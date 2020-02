Dàn sao "Hạ Cánh Nơi Anh": Người dính tin đồn yêu đương đồng giới, kẻ bị tố là "dân anh chị" thời còn đi học

Bộ phim "Hạ cánh nơi anh" hiện đang gây sốt không chỉ tại Hàn Quốc mà cả ở nhiều nước châu Á khác. Tác phẩm không chỉ giúp cho tên tuổi 2 diễn viên chính là Hyun Bin và Son Ye Jin được hâm nóng lại mà còn trở thành bước đệm cho nhiều gương mặt trẻ khác. Bên cạnh sự nghiệp, công chúng cũng đặc biệt quan tâm tới đời tư và cuộc sống của dàn diễn viên.

Hyun Bin

Nếu nói cuối năm 2019 và đầu năm 2020 là thời kỳ thành công của Hyun Bin quả thực không sai. Bởi lẽ, tác phẩm "Hạ cánh nơi anh" đã giúp cho tên tuổi của nam tài tử lên một tầm cao mới. Tuy nhiên, bên cạnh sự nghiệp thành công, năm nay Hyun Bin cũng vướng phải không ít những rắc rối về đời tư khi vô tình dính vào vụ lùm xùm lộ nhóm chat "săn" gái trẻ của Jang Dong Gun và tài tử "Hoàng hậu Ki" Joo Jin Mo.

Hyun Bin sinh năm 1982 và là nam diễn viên nổi tiếng tại Hàn Quốc. Gia nhập làng điện ảnh từ năm 2003, Hyun Bin đã khẳng định thương hiệu diễn xuất của mình bằng 24 vai diễn để đời cùng 18 giải thưởng danh giá (bao gồm cả Daesang).

Trong làng giải trí Hàn Quốc, Hyun Bin cũng một trong những nam diễn viên không chỉ nổi tiếng về tài năng, nhan sắc mà còn được biết đến bởi độ đào hoa của mình. Năm 2007, anh hẹn hò với người đẹp Hwang Ji Hyun. Tuy nhiên, tình cảm của cặp đôi dần phai nhạt, sau đó chia tay.

Mối tình được biết đến nhiều nhất của Hyun Bin là với Song Hye Kyo. Cặp đôi hợp tác trong bộ phim "The world they live in" vào năm 2009. Tình yêu của Hyun Bin và Song Hye Kyo nhận được sự ủng hộ của đông đảo công chúng. Chuyện tình của cặp đôi cũng kéo dài được vài năm khi họ chia tay năm 2011.

Năm 2017, Hyun Bin thừa nhận hẹn hò với đàn em kém 8 tuổi, Kang So Ra. Anh bị nữ diễn viên 9X cuốn hút và tuyên bố hẹn hò chỉ sau 2 tháng quen biết. Sau một năm, cặp đôi "đường ai nấy đi" với lý do muôn thuở bận công việc không có thời gian dành cho nhau.

Thời gian vừa qua, Hyun Bin liên tục dính tin đồn có mối quan hệ vượt lên trên tình bạn với Son Ye Jin. Cả hai từng một lần bị bắt gặp đi mua sắm tại siêu thị trong thời gian ở Mỹ. Dù đại diện công ty quản lý của cả hai đã lên tiếng phủ nhận thông tin nhưng người hâm mộ vẫn đang mong sẽ có một cái đẹp giữa cả hai.

Son Ye Jin

Son Ye Jin sinh năm 1982, từng được mệnh danh là "tình đầu quốc dân" ở giai đoạn đầu thập niên 2000. Ở tuổi 38, Son Ye Jin vẫn khiến khán giả phải ca ngợi bởi vẻ đẹp thu hút, sang trọng. Từng một thời được ví là “tình đầu quốc dân” với ngoại hình trong sáng, ngây thơ, vẻ đẹp của Son Ye Jin đến nay vẫn không hề giảm đi.

Son Ye Jin nổi tiếng là "gái ế" dài hạn của showbiz Hàn dù sở hữu vẻ đẹp không tuổi, thanh thuần và cực kỳ ngọt ngào. Trước đây, Son Ye Jin từng hợp tác với nhiều tài tử điển trai như Song Seung Hun, Kim Nam Gil và gần nhất là Hyun Bin. Được khán giả liên tục "đẩy thuyền" với nhiều tài tử, nhưng Son Ye Jin chưa từng xuất hiện tin đồn hẹn hò, ngoại trừ nam diễn viên Hyun Bin.

Theo đó, trước khi tham gia vào dự án "Hạ cánh nơi anh", cả hai từng hợp tác trong dự án điện ảnh "Cuộc đàm phán sinh tử". Vào thời điểm đó, một người hâm mộ đã đăng tải lên trang mạng hình ảnh ghi lại khoảnh khắc Hyun Bin và Son Ye Jin cùng nhau đi mua sắm tại siêu thị ở Mỹ, làm rộ lên tin đồn hẹn hò. Nói về điều này, đại diện hai bên cho hay, họ đi cùng cả nhóm bạn chứ không hề đi riêng với nhau.

