"Soi" profile của F4 Bắc Hàn siêu bựa đến từ "Hạ Cánh Nơi Anh": Người sở hữu ngoại hình không kém gì Hyun Bin, kẻ từng "đụng độ" cả Song Joong Ki

Crash Landing On You (Hạ cánh nơi anh) đã chính thức khép lại ở tập 16 sau khi "bỏ túi" hàng loạt thành tích. Và thành quả mới nhất của bộ phim chính là trở thành bộ phim có rating cao nhất lịch sử, soán ngôi bom tấn "Goblin".



Ngoài cặp đôi Hyun Bin - Son Ye Jin, thành công của Crash Landing On You (Hạ cánh nơi anh) cũng có sự góp phần không nhỏ của dàn diễn viên phụ mà đặc biệt là biệt đội "F4 Bắc Hàn" đình đám. Có lẽ vì thế, trên các diễn đàn, bên cạnh những lời cảm thán dành cho cặp đôi chính và phụ, nhóm quân nhân Triều Tiên cấp dưới của Hyun Bin nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ.

Những phân cảnh có bốn chàng lính xuất hiện đem đến tiếng cười cho người xem. Thậm chí, người ta còn gọi, 4 chàng lính này là "F4 Bắc Hàn". Sau thành công của bộ phim, người hâm mộ dành rất nhiều sự quan tâm tới profile của những anh chàng này.

Yang Kyung Won - Trung Sĩ Pyo Chi Soo ngoài lạnh trong nóng

Trong Crash Landing On You (Hạ cánh nơi anh), trung sĩ Pyo Chi Soo được xây dựng là hình ảnh quân nhân Triều Tiên thường xuyên đấu khẩu với nữ chính (Son Ye Jin thủ vai). Pyo Chi Soo có phần hơi "nhiều chuyện", tính cách hơi khoa trương nhưng thực chất lại vô cùng tốt bụng.

Trung sĩ Pyo Chi Soo được đánh giá là thuộc kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Dù hay chọc ngoáy Se Ri nhưng Pyo Chi Su vẫn quan tâm và luôn bảo vệ "bạn gái" của cấp trên.

Trung Sĩ Pyo Chi Soo thích cà khịa nhưng lại rất tốt bụng.

Yang Kyung Won có màn đụng độ đáng nhớ với Song Joong Ki trong Arthdal niên sử ký.

Nam diễn viên thủ vai Pyo Chi Soo tên thật là Yang Kyung Won sinh năm 1981. Hoạt động trong showbiz nhiều năm nhưng cái tên Kang Kyung Won chưa được nhiều người hâm mộ biết bởi trước đó anh phát triển chủ yếu ở mảng nhạc kịch. Mãi đến năm 2016, nam diễn viên sở hữu chiều cao 1,8 này mới chuyển sang mảng phim truyền hình.

Yang Kyung Won từng góp mặt trong Arthdal niên sử ký, bộ phim do Song Joong Ki đóng chính. Trong phim, Yang Kyung Won từng vào vai Teo Dae, người có ý định giết Eun Som (Song Joong Ki).

Mặc dù chưa góp mặt trong nhiều phim nhưng Yang Kyung Won nhận được rất nhiều lời khen ngợi vì khả năng diễn xuất. Nam diễn viên cũng nổi tiếng với tính cách thân thiện của mình.

Lee Shin Young - Trung sĩ Park Kwang Bum gương mặt idol

Khác với chàng trung sĩ "cao tuổi" Pyo Chi Soo, Lee Shin Young (vai Park Kwang Beom) đảm nhận vai trò "visual" (gương mặt đại diện) trong F4 Bắc Hàn. Trong phim, Park Kwang Beom nổi tiếng với vẻ ngoài đẹp trai, chính trực, điềm đạm thường xuyên sát cánh cùng Trung đội trưởng của mình trong các tình huống nguy hiểm.

Trung sĩ Park Kwang Bum

Thậm chí, trong phim với vẻ ngoài đậm chất idol của mình, Park Kwang Beom từng được những công ty giải trí hàng đầu của Nam Hàn mời gọi.

Ngoài đời, anh chàng sinh năm 1998 Lee Shin Young cũng sở hữu vẻ ngoài vô cùng nổi bật với những đường nét sắc nét. Thành công của "Hạ cánh nơi anh" giúp Lee Shin Young trở thành gương mặt hot nhất nhì xứ Hàn. Từ khi ra nhập showbiz, Lee Shin Young mới đóng 4 vai phụ trong các phim truyền hình.

Khi đang nổi đình nổi đám với Hạ cánh nơi anh, Lee Shin Young bất ngờ vướng vào scandal bạo lực học đường. Mặc dù ngay sau đó, phía công ty chủ quản đã lên tiếng phủ nhận nhưng vụ việc vẫn là vết nhơ đáng tiếc đối với Lee Shin Young.

Về việc này Lee Shin Young chia sẻ: "Những sự tình khẳng định trên mạng xã hội là không đúng. Tôi đã xác nhận thông qua bạn bè và gia đình để nắm bắt tình hình chính xác thông qua công ty quản lý. Tôi chưa từng tham gia vào sự việc đã lan truyền trên mạng xã hội trước đó, và tôi muốn xin lỗi những người đã từng bị tổn thương về các tin tức bừa bãi hồi trung học, nếu mọi người có đọc được những dòng này".

May mắn là nhiều fan hâm mộ vẫn ủng hộ Lee Shin Young và chờ đợi sự bứt phá của nam diễn viên này trong thời gian tới.

Yoo Su Bin - Anh quân nhân Kim Ju Meok mê phim Hàn

Trong Hạ cánh nơi anh, Kim Ju Meok được đánh giá là nhân vật có nhiều điểm sáng của phim. Tính cách vui tươi, hài hước và đặc biệt là mê mẩn phim Hàn, thần tượng Choi Ji Woo của nhân vật Kim Ju Meok do Yoo Su Bin đảm nhận khiến mọi người vô cùng thích thú.

Ít ai biết rằng anh chàng sinh năm 1992, Yoo Su Bin sở hữu gia tài phim điện ảnh là những bộ phim đình đám như EXIT, Along With the Gods: The Two Worlds...

Là diễn viên trẻ nên những thông tin về Yoo Su Bin khá ít ỏi. Yoo Su Bin sở hữu chiều cao 1m80, cùng khuôn mặt đậm chất Hàn với đôi mắt một mí đặc trưng. Khả năng diễn xuất tốt đã mang đến cho Yoo Su Bin nhiều cơ hội với phim điện ảnh lẫn truyền hình.

Sau thành công của Hạ cánh nơi anh, tên tuổi Yoo Su Bin càng được chú ý nhiều hơn trước.

Tang Joon Sang - anh lính hiền lành Geum Eun Dong

Trong Hạ cánh nơi anh, Tang Joon Sang vào vai anh lính hiền lành, ít tuổi tên là Geum Eun Dong. Sự dễ thương, ngây thơ của Geum Eun Dong trong phim đã khiến các fan nữ phải tan chảy. Tang Joon Sang cũng là diễn viên trẻ nhất trong dàn F4 Bắc Hàn.

Tang Joon Sang sinh năm 2003 nhưng đã bắt đầu đóng nhạc kịch từ năm 7 tuổi. Làm quen với việc diễn xuất từ sớm giúp Tang Joon Sang nhanh chóng hóa thân vào các vai diễn dễ dàng hơn

Anh chàng Tang Joon Sang ngoài đời thật "ngầu" thế này cơ mà.