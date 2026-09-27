Gia đình Dat lala Linh: Điều đẹp nhất không nằm ở lượt xem, mà ở những ngày cùng cùng con lớn lên

Từ thế giới của hai người đến ngôi nhà có tiếng cười của con

Trước khi có Lala, Dat Lala Linh là một thế giới chỉ có hai người trẻ, những mẩu chuyện đời thường và tinh thần vui vẻ đã trở thành dấu ấn riêng của cặp đôi trên mạng xã hội. Các video khi ấy là cách Đạt và Linh kể về tình yêu, về những tình huống nhỏ trong hôn nhân bằng sự hóm hỉnh, gần gũi. Nhưng kể từ khi Lala xuất hiện, thế giới ấy không còn chỉ xoay quanh hai người. Một em bé đến khiến nhịp sống thay đổi, những ưu tiên đổi khác và cả hai cũng bắt đầu học một thứ ngôn ngữ mới: ngôn ngữ của trách nhiệm, của sự kiên nhẫn và yêu thương.

Linh nói, từ hai người yêu nhau chưa phải lo nghĩ quá nhiều, họ bắt đầu học cách cùng nhau chăm sóc một người thứ ba. Cuộc sống bận rộn hơn, thời gian riêng ít đi, mọi kế hoạch phải căn theo giờ giấc của con. Nhưng điều thú vị là chính những đổi thay đó không làm Dat Lala Linh mất đi niềm vui vốn có. Trái lại, nó khiến cả hai trưởng thành hơn, biết trân trọng hơn những giờ phút được ở gần nhau và biết rằng hạnh phúc gia đình không nằm ở việc mọi thứ luôn trơn tru, mà ở cách hai người cùng đi qua những xáo trộn đầu đời của việc làm cha mẹ.

Hành trình đón Lala cũng bắt đầu bằng rất nhiều bỡ ngỡ. Lần đầu làm bố mẹ, Đạt và Linh chuẩn bị từ kiến thức đến đồ dùng cho con, nhưng vẫn không tránh khỏi những nỗi lo rất thật: ngày sinh sẽ ra sao, những tháng đầu chăm bé thế nào, liệu mình có đủ bình tĩnh khi con quấy khóc? Linh chủ động tìm hiểu, tham gia các lớp tiền sản và các cộng đồng dành cho mẹ chuẩn bị sinh để có thêm kinh nghiệm. Trong ký ức của cô, một kỷ niệm đáng nhớ là lần tham gia đồng diễn yoga bầu tại Festival Mẹ bầu và Em bé 2025. Ở đó, cô không chỉ nhận thêm kiến thức cho thai kỳ mà còn gặp gỡ những người mẹ đang cùng chờ đón một hành trình mới như mình.

Không để mẹ phải làm mẹ một mình

Với Linh, điều khiến cô biết ơn nhất sau khi có con là Đạt chưa bao giờ coi chăm sóc em bé là phần việc riêng của người phụ nữ. Những tháng đầu thiếu ngủ, khi một người đã mệt nhưng vẫn phải thức dậy vì tiếng con khóc, sự đồng hành ấy không còn là lời nói. Nó hiện lên trong việc thay phiên nhau bế con, trong những câu nhắc rất nhỏ: em tranh thủ ngủ đi, để anh chăm. Linh hiểu rằng mình không phải làm mẹ một mình, bởi bên cạnh cô luôn có một người bố sẵn sàng cùng gánh vác.

Đạt cũng nhìn thấy ở vợ một sự trưởng thành mới. Anh muốn Linh được nghỉ ngơi nhiều nhất có thể sau sinh, nên chủ động nhận thêm việc chăm em bé. Nhưng Linh không xem đó là sự hy sinh một chiều. Cô vẫn san sẻ, vẫn ở bên chồng trong những đêm con khó ngủ và cùng thống nhất rằng việc chăm con là của cả hai. Không ai cố chứng minh mình vất vả hơn, cũng không ai đòi người kia phải hoàn hảo. Trong gia đình nhỏ ấy, sự thấu hiểu được bắt đầu từ một câu nói rất giản dị: hôm nay anh mệt thì em làm cho, và ngày mai có thể đổi lại.

Có lẽ thử thách rõ nhất với bất kỳ bố mẹ trẻ nào là khi con quấy khóc đúng lúc cả hai đã kiệt sức. Đạt và Linh cố gắng không nhìn tiếng khóc như một sự hư hay một điều khiến người lớn phải bực bội. Họ tự nhắc nhau rằng con chưa thể diễn đạt nhu cầu bằng lời, vì thế tiếng khóc là cách Lala đang nói với bố mẹ. Nhiệm vụ của người lớn không phải cáu gắt hay đổ lỗi, mà là bình tĩnh tìm ra điều con cần. Từ những lần như vậy, cả hai nhận ra nuôi một đứa trẻ lớn lên cũng là hành trình sửa mình: học kiên nhẫn hơn, biết kiểm soát cảm xúc hơn và biết lắng nghe trước khi phản ứng.

