39 tuổi, không có kỹ năng đặc biệt, tôi nhận ra 3 công việc làm thêm đáng thử: Dù mất việc chính cũng bớt lo tài chính

39 tuổi mới hiểu: Chỉ có một nguồn thu nhập là điều khá rủi ro

Sinh năm 1987, năm nay 39 tuổi, Qianqian tự nhận mình là một người bình thường, không có tài năng nổi bật hay kỹ năng đặc biệt nào giúp kiếm được nhiều tiền.

Giống như phần lớn những người ở tuổi trung niên, cô đi làm mỗi ngày, nhận lương hằng tháng và cố gắng duy trì cuộc sống gia đình ổn định. Thế nhưng, càng lớn tuổi, cô càng nhận ra một thực tế: Phụ thuộc hoàn toàn vào tiền lương từ một công việc duy nhất là điều khá rủi ro.

Gần đây, một số bạn học cùng tuổi của Qianqian lần lượt mất việc. Có người từng có thu nhập tốt, công việc ổn định suốt nhiều năm nhưng vẫn nằm trong danh sách cắt giảm nhân sự.

Ở tuổi đôi mươi, thất nghiệp có thể là cơ hội để nghỉ ngơi hoặc tìm hướng đi mới. Nhưng sau tuổi 35, câu chuyện đã khác.

Phía sau mỗi người là cha mẹ lớn tuổi, con cái đang đi học, tiền sinh hoạt, khoản vay mua nhà, mua xe và hàng loạt chi phí không thể trì hoãn.

"Nói không lo lắng khi nghĩ đến chuyện mất việc là không thật lòng. Tôi chỉ có thể cố gắng làm việc, học thêm kỹ năng và tìm cách kiếm tiền từ nhiều nguồn khác nhau", Qianqian chia sẻ.

Theo cô, người trung niên không nhất thiết phải kiếm thật nhiều tiền, nhưng nên chuẩn bị cho mình nhiều hơn một con đường tạo ra thu nhập.

Sau khi tìm hiểu, cô nhận thấy 3 công việc làm thêm dưới đây khá phù hợp với người bình thường, đặc biệt là những ai muốn bắt đầu từ số vốn nhỏ.

1. Viết nội dung trên mạng xã hội: Không giỏi văn vẫn có thể thử

Công việc đầu tiên Qianqian gợi ý là viết nội dung trên các nền tảng trực tuyến.

Theo cô, không nhất thiết phải học báo chí hay có năng khiếu văn chương mới có thể bắt đầu. Mỗi người đều sở hữu những kinh nghiệm sống có thể trở thành nội dung hữu ích với người khác.

Một nhân viên văn phòng có thể chia sẻ kinh nghiệm làm việc, quản lý thời gian. Một người mẹ có thể viết về chăm sóc con cái, chi tiêu gia đình. Người yêu thích nấu ăn có thể chia sẻ thực đơn tiết kiệm, còn người quan tâm đến nhà cửa có thể viết về cách dọn dẹp, sắp xếp không gian sống.

Ở Việt Nam, người mới có thể bắt đầu với Facebook, blog cá nhân hoặc tìm kiếm công việc cộng tác nội dung cho các website.

Khi có kinh nghiệm, người viết có thể nhận viết bài quảng cáo, nội dung giới thiệu sản phẩm hoặc quản lý nội dung cho các cửa hàng nhỏ.

Điểm hấp dẫn của công việc này là không cần vốn lớn, cũng không phải thuê mặt bằng hay nhập hàng.

Tuy nhiên, Qianqian nhấn mạnh rằng không nên kỳ vọng viết vài bài đã có tiền. Thời gian đầu, nội dung có thể ít người đọc, thậm chí không tạo ra thu nhập. Điều quan trọng là kiên trì luyện tập và tìm được chủ đề phù hợp.

Ngay cả khi chưa kiếm được nhiều tiền, kỹ năng viết vẫn có thể giúp mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

2. Quay và chỉnh sửa video ngắn: Một chiếc điện thoại cũng có thể bắt đầu

Công việc thứ hai là sản xuất video ngắn.

Qianqian cho biết cô từng thấy nhiều bà mẹ tận dụng thời gian rảnh để quay video về nấu ăn, chăm sóc gia đình, dọn dẹp nhà cửa. Một số người dần xây dựng được lượng người theo dõi ổn định và có thêm thu nhập.

Điều đáng chú ý là họ không nhất thiết phải có ngoại hình nổi bật hay thiết bị chuyên nghiệp. Phần lớn chỉ bắt đầu bằng chiếc điện thoại đang sử dụng.

Chẳng hạn, một người nội trợ có thể quay video về những bữa cơm gia đình với ngân sách 100.000-150.000 đồng. Người thích chăm sóc nhà cửa có thể hướng dẫn vệ sinh bếp, sắp xếp tủ quần áo hoặc trang trí căn hộ nhỏ.

Ngoài tự xây dựng kênh, người biết chỉnh sửa video còn có thể nhận dựng clip cho các cửa hàng, chủ shop kinh doanh trực tuyến.

