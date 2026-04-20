Nhắc đến nhà tang lễ, người ta thường nghĩ ngay đến sự lạnh lẽo, u ám và những người đàn ông trung niên trầm mặc, chai sạn. Thế nhưng, tại Nhà tang lễ Bát Bảo Sơn (Bắc Kinh, Trung Quốc), có một đội ngũ đặc biệt mang tên "Hoa Hồng Lửa" đang từng ngày định nghĩa lại công việc đầy ám ảnh này. Theo trang SCMP đưa tin, đây là đội hỏa táng gồm toàn nữ giới duy nhất tại đất nước tỷ dân. Với độ tuổi trung bình chỉ mới 28, những cô gái trẻ này không chỉ dũng cảm bước vào một môi trường vốn mặc định chỉ dành cho phái mạnh, mà thông qua những nắm tro tàn và những lời vĩnh biệt đẫm nước mắt, họ đã tìm thấy cho mình một lăng kính hoàn toàn mới mẻ, mộc mạc và chân thật nhất về ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.

Ngã rẽ từ những nuối tiếc thanh xuân và nơi làm việc "nóng" nhất thế gian

Đội "Hoa Hồng Lửa" được thành lập vào năm 2022, nhưng hạt nhân đầu tiên của nhóm, cô gái trẻ Vân Hiểu Lâm đã gắn bó với công việc này từ năm 2020. Ít ai biết rằng, con đường ban đầu mà Vân chọn lựa là một bầu trời đầy hào quang rực rỡ. Theo lời khuyên của gia đình, cô từng theo học chương trình đào tạo tiếp viên hàng không. Thế nhưng, những chuyến bay hào nhoáng không lấp đầy được khoảng trống trong tâm hồn cô. Bước ngoặt thực sự ập đến khi ông nội cô qua đời mà cô không kịp về nhìn mặt ông lần cuối. Nỗi ân hận tột cùng, sự nuối tiếc muộn màng đã bẻ ghi cuộc đời cô gái trẻ sang một hướng đi chẳng ai ngờ tới: học ngành dịch vụ tang lễ và trở thành nữ nhân viên hỏa táng đầu tiên tại Bát Bảo Sơn.

Công việc của họ không đơn thuần là ấn một nút bấm. Đó là một chuỗi những quy trình đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối và sức chịu đựng phi thường, từ việc xác minh thông tin người mất, vận hành thiết bị hỏa táng, cho đến việc thu thập, phân loại tro cốt và bảo dưỡng máy móc. Mỗi một thi hài lại cần một phương án hỏa táng riêng biệt, tính toán kỹ lưỡng dựa trên độ tuổi, giới tính, cân nặng, nguyên nhân tử vong và cả thời gian lưu trữ trong phòng lạnh. Bước vào khu vực lò thiêu, nhiệt độ thường xuyên vượt ngưỡng 40 độ C.

Sức nóng hầm hập phả ra từ những cỗ máy khổng lồ không chỉ vắt kiệt thể lực mà còn để lại trên gương mặt của Vân những vết sạm đen vĩnh viễn khó có thể phai mờ. Thu nhặt tro cốt lại là một cuộc chiến khác, khi những mảnh tàn dư vẫn rực đỏ và có thể nung chảy cả lớp găng tay bảo hộ dày cộm. Thậm chí, họ còn phải đối mặt với nguy hiểm cận kề khi những thiết bị cấy ghép như máy tạo nhịp tim hay vật dụng kim loại trong cơ thể người mất có thể phát nổ bất cứ lúc nào giữa ngọn lửa ngùn ngụt.