Những video để lưu giữ yêu thương chứ không tạo áp lực cho con

Bé Lala xuất hiện trong nhiều khoảnh khắc gia đình chia sẻ trên mạng xã hội và nhận được sự yêu mến bởi nét hồn nhiên, đáng yêu. Tuy nhiên, với Đạt và Linh, con không có nhiệm vụ phải đáng yêu trước máy quay, càng không phải trở thành một nhân vật để bố mẹ làm nội dung. Họ luôn giữ nguyên tắc: máy quay chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc sống của con, chứ cuộc sống của con không xoay quanh máy quay. Khi con vui, bố mẹ lưu lại; khi con không muốn, họ cất máy đi.

Nguyên tắc tưởng chừng đơn giản ấy cho thấy cách cặp đôi đặt ranh giới giữa công việc sáng tạo nội dung và quyền được là một đứa trẻ của Lala. Những video vì thế không được dàn dựng để tìm kiếm một biểu cảm hay một tình huống thật bắt mắt. Đó là những khoảnh khắc tự nhiên của em bé đang lớn: một nụ cười, một cử chỉ tò mò, một lần khám phá điều mới. Ba từ Đạt và Linh chọn để nói về con là tình cảm, tò mò, lanh lợi. Và trong đôi mắt bố mẹ, mỗi nét tính cách ấy đều đáng được nâng niu, không cần phải biến thành áp lực phải nổi bật trước ai.

Giữa nhịp công việc bận rộn, hai vợ chồng có một nguyên tắc không thương lượng: khi ở bên Lala, phải thực sự ở bên con. Không phải chỉ có mặt trong căn phòng nhưng mỗi người mải nhìn điện thoại hay giải quyết công việc. Đó là lúc họ trò chuyện, chơi cùng con, nhìn con phản ứng và trao cho con sự chú ý trọn vẹn. Với họ, công việc có thể chờ, nhưng từng giai đoạn phát triển của con chỉ đi qua một lần. Nếu bỏ lỡ quá nhiều, không video nào có thể bù lại một tuổi thơ đã trôi qua.

Điều Đạt và Linh mong mỏi cho Lala không phải một hành trình được sắp đặt sẵn. Họ muốn con vừa tự do vừa có nguyên tắc, được trải nghiệm, được mắc lỗi và được là chính mình. Có kỷ luật để con hiểu giới hạn; có tự do để con dám khám phá; và trên hết là sự bình an để con luôn cảm thấy nhà là nơi mình được yêu thương vô điều kiện.

Điều đẹp nhất trong thước phim gia đình

Nếu một ngày Lala lớn lên và xem lại những video bố mẹ từng thực hiện, Đạt và Linh không mong con chỉ thấy mình là một em bé từng được nhiều người yêu quý. Điều họ mong hơn là Lala nhìn thấy một gia đình vui vẻ, biết yêu thương nhau và đã cố gắng hết lòng để lưu giữ những điều tốt đẹp của tuổi thơ. Con không phải nhân vật đơn thuần trong các thước phim ấy. Con là lý do để bố mẹ nhìn cuộc sống sâu hơn, yêu nhau kỹ hơn và học cách trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Câu chuyện của Dat Lala Linh vì thế vượt ra ngoài những lượt xem. Đó là câu chuyện về hai người trẻ biết chia sẻ, biết lùi lại để người kia được nghỉ ngơi và biết đặt sự an toàn cảm xúc của con lên trước nhu cầu tạo nội dung. Từ những lần thức đêm đến những giờ chơi cùng con không có điện thoại, từ sự chủ động của người bố đến sự dịu dàng của người mẹ, gia đình nhỏ ấy đang tạo nên điều quan trọng nhất: một nền tảng yêu thương để Lala tự tin lớn lên.

Và có lẽ, đó cũng là ý nghĩa đẹp nhất của một gia đình triệu view. Không phải đứa trẻ phải trở thành tâm điểm trước công chúng, mà là cách tình yêu trong gia đình lan tỏa từ những điều rất đời thường. Một tiếng khóc được lắng nghe, một cái mệt được thấu hiểu, một khoảnh khắc vui được lưu lại đúng lúc - tất cả tạo nên ký ức để sau này, khi nhìn lại, Lala có thể mỉm cười và biết rằng mình đã luôn là điều đẹp nhất mà bố mẹ từng có.