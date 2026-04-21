Gần một thập kỷ sau bức tượng sáp phiên bản nhí từng gây xôn xao dư luận năm 2014, người thừa kế ngai vàng Tây Ban Nha - Công chúa Leonor cuối cùng cũng có một phiên bản trưởng thành tại Bảo tàng Sáp Madrid. Ra mắt vào dịp giữa tháng 2, bức tượng tái hiện lại khoảnh khắc lịch sử trong lễ tuyên thệ hiến pháp tuổi 18 của cô. Dù được đầu tư kỹ lưỡng từ trang phục đến phụ kiện để bám sát nguyên bản, tác phẩm này vẫn đang nhận về vô số ý kiến trái chiều từ công chúng yêu mến hoàng gia.

Bản nâng cấp cần thiết sau tranh cãi năm 2014

Theo nguồn tin từ chuyên trang RoyalFamily.News, sự xuất hiện của bức tượng sáp mới này là một động thái cập nhật vô cùng cần thiết của bảo tàng. Quay ngược thời gian về năm 2014, khi Vua Felipe VI chính thức lên ngôi, bảo tàng đã cho ra mắt bộ ba tượng sáp của nhà vua, Vương hậu Letizia và Công chúa Leonor. Tuy nhiên, phiên bản lúc bấy giờ của vị công chúa nhỏ đã tạo ra một làn sóng tranh cãi lớn vì đường nét thiếu chân thực và có phần gượng gạo.

Giờ đây, khi Leonor đã chính thức bước sang tuổi 18, việc thay thế hình ảnh trẻ con năm xưa bằng một diện mạo trưởng thành, chững chạc là điều tất yếu. Bức tượng mới được đặt trang trọng ngay tại căn phòng trung tâm của bảo tàng ở Plaza de Colón, bên cạnh hình ảnh của cha mẹ cô. Vua Felipe VI được tái hiện lịch lãm trong bộ suit xám cùng cà vạt xanh, trong khi Vương hậu Letizia đầy phong cách với chiếc váy xanh navy lấy cảm hứng từ thiết kế của Carolina Herrera, kết hợp cùng giày cao gót màu nude và ví cầm tay ton-sur-ton.

Tái hiện khoảnh khắc lịch sử và chi tiết "nổi loạn" ngầm đầy thú vị

Thay vì chọn những bộ đầm dạ hội lộng lẫy, các nghệ nhân đã quyết định đóng băng khoảnh khắc mang tính biểu tượng nhất của Công chúa Leonor: Ngày cô tuyên thệ trung thành với Hiến pháp Tây Ban Nha. Bức tượng khoác lên mình bộ suit màu trắng thanh lịch, bao gồm áo blazer cài khuy chéo và quần âu ống ôm sát.

Đây là sự tri ân rõ nét đối với bộ trang phục mà nữ vương tương lai đã mặc vào ngày 31 tháng 10 năm 2023. Tính chân thực của tác phẩm còn được thể hiện qua từng phụ kiện nhỏ nhất. Bức tượng mang đôi giày cao gót màu nude giống hệt bản gốc, đồng thời đeo huy hiệu Hiệp sĩ Lông cừu Vàng (Golden Fleece) trên ngực trái, dù kích thước có phần nhỉnh hơn một chút so với thực tế. Mái tóc của bức tượng được buộc đuôi ngựa gọn gàng, tuy nhiên, điểm nhấn gây tò mò nhất lại nằm ở một chi tiết nhỏ nhưng đầy tính thời đại: Một chiếc khuyên tai sụn trên tai trái.

Thực tế, công chúa không hề đeo chiếc khuyên này trong ngày lễ tuyên thệ, nhưng cô từng để lộ nó trong các sự kiện công khai khác. Việc đưa chi tiết này vào bức tượng sáp mang đến một góc nhìn mộc mạc, chân thật và gần gũi hơn về một vị công chúa Gen Z, phá vỡ đi phần nào khuôn mẫu cứng nhắc của hoàng gia.

Phản ứng trái chiều: Bản sao hoàn hảo hay tiếp tục gây thất vọng?

Như một "đặc sản" quen thuộc mỗi khi các bảo tàng sáp ra mắt tác phẩm mới, phiên bản tuổi 18 của Công chúa Leonor ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, phản ứng của khán giả bị chia rẽ sâu sắc. Một bộ phận công chúng đánh giá cao nỗ lực của bảo tàng, cho rằng bức tượng đã bắt trọn được thần thái tự tin, thanh lịch và tỷ lệ hình thể chuẩn xác của người thừa kế ngai vàng, đặc biệt khen ngợi sự tỉ mỉ trong việc tái tạo lại bộ suit trắng lịch sử.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhiều người hâm mộ khó tính lại cho rằng khuôn mặt của bức tượng vẫn thiếu đi nét mềm mại, rạng rỡ vốn có của Leonor ngoài đời thực. Dù khen hay chê, không thể phủ nhận rằng bức tượng sáp mới đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu hút sự chú ý. Hiện tại, tác phẩm đã chính thức mở cửa đón khách tham quan, sẵn sàng để công chúng tự mình chiêm ngưỡng và đưa ra những đánh giá khách quan nhất.