Không chỉ với Hyun Bin, nàng "Yoon Se Ri" còn từng vướng vào chuyện tình tay ba đồng giới với Yuri (SNSD) và nữ diễn viên Han Ye Seul. Tin đồn này chưa từng được kiểm chứng nhưng nó đã trở thành "giai thoại" trong giới giải trí. Cộng với việc Son Ye Jin chưa từng công khai yêu ai, khiến người ta càng tin rằng cô nàng không có hứng thú với đàn ông.

Kim Jung Hyun

Sở hữu vẻ ngoài lịch lãm, Kim Jung Hyun sớm gây ấn tượng khi hóa thân thành “thánh lừa đảo” Goo Seung Jun trong "Hạ cánh nơi anh". Kim Jung Hyun sinh ngày 5/4/1990. Anh lấn sân diễn xuất khá muộn so với nhiều đồng nghiệp cùng tuổi khác. Tài tử ra mắt qua một vai nhỏ trong tác phẩm điện ảnh Overman (2015), chiếu tại Liên hoan phim Quốc tế Busan.

Năm 2018, Kim Jung Hyun vấp phải scandal lớn. Trong sự kiện ra mắt phim truyền hình Time được tổ chức tại Seoul (Hàn Quốc), anh luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, khó chịu. Tài tử họ Kim còn từ chối khoác tay bạn diễn Seo Hyun (SNSD) để chụp ảnh, khiến cô khá bối rối và ngượng ngùng với giới báo chí. Khoảnh khắc ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Công chúng chỉ trích Kim Jung Hyun vì thái độ bất lịch sự, có phần thô lỗ với Seo Hyun.

Khi được hỏi về nguyên nhân tỏ thái độ vô cảm với mọi người xung quanh, Kim Jung Hyun giải thích rằng anh đang sống và nhập tâm vào nhân vật. Tuy nhiên, lời giải thích của anh không nhận được sự thông cảm của khán giả. Làn sóng phản đối dâng cao khiến hình ảnh của Kim Jung Hyun bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Seo Ji Hye

Trong "Hạ cánh nơi anh" Seo Ji Hye vào vai Seo Dan – vị hôn thê thực sự của Ri Jung Hyeok. Seo Ji Hye sinh ngày 24/8/1984. Nữ diễn viên sở hữu ngoại hình nổi bật với chiều cao 1,7 m, gương mặt đẹp mỹ miều, có nét giống với “nữ thần K-pop” Irene (thành viên nhóm nhạc Red Velvet).

Về đời tư, Seo Ji Hye khá kín tiếng. Cô từng vướng tin đồn hẹn hò với cầu thủ bóng chày Yun Sung Hwan. Giới truyền thông Hàn Quốc đưa tin Seo Ji Hye hẹn hò cùng cầu thủ bóng chày Yun Sung Hwan từ năm 2017. Tuy nhiên, ngay sau đó công ty chủ quản HB Entertainment đã lập tức phủ nhận và cho hay: "Điều đó không đúng chút nào. Đó là tin đồn vô căn cứ. Chúng tôi không chắc tại sao các bài báo lại viết như vậy, nhưng đây không phải sự thật".

Trên mạng xã hội, người đẹp thường khoe khoảnh khắc cuộc sống thường ngày giản dị cùng gu thời trang đơn giản mà bắt mắt.

Lee Shin Young

Lee Shin Young sinh năm 1998, thu hút sự chú ý qua phân cảnh được 3 công ty giải trí “SN, YJ và JYP” chiêu mộ trong “Hạ Cánh Nơi Anh”. Trong phim, Lee Shin Young vào vai Park Kwang Bum - cấp dưới thân cận của nam chính Ri Jung Hyeok (Hyun Bin), sở hữu ngoại hình điển trai và giọng nói ấm áp.

Mới nổi chưa bao lâu, anh chàng bất ngờ vướng vào vụ lùm xùm khi bị người khác tố là có quá khứ bất hảo khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Một bài đăng trên mạng xã hội bất ngờ tiết lộ Lee Shin Young có quá khứ bất hảo. "Tôi sẽ chia sẻ những chuyện bản thân cảm thấy chắc chắn. Lee Shin Young từng 3 lần đánh bạn học vào năm đầu cấp hai, chỉ vì người đó nhìn chằm chằm vào anh ta. Sau đó, anh ta cùng nhóm bạn thân còn chửi rủa bạn học đó", chủ nhân bài đăng viết.

Tuy nhiên, sau khi nói chắc như đinh đóng cột về việc nam diễn viên "Hạ Cánh Nơi Anh" Lee Shin Young là một kẻ bắt nạt trong quá khứ, kẻ tung tin đồn lập tức quay lại đăng đàn xin lỗi vì lo sợ bị dính tới pháp luật.