Phía sau cánh cửa lò thiêu: Những câu chuyện xé lòng và bài học thức tỉnh

Vượt lên trên những vất vả về thể xác, thứ thử thách những cô gái này nhiều nhất chính là sức nặng của cảm xúc. Thế nhưng, thay vì e sợ, họ coi công việc của mình là một sợi dây liên kết thiêng liêng, là điểm tựa cuối cùng nối liền ranh giới giữa người ở lại và người ra đi. Lưu Đức Khiết, một thành viên trong đội, đến giờ vẫn không thể quên khoảnh khắc trái tim cô thắt lại khi nghe lời thỉnh cầu của một người cha mang dáng vẻ tiều tụy. Ông khóc và nài nỉ cô hãy cố gắng giữ lại nguyên vẹn chiếc chân giả của cô con gái vắn số trong quá trình hỏa táng. Bằng tất cả sự tỉ mỉ và lòng trắc ẩn, Lưu đã điều chỉnh máy móc cẩn thận để giữ lại kỷ vật ấy. Giây phút người cha nhận lại chiếc chân giả, áp chặt bàn tay run rẩy của mình lên đó, Lưu đã bật khóc. Cô chợt giật mình nhìn lại mối quan hệ với chính cha đẻ của mình, tự nhủ lòng phải trân trọng gia đình nhiều hơn khi còn có thể.

Sự mong manh của kiếp người ở nơi đây hiển hiện rõ ràng hơn bất cứ đâu. Vân Hiểu Lâm từng chứng kiến cảnh tượng cha mẹ của một thiếu nữ 17 tuổi gục ngã hoàn toàn, khóc gào đòi đi theo con gái. Nỗi đau thấu trời ấy đã thay đổi hoàn toàn nhân sinh quan của Vân. Cô gái trẻ từng khao khát bay nhảy nay chỉ mong ước giản dị là sau này có thể sinh hai đứa con, để gia đình lúc nào cũng rộn rã tiếng cười và sự sống được nối dài.

Sống rực rỡ hơn khi hiểu thấu lẽ sinh tử

Làm bạn với cái chết mỗi ngày, kỳ lạ thay, lại là cách để những cô gái này học được cách sống rực rỡ nhất. Sự thay đổi lớn nhất có lẽ thuộc về Nhiếp Mông Húc. Cô tâm sự rằng, ngày trước, khi mới đi làm, cô vẫn quen thói nũng nịu xin tiền bố mẹ, lúc nào cũng ao ước những món đồ hiệu xa xỉ hay mộng tưởng về một căn nhà sang trọng của riêng mình. Nhưng giờ đây, mọi cám dỗ vật chất ấy đều tan biến như bọt nước. Đứng trước cửa lò thiêu, chứng kiến dù là tỷ phú hay người nghèo khó cuối cùng cũng chỉ hóa thành một nắm tro tàn giống hệt nhau, cô nhận ra những niềm vui nho nhỏ thường ngày mới là điều quý giá nhất.

Nhiếp giờ đây hạnh phúc với những bữa ăn ngon, chăm gọi điện cho bố mẹ hơn và luôn cố gắng đưa họ đi du lịch vào mỗi dịp nghỉ lễ. Giống như Nhiếp, Lưu Đức Khiết cũng chọn cách tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn. Tan làm, cô rũ bỏ bộ đồng phục ám mùi khói, xúng xính váy áo đi thử những nhà hàng mới hay hòa mình vào đám đông ở các buổi hòa nhạc dịp cuối tuần. Cô nhẹ nhàng đúc kết: "Chỉ khi bạn đứng quá gần cái chết, bạn mới thực sự thấu hiểu ý nghĩa của việc được sống".

Câu chuyện về 5 bóng hồng hỏa táng Bát Bảo Sơn khi được chia sẻ đã tạo nên một làn sóng đồng cảm mạnh mẽ trên mạng xã hội. Họ không chỉ đập tan cái nhìn rập khuôn của xã hội rằng "phụ nữ yếu mềm không hợp với những việc nặng nhọc, ám ảnh", mà còn gieo vào lòng người đọc một khoảng lặng bình yên. Giống như một bình luận đầy tâm đắc của cư dân mạng đã viết: "Họ đối mặt với cái chết mỗi ngày, nhưng lại là những người hiểu rõ nhất cách để sống một cuộc đời tràn đầy nhiệt huyết. Đóa hoa dũng cảm nở giữa ngọn lửa, quả thực vô cùng đáng kính".