Có những cộng đồng ra đời từ một bản kế hoạch bài bản, nhưng cũng có những cộng đồng lớn lên từ một điều bình dị hơn nhiều: Một người mẹ chỉ muốn giữ lại khoảnh khắc đẹp của con. Câu chuyện của chị Vũ Thị Như, người được biết đến với cái tên Mẹ Như - Mẹ Toàn Năng, bắt đầu đúng như vậy, rồi đi xa hơn bất cứ điều gì chị từng hình dung.

Khi sinh em bé thứ hai khoảng một tháng, chị thành lập group Mẹ Như - Mẹ Toàn Năng với suy nghĩ ban đầu rất giản đơn: Con làm mẫu nhí, mẹ đồng hành cùng con. Trước đó, con trai cả tên Shin từng đạt giải Á quân KOLs nhí, còn bản thân chị Như cũng có kinh nghiệm làm KOC và mê chụp ảnh, mê lưu lại từng dấu mốc của các con. Chị chỉ muốn có một sân chơi để những bà mẹ chung sở thích được gặp nhau, chụp ảnh cùng con và tham gia vài hoạt động nho nhỏ.

Ai ngờ, sân chơi bé xíu ấy lại tự lớn lên thành một cộng đồng có đời sống riêng. Ở đó, các mẹ không chỉ tìm được bạn bè mà còn có thêm cơ hội trải nghiệm, làm nội dung, tham gia hoạt động và phát triển bản thân. Và trên hành trình ấy, người thay đổi không chỉ là những thành viên bước vào cộng đồng, mà còn chính là người đứng sau nó.

Khi người xây “ngôi nhà” cho các mẹ khác lại quá bận để chơi với con mình

Điều chị Như nhớ nhất sau nhiều năm vận hành cộng đồng không phải một con số tương tác hay một bài đăng triệu lượt xem, mà là những tin nhắn của những người mẹ từng thấy mình mất phương hướng sau khi sinh con.

Có người đã nghỉ việc khá lâu, dần mất tự tin, nghĩ rằng mình không còn khả năng bắt đầu lại điều gì. Rồi họ bước vào cộng đồng, thử tham gia vài hoạt động, thử làm nội dung, trở thành KOC, thành member lan tỏa hoặc người đồng hành cùng cộng đồng. Thu nhập ban đầu có thể chưa lớn, nhưng điều lớn hơn là họ bắt đầu tin lại rằng mình vẫn làm được nhiều điều.

“Có thể giá trị vật chất ban đầu chưa lớn, nhưng cảm giác một người mẹ tìm lại được sự tự tin và thấy tôi vẫn có thể làm được nhiều điều khiến tôi rất vui”, chị Như chia sẻ.

Nhưng để đi đến chỗ hiểu ra điều đó, chính chị cũng từng có một giai đoạn cảm thấy mình chưa đủ tốt. Chị từng muốn làm tốt tất cả cùng lúc: Chăm con, vun vén gia đình, phát triển công việc, vận hành cộng đồng, đồng hành cùng đội ngũ. Nhìn từ bên ngoài, công việc cộng đồng có thể trông rất hào nhoáng, nhưng phía sau những hình ảnh đẹp và lượt tương tác là áp lực dư luận, trách nhiệm với cả một đội ngũ và hàng loạt việc phải xử lý mỗi ngày.

Càng cố ôm trọn mọi vai trò, chị càng thấy mình vẫn chưa đủ tốt ở đâu đó. Nhưng điều khiến chị tiếc nhất lại không phải một công việc dang dở hay một hoạt động chưa hoàn thành, mà là những khoảnh khắc với chính con mình.

"Có lúc chính tôi lại quá bận để chơi với con, chụp ảnh cùng con và lưu giữ nhiều hơn những năm tháng con còn bé", chị nói.

Đó có lẽ là một trong những lời thật nhất chị từng nói về hành trình làm mẹ của mình. Bởi rất nhiều người mẹ khác cũng đang đứng giữa đúng nghịch lý ấy: Dành cả ngày để lo cho con một cuộc sống tốt hơn, nhưng lại không còn đủ thời gian để thật sự ngồi xuống sống cùng con trong những năm tháng ấy.

Chọn đi chậm lại, thay vì chọn buông bỏ

Chị không từ bỏ công việc, cũng không rời khỏi cộng đồng. Thay vào đó, chị học cách đi chậm lại, sắp xếp lại những việc cần mình trực tiếp hiện diện và những việc có thể chia sẻ cho đội ngũ. May mắn phía sau chị còn có chồng, gia đình cùng các cô, các dì trong team hỗ trợ.

Bởi chị hiểu một điều rất đơn giản: Con lớn nhanh quá.

Nếu cứ mải chạy, đến một ngày nhìn lại, tuổi thơ của con có thể đã trôi qua lúc nào không hay.

Từ đó, những gì chị chia sẻ với cộng đồng cũng đổi khác. Nếu ban đầu chỉ là chuyện mẹ đồng hành cùng con làm mẫu nhí, chụp ảnh, lưu từng cột mốc, thì về sau, nội dung mở rộng thành chính đời sống thật của một người mẹ trẻ: Vừa chăm con, vừa đi làm, vừa xây gia đình, vừa học cách không đánh mất bản thân giữa tất cả những điều đó.

