 30, những mong muốn ấy chuyển thành một công việc tốt, thu nhập cao và cuộc sống khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Thế nhưng, càng cố gắng kiếm tiền để theo đuổi những tiêu chuẩn đó, tôi càng thấy mệt mỏi. Thu nhập tăng lên nhưng chi tiêu cũng tăng theo. Có những món đồ mua về chỉ dùng vài lần, những bữa ăn đắt đỏ chẳng để lại nhiều ấn tượng và cả những khoản tiền bỏ ra đơn giản vì không muốn thua kém người khác.

Chỉ đến khi bước qua tuổi 40, tôi mới hiểu rằng sống tốt không nhất thiết phải tiêu nhiều tiền. Đôi khi, việc giảm bớt nhu cầu lại giúp mình có được thứ quý giá hơn: sự chủ động về tài chính và cảm giác bình yên mỗi ngày.

1. Tự nấu ăn, không còn xem những bữa ăn đắt tiền là phần thưởng

Hiện tại, tôi sống trong một căn phòng thuê nhỏ. Căn bếp không có thiết bị hiện đại, cũng chẳng đủ rộng để bày biện cầu kỳ. Nhưng đó lại là nơi tôi cảm thấy dễ chịu nhất.

Buổi sáng, tôi thường nấu cháo, luộc trứng hoặc chuẩn bị một món ăn đơn giản. Bữa trưa có thể là rau xào, canh và một món mặn. Buổi tối, tôi tận dụng thực phẩm còn lại để tránh lãng phí.

Trước đây, mỗi khi căng thẳng, tôi thường tự thưởng bằng một bữa ăn nhà hàng hoặc đặt đồ ăn về nhà. Một lần chỉ vài chục đến vài trăm nghìn đồng, nhưng cộng lại cả tháng là khoản đáng kể.

Bây giờ, tôi vẫn đi ăn ngoài khi thực sự muốn, nhưng không còn coi đó là cách duy nhất để tận hưởng cuộc sống. Chẳng hạn, nếu giảm được 4 bữa ăn ngoài mỗi tháng, mỗi bữa 150.000 đồng, tôi có thể giữ lại 600.000 đồng. Một năm, con số tương đương 7,2 triệu đồng.

Điều đáng nói là tôi không cảm thấy mình đang chịu thiệt. Những bữa cơm tự nấu giúp tôi ăn uống điều độ hơn, kiểm soát nguyên liệu và tìm thấy niềm vui trong những việc rất bình thường.

2. Đi chợ có kế hoạch, không mua nhiều chỉ vì đang được giảm giá

Trước tuổi 40, tôi có thói quen mua thực phẩm theo cảm hứng. Thấy rau tươi thì mua thêm, gặp thịt giảm giá lại tích trữ. Kết quả, tủ lạnh lúc nào cũng đầy nhưng không ít thực phẩm cuối cùng phải bỏ đi.

Sau này, tôi bắt đầu lên thực đơn trước khi đi chợ. Tôi kiểm tra những gì còn trong tủ lạnh, ghi lại những nguyên liệu cần mua và ưu tiên chế biến hết thực phẩm cũ.

Tôi cũng không còn cố tích trữ quá nhiều. Một chiếc tủ lạnh đầy ắp chưa chắc là dấu hiệu của cuộc sống sung túc, nhất là khi thực phẩm mua về không được sử dụng.

Nếu mỗi tuần tránh lãng phí được khoảng 50.000 đồng tiền thực phẩm, cả năm tôi có thể tiết kiệm khoảng 2,6 triệu đồng. Khoản tiền không quá lớn nhưng đủ cho thấy những thay đổi nhỏ có thể mang lại kết quả rõ ràng.

Quan trọng hơn, việc mua sắm có kế hoạch giúp tôi không phải liên tục suy nghĩ hôm nay ăn gì, thiếu gì và cần mua thêm những gì.

3. Không mua sắm để giải tỏa cảm xúc

Tôi từng có một giai đoạn rất thích mua những món đồ được quảng cáo là giúp cuộc sống dễ chịu hơn. Một chiếc máy làm đẹp, vài món đồ trang trí, quần áo mới hay những thiết bị nhà bếp nhỏ đều có thể khiến tôi hào hứng.

Nhưng cảm giác vui vẻ thường không kéo dài. Sau vài tuần, không ít món đồ bị bỏ quên trong ngăn tủ.

