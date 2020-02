Tưởng chỉ giỏi "cà khịa", nào ngờ đồng chí Pyo Chi Su của "Hạ cánh nơi anh" ngoài đời lại sở hữu giọng hát ngọt đến tan chảy thế này

Dù không phải vai chính nhưng nhân vật Pyo Chi Su do Yang Kyung Won thủ vai trong Crash Landing on You (Hạ Cánh Nơi Anh) đã để lại ấn tượng cực lớn trong lòng khán giả bởi tính cách hài hước, thích "cà khịa" nhưng vô cùng tình cảm và tốt bụng.

Sau sự thành công của bộ phim, tên tuổi của Yang Kyung Won cũng được tỏa sáng sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Và mới đây, người hâm mộ lại khám phá ra thêm một khả năng nữa của anh là ca hát.



Vốn quen với hình ảnh chàng lính Pyo Chi Su hài hước, thích "cà khịa" trong phim nên khi nghe giọng hát của Yang Kyung Won cất lên thì ai cũng đều ngỡ ngàng bởi quá ngọt ngào, ấm áp.

"Đồng chí Pyo" khoe giọng cực ngọt khiến người hâm mộ tan chảy

Yang Kyung Won là cây hài chính trong Crash Landing on You bởi những màn "cà khịa" giữa anh và Yoon Se Ri (Son Ye Jin) đem lại nhiều tiếng cười cho mọi người. Thậm chí, khán giả còn tuyển tập các câu thoại "bất hủ" của nhân vật đáng yêu này và "gây sốt" trên mạng xã hội.

Anh lính thích "cà khịa" và gây cười nhất Crash Landing on You...

... Ngoài đời lại có giọng hát "đốn tim" khán giả

Ngoài đời, nam diễn viên hoạt động chủ yếu trong mảng nhạc kịch. Anh được nhận xét có tính cách thân thiện, vui tươi nhưng không hay "cà khịa" như đồng chí Pyo.