Và lạ thay, những nội dung được đồng cảm nhiều nhất lại chẳng phải điều gì lớn lao. Đó là cảm giác có lỗi khi mẹ bận. Là sự quá tải khi phải làm cùng lúc quá nhiều vai trò. Là khoảnh khắc một người mẹ tưởng chỉ mình đang loay hoay, rồi bất ngờ thấy hàng trăm bình luận: "Tôi cũng vậy". Chị nhận ra, đôi khi chỉ cần sự chân thật là đủ để những người xa lạ tìm thấy nhau.

“Tuổi thơ của con cần được sống trước khi được kể lại”

Có lẽ cũng vì từng trải qua cảm giác vừa muốn giữ lại từng khoảnh khắc của con, vừa nhận ra không phải khoảnh khắc nào cũng nên biến thành nội dung, chị ngày càng cẩn trọng hơn với việc đưa hình ảnh con lên mạng xã hội.

Trước đây, hình ảnh các con xuất hiện khá nhiều vì cả hai bé từng làm mẫu nhí và bản thân chị cũng rất mê chụp ảnh. Nhưng khi các con lớn hơn, chị bắt đầu đặt ra một ranh giới rõ ràng: Không phải khoảnh khắc nào của con cũng cần lên mạng. Những lúc con yếu đuối, xấu hổ hay những câu chuyện có thể khiến con tổn thương khi trưởng thành sẽ được giữ lại cho riêng gia đình. Những gì khán giả thấy chỉ là một phần nhỏ đã được chị cân nhắc kỹ.

Với chị, làm nội dung không có nghĩa các con phải trở thành nhân vật trong mọi câu chuyện của mẹ. "Tuổi thơ của con cần được sống trước khi được kể lại", chị tâm sự.

Đó cũng là cách chị muốn xây dựng cộng đồng Mẹ Như - Mẹ Toàn Năng: Không áp đặt một công thức nuôi con duy nhất. Chị hiểu mỗi em bé, mỗi gia đình đều khác nhau. Một người mẹ có thể chia sẻ trải nghiệm của mình, nhưng không nên dùng trải nghiệm ấy để phán xét lựa chọn của người khác.

Với những vấn đề liên quan đến sức khỏe và an toàn của trẻ, chị luôn muốn cộng đồng ưu tiên thông tin có cơ sở và khuyến khích các mẹ tìm đến người có chuyên môn. Còn với những khác biệt trong cách nuôi dạy con, điều chị coi trọng nhất vẫn là sự tôn trọng. Chị chỉ mong các mẹ bước vào cộng đồng để có thêm góc nhìn, chứ không mang về thêm cảm giác “đang làm mẹ sai cách”.

Có lẽ vì vậy mà sức ảnh hưởng của chị không chỉ nằm ở những gì người ta thấy trên mạng xã hội. Nhiều người mẹ từng gặp chị ngoài đời kể rằng chính một nội dung chị chia sẻ đã cho họ can đảm đưa con tham gia hoạt động đầu tiên, bắt đầu làm nội dung, hoặc quay lại công việc sau một thời gian chỉ quanh quẩn chăm con.

Chị Như tâm sự rằng từng có mẹ nghĩ mình “sang chảnh và khó gần” khi chỉ nhìn hình ảnh trên Facebook, nhưng sau khi gặp ngoài đời lại nhận ra chị rất gần gũi và thân thiện. Chị nói mình vui vì dù hôm nay có thể xuất hiện chỉn chu thế nào, bản chất chị vẫn là một cô gái lớn lên từ nông thôn, thích sự chân thành và thoải mái nhất khi được là chính mình. Và có lẽ, đó cũng là điều khiến hành trình của Mẹ Như - Mẹ Toàn Năng trở nên đáng nhớ.

"Bạn không cần trở thành một người mẹ hoàn hảo mới có thể là một người mẹ tốt"

Một cộng đồng có sức lan tỏa không nhất thiết phải bắt đầu từ một bản kế hoạch hoành tráng hay từ một người mẹ giàu có, sang chảnh. Nó có thể chỉ bắt đầu từ một người mẹ muốn giữ lại tuổi thơ của con, rồi dần trở thành nơi những người mẹ khác tìm thấy nhau: Người từng mất phương hướng tìm lại sự tự tin, người từng nghĩ mình không thể bắt đầu lại thử thêm một lần, người từng thấy mình vụng về nhận ra hóa ra rất nhiều người cũng giống mình.

Còn chị Như, sau tất cả những vai trò từng cố ôm trọn, giờ cũng đang học cách nhẹ nhàng hơn với chính mình. Nếu phải nói một câu với những người mẹ từng nghĩ mình chưa đủ tốt, chị không đưa ra bí quyết nuôi con hay công thức để trở thành người mẹ hoàn hảo. Chị chỉ nói: “Bạn không cần trở thành một người mẹ hoàn hảo mới có thể là một người mẹ tốt”.

Với chị, hai chữ “toàn năng” chưa từng là một danh hiệu đã đạt được, mà là điều chị vẫn học mỗi ngày: Biết giới hạn của mình, biết khi nào cần cố gắng, khi nào cần nhờ giúp đỡ, và ở mỗi giai đoạn của cuộc đời, biết điều gì thật sự đáng để dành thời gian. Bởi mẹ cũng là một con người đang trưởng thành, có lúc mệt mỏi, có tham vọng, có những điều làm chưa tốt và hoàn toàn có quyền điều chỉnh lại hành trình của mình. Chỉ cần còn biết nhìn lại, sẵn lòng thay đổi và yêu con bằng sự chân thành, có lẽ như vậy đã là đủ tốt rồi.