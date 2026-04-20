Luôn được biết đến là một trong những thành viên Hoàng gia có gu ăn mặc biểu tượng và mang tính ứng dụng cao nhất châu Âu, Vương hậu Letizia một lần nữa không làm công chúng thất vọng. Không diện những bộ đầm dạ hội lộng lẫy hay trang sức nạm kim cương, xuất hiện trong một sự kiện cộng đồng mới đây tại Madrid, mẫu thân của Công chúa Leonor và Công chúa Sofía mang đến một làn gió mùa xuân tươi mát, thiết thực và vô cùng gần gũi. Công thức phối đồ "không chút diêm dúa" của bà đang trở thành đề tài được các tạp chí thời trang và hội chị em công sở săn đón.

Chuyến thăm mang đậm dấu ấn cá nhân và sự chân thành

Vừa qua, Vương hậu Letizia cùng Vua Felipe VI đã có mặt tại Quỹ José María de Llanos ở Madrid để tham dự lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Trường Quản trị Khách sạn Nam (Escuela de Hostelería del Sur). Đúng với phong cách làm việc thường thấy của cặp đôi Hoàng gia Tây Ban Nha, họ không chỉ đến để dự khán mà thực sự hòa mình vào các hoạt động.

Cả hai đã trực tiếp đi tham quan các khu bếp, trò chuyện thân mật, quan tâm đến định hướng của các học viên và thậm chí còn trực tiếp nếm thử các món ăn đang được chế biến tại đây. Theo các nguồn tin hoàng gia uy tín, những sự kiện mang tính thân mật và thu hẹp khoảng cách như thế này luôn tiết lộ một khía cạnh rất khác, đời thường và mộc mạc hơn của Vương hậu Letizia.

Giải mã công thức thời trang mùa hè không cầu kỳ nhưng cực tôn dáng

Giữa không khí nhộn nhịp của các gian bếp, phong cách thời trang của Vương hậu một lần nữa lại lên tiếng thay cho hình ảnh cá nhân của bà. Lựa chọn một diện mạo thực tế, không rườm rà nhưng được tính toán kỹ lưỡng, bà thể hiện sự tinh tế của một người phụ nữ hiện đại bận rộn. Món đồ chủ đạo trong lần xuất hiện này là chiếc áo sơ mi có chi tiết thắt nơ ở cổ. Đây vốn là một kiểu dáng quen thuộc đã được bà diện nhiều lần trước đó và cũng đang là xu hướng "làm mưa làm gió" khắp các cửa hàng thời trang trong mùa xuân hè năm nay.

Chiếc áo mang sắc xanh lam nhạt, một tông màu pastel mềm mại cực kỳ phù hợp với vẻ đẹp cổ điển và làn da của Vương hậu. Thêm vào đó, phom dáng suông rộng rãi của chiếc áo mang lại cảm giác thoải mái tối đa, một ưu tiên hàng đầu của bà trong những ngày làm việc với lịch trình kéo dài.

Để tổng thể trang phục tuy đơn giản nhưng vẫn mang lại hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, Vương hậu Letizia đã kết hợp chiếc áo sơ mi xanh cùng quần tây trắng cạp cao có thắt lưng. Động tác sơ vin gọn gàng không chỉ giúp tôn lên vòng eo thon gọn mà còn tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân, mang lại vóc dáng thanh mảnh mà bà luôn yêu thích. Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Vương hậu áp dụng bộ đôi màu sắc xanh - trắng này trong cùng một tuần. Giống như bất kỳ người phụ nữ thiết thực nào, khi tìm thấy một công thức phối đồ hiệu quả, Letizia không ngần ngại diện lại chúng.

Chìa khóa làm nên sự hoàn hảo của set đồ nằm ở những chi tiết nhỏ. Bà mang lại đôi giày Mary Janes màu trắng đến từ thương hiệu bình dân Sézane - mẫu giày từng đồng hành cùng bà trong nhiều sự kiện với các phiên bản màu sắc khác nhau. Mái tóc xõa tự nhiên như thường lệ cùng lớp trang điểm nhẹ nhàng đã hoàn thiện vẻ ngoài thanh lịch, tôn lên nét đẹp nguyên bản mà không hề lấn át đi mục đích chính yếu của chuyến đi thiện nguyện.