Qianqian kể rằng một người quen của cô từng rất hồi hộp khi đứng trước máy quay, phải ghi hình nhiều lần mới hoàn thành một video. Sau khoảng một năm luyện tập, người này đã có thể tự tin quay và đăng tải nội dung mà không cần chuẩn bị quá nhiều.

Theo cô, điều quan trọng nhất là bắt đầu thực hành thay vì chờ đến khi có đủ thiết bị hoặc kỹ năng.

Tất nhiên, không phải video nhiều lượt xem nào cũng mang lại tiền. Người mới nên tận dụng công cụ miễn phí, tránh đầu tư quá nhiều khi chưa xác định được hướng phát triển.

3. Tiếp thị liên kết: Không cần nhập hàng vẫn có cơ hội kiếm hoa hồng

Công việc thứ ba là tiếp thị liên kết, tức giới thiệu sản phẩm của nhà bán hàng và nhận hoa hồng khi có đơn hàng hợp lệ phát sinh qua liên kết giới thiệu.

Khác với kinh doanh truyền thống, người tham gia thường không cần nhập hàng, lưu kho hay trực tiếp vận chuyển.

Ví dụ, một người thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc nhà cửa có thể giới thiệu những sản phẩm gia dụng mình đã sử dụng. Khi người xem mua hàng qua liên kết và đơn hàng đáp ứng điều kiện, người giới thiệu có thể nhận hoa hồng.

Hiện nay, nhiều nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội tại Việt Nam có các chương trình tiếp thị liên kết.

Tuy nhiên, Qianqian cho rằng người mới không nên giới thiệu sản phẩm tràn lan chỉ để kiếm hoa hồng. Thay vào đó, hãy chọn những mặt hàng phù hợp với kiến thức và nhóm người theo dõi.

Đặc biệt, cần tránh các mô hình yêu cầu đóng phí lớn, cam kết thu nhập cao bất thường hoặc bắt buộc mua hàng số lượng lớn.

Tiếp thị liên kết không đảm bảo có thu nhập đều đặn, nhưng có thể là lựa chọn đáng thử với người muốn kiếm thêm tiền mà không có nhiều vốn.

Kiếm thêm 3 triệu đồng/tháng có thể tạo ra khác biệt lớn thế nào?

Theo Qianqian, không phải ai cũng cần đặt mục tiêu kiếm hàng chục triệu đồng từ công việc phụ. Đối với người đang có mức lương trung bình, thêm vài triệu đồng mỗi tháng cũng có thể cải thiện đáng kể khả năng tích lũy.

Ví dụ, một người có lương chính 15 triệu đồng/tháng, chi phí sinh hoạt 12 triệu đồng. Nếu kiếm thêm được 3 triệu đồng thực nhận từ công việc phụ và giữ nguyên mức chi tiêu, số tiền tiết kiệm có thể thay đổi đáng kể.

Khi chỉ có lương chính, người này tiết kiệm được 3 triệu đồng/tháng, tương đương 36 triệu đồng/năm.

Nhưng nếu có thêm công việc phụ mang lại 3 triệu đồng/tháng, tổng thu nhập sẽ tăng lên 18 triệu đồng. Sau khi trừ 12 triệu đồng chi phí sinh hoạt, số tiền tích lũy đạt 6 triệu đồng/tháng, tương đương 72 triệu đồng/năm.

Như vậy, chỉ cần kiếm thêm 3 triệu đồng/tháng, người này có thể tích lũy thêm 36 triệu đồng sau một năm, nếu duy trì được công việc phụ và không tăng chi tiêu. Đây là phép tính giả định với khoản thu nhập làm thêm đã trừ các chi phí liên quan và nghĩa vụ thuế nếu có.

Số tiền này có thể trở thành một phần quỹ dự phòng, giúp giảm áp lực trong trường hợp mất việc hoặc gặp biến cố tài chính.

Tuy nhiên, Qianqian cũng nhấn mạnh rằng không nên vội vàng làm cả ba công việc cùng lúc. Người trung niên vốn đã bận rộn với công việc chính và gia đình, vì vậy chỉ nên chọn một hướng phù hợp để thử nghiệm, kiên trì trong vài tháng rồi đánh giá kết quả.

Quan trọng hơn, công việc phụ không nên ảnh hưởng đến sức khỏe hay khiến hiệu suất công việc chính suy giảm.

Sau tuổi 35, thứ đáng tích lũy không chỉ là tiền tiết kiệm mà còn là khả năng tự tạo ra thu nhập. Một công việc ổn định có thể mang lại cảm giác an toàn hôm nay, nhưng kỹ năng kiếm tiền từ nhiều nguồn mới giúp người lao động có thêm lựa chọn khi hoàn cảnh thay đổi.

Và như Qianqian nhận ra ở tuổi 39: Đừng chờ đến khi mất việc mới bắt đầu tìm đường kiếm tiền. Chuẩn bị sớm một nguồn thu nhập phụ, dù nhỏ, vẫn tốt hơn phải bắt đầu từ con số 0 khi áp lực tài chính đã ở ngay trước mắt.