Bước sang tuổi 40, tôi tập phân biệt giữa nhu cầu thực sự và mong muốn nhất thời. Trước khi mua một món đồ không thiết yếu, tôi thường dành vài ngày suy nghĩ xem mình có thực sự cần hay không.

Tôi cũng tìm những cách giải tỏa căng thẳng ít tốn kém hơn như đi bộ, nấu ăn, nghe nhạc hoặc dọn dẹp nhà cửa.

Tôi không phản đối việc mua sắm để tự thưởng, nhưng không muốn biến nó thành phản xạ mỗi khi buồn chán. Bởi nếu cảm xúc nào cũng cần tiền để giải quyết, việc kiếm được bao nhiêu đôi khi vẫn không đủ.

4. Ngừng chạy theo cuộc sống của người khác

Có thời điểm, tôi cảm thấy mình cần một căn nhà đẹp hơn, quần áo đắt hơn và những chuyến du lịch thường xuyên hơn. Không hẳn vì bản thân thiếu thốn, mà bởi nhìn xung quanh, ai dường như cũng đang sống tốt hơn mình.

Mạng xã hội càng khiến cảm giác ấy rõ rệt. Những hình ảnh được lựa chọn kỹ càng dễ khiến một người nghĩ rằng cuộc sống bình thường của mình chưa đủ tốt.

Nhưng sau tuổi 40, tôi không còn muốn dùng tiền để chứng minh điều gì. Tôi chấp nhận sống trong căn phòng vừa sức chi trả, mặc những bộ quần áo đã có và tận hưởng ngày nghỉ mà không nhất thiết phải đến một nơi xa.

Khi không còn chạy theo các tiêu chuẩn bên ngoài, áp lực tài chính của tôi cũng giảm đi. Tôi nhận ra một cuộc sống phù hợp với túi tiền có giá trị hơn nhiều so với vẻ ngoài hào nhoáng nhưng phải liên tục lo lắng về chi phí.

5. Ưu tiên tiền dự phòng thay vì những khoản chi để giữ thể diện

Thay đổi lớn nhất sau tuổi 40 không nằm ở việc tôi mua ít đi bao nhiêu món đồ, mà ở cách nhìn nhận tiền bạc.

Trước đây, có tiền dư tôi thường nghĩ ngay đến thứ mình muốn mua. Bây giờ, tôi quan tâm nhiều hơn đến khoản dự phòng cho những tình huống bất ngờ.

Tôi không còn xem số tiền chưa tiêu là khoản tiền đang bị bỏ phí. Ngược lại, đó là nguồn lực giúp mình có thêm lựa chọn khi công việc thay đổi, sức khỏe gặp vấn đề hoặc cuộc sống xuất hiện những chi phí ngoài kế hoạch.

Tôi bắt đầu bằng những khoản tiết kiệm nhỏ, duy trì đều đặn thay vì đặt mục tiêu quá cao rồi nhanh chóng bỏ cuộc. Việc có một khoản tiền riêng cũng khiến tôi bình tĩnh hơn trước các quyết định tài chính.

Ở tuổi 40, tôi hiểu rằng cảm giác an toàn không chỉ đến từ thu nhập mỗi tháng, mà còn từ khả năng sống trong giới hạn tài chính của chính mình.

Sau tuổi 40, tiết kiệm không còn là chịu khổ

Ngày trước, tôi từng nghĩ tiết kiệm đồng nghĩa với việc phải từ bỏ những niềm vui. Nhưng hiện tại, tôi nhận ra mình vẫn có thể sống thoải mái khi chi tiêu ít hơn, miễn là biết điều gì thực sự quan trọng.

Một bữa cơm nóng, căn phòng gọn gàng, buổi chiều thong thả hay một khoản tiền dự phòng đủ khiến bản thân yên tâm đều có giá trị riêng.

Tôi vẫn muốn kiếm tiền, vẫn muốn cải thiện chất lượng cuộc sống và thỉnh thoảng tự thưởng cho mình. Chỉ khác là tôi không còn đánh đổi sự ổn định tài chính để theo đuổi những thứ không thực sự cần thiết.

Sau tuổi 40, phiên bản hạnh phúc mà tôi lựa chọn không phải là sở hữu thật nhiều, mà là có đủ tiền cho những điều quan trọng, đủ thời gian cho bản thân và không phải sống trong áp lực chứng minh mình thành công.

Hóa ra, đôi khi con đường ngắn nhất để cảm thấy giàu có hơn không phải kiếm thêm thật nhiều tiền, mà là học cách hài lòng với một cuộc sống vừa đủ.