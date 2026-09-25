"Nhà mình có nhau": Khi cả nhà cùng ghé vai gánh vác, hành trình làm mẹ thôi bớt gập gềnh

Có một hình ảnh quen thuộc đến mức người ta dễ mặc định đó là chuyện đương nhiên: Người mẹ một tay bế con, một tay dọn nhà, mắt thâm quầng vì những đêm thức trắng nhưng vẫn nở nụ cười gượng gạo khi ai đó khen "Giỏi quá, đảm đang quá!".

Những lời khen ấy đôi khi vô tình trở thành một chiếc vòng kim cô chật chội. Ít ai dừng lại để hỏi: Phía sau sự "giỏi giang" ấy, có ai đang thực sự đứng cùng người mẹ, hay chỉ mình cô ấy đang đơn độc gồng gánh cả mái nhà?

Hạng mục "Nhà mình có nhau" của WeFamily Awards 2026 chọn trả lời câu hỏi đó bằng những câu chuyện rất thực - nơi "hậu phương" của người mẹ không phải là một khái niệm lý thuyết mơ hồ, mà là những hành động đỡ đần rất cụ thể, lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Hậu phương ấy vững chắc như thế nào?

Một hậu phương vững chắc không cần đến những lời thề thốt đao to búa lớn hay phông nền lộng lẫy, nó được đo đếm bằng sự thấu hiểu và kề vai sát cánh qua từng lát cắt đời thường.

Vững, vì không đòi hỏi mẹ phải từ bỏ chính mình: Để một người phụ nữ giữ được ước mơ và đam mê riêng sau khi sinh con, cần một người bạn đời đủ hiểu rằng: Nuôi con và sống cho mình không phải là hai lựa chọn loại trừ nhau (như câu chuyện của gia đình Tuấn Nhung).

Vững, vì cùng giữ sự tôn trọng và đồng lòng trong cách nuôi dạy con: Gia đình Ali Thục Phương (mẹ Ninh Lu - bố Tùng Chuối) hay gia đình Nguyễn Thư là minh chứng cho sự đồng hành kiên định. Khi chọn một phương pháp nuôi con không dễ dàng, như việc quyết định không để màn hình điện tử làm trung tâm tuổi thơ của con, người mẹ rất dễ đuối sức nếu thiếu đi sự đồng lòng của người chồng trước những áp lực xung quanh.

Vững, vì dám thật với nhau và được phép mệt mỏi: Hơn 2 triệu người yêu mến Gia Đình Truyền Hình hay gia đình Thảo - Dương Gió Tại không chỉ vì những khoảnh khắc rộn rã tiếng cười, mà còn vì họ cho thấy một cuộc sống gia đình chân thật: có vui, có mệt, có cả những lúc chưa hoàn hảo. Ở đó, người mẹ được phép mệt mà không sợ bị đánh giá.

Vững, vì tin tưởng và cùng mở rộng thế giới cho con: Như cách gia đình Đăng Khôi - Thủy Anh hay bố mẹ bé Su Hào chọn tin tưởng lùi lại để con tự lập; hay như Ly Sún và Việt Dũng biến tình yêu bền bỉ thành hành trình đưa con gái Sia khám phá thế giới qua những chuyến đi thực tế. Hậu phương không phải là nơi giải quyết hộ mọi khó khăn, mà là vầng thái dương chiếu sáng cho con và mẹ cùng trưởng thành.

Vững, vì ở đó ngay cả khi biến cố nghiệt ngã nhất ập đến: Đằng sau nụ cười của Vân Nguyễn (Vân Chấy - Long Shen) là hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư và chẩn đoán khó có con ở tuổi 24. Sự đồng hành không rời của người chồng chính là thứ giữ cho người mẹ trẻ không bị gục ngã trước nghịch cảnh nặng nề.

Vững, vì tình yêu thương là một vòng tròn sẻ chia: Như câu chuyện của Lan Hương - mẹ của 3 đứa trẻ đồng thời là hậu phương của người chồng chiến sĩ công an. Hậu phương không chỉ chảy một chiều về phía người mẹ, mà là dòng chảy ấm áp nối liền cả hai bên.

Những gia đình có tinh thần "cùng gánh vác" và những gia đình để người mẹ một mình xoay xở có sự khác biệt thế nào? Chia sẻ về điều này, bà Dương Thị Ngọc Linh - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển, thành viên Hội đồng Thẩm định WeFamily Awards 2026, chia sẻ: Khác biệt dễ thấy nhất là sự hạnh phúc và kết nối trong gia đình. Khi các thành viên biết chia sẻ, tôn trọng và cùng gánh vác, mỗi người đều có không gian để sống, làm việc và phát triển. Tôi hình dung đó như những cái cây khỏe mạnh đứng cạnh nhau và cùng vươn lên đón nắng.

Ngược lại, nếu chỉ một người phải xoay xở và gánh vác tất cả, người đó rất dễ kiệt sức, giống như một cái cây phải oằn mình nâng đỡ những dây leo bám vào.

Và điều quan trọng hơn là trẻ sẽ học được cách sống từ chính những gì chúng nhìn thấy. Trong gia đình có sự sẻ chia, trẻ học được sự biết ơn, trách nhiệm và thói quen chia sẻ. Vì vậy, cùng gánh vác không chỉ giúp người mẹ bớt áp lực mà còn là cách cha mẹ dạy con về sự tôn trọng và bình đẳng bằng chính cách mình sống mỗi ngày.

Khi mẹ không còn phải bước một mình

Điều một hậu phương vững chắc mang lại cho người mẹ, suy cho cùng, không chỉ là những công việc nhà được san sẻ bớt, mà là một sự thay đổi sâu sắc trong tâm trí: Người mẹ được an tâm sống với vai trò của mình.

Đó là khi người mẹ không còn phải cô đơn tự gánh vác mọi quyết định, vì luôn có một người bạn đời để bàn bạc, để tin tưởng, và nếu có sai cũng không phải gánh chịu một mình. Đó là khi mẹ được quyền yếu đuối một chút, được phép nghỉ ngơi mà không lo đánh mất hình ảnh "người mẹ tốt" trong mắt xã hội.

Gánh nặng nuôi dạy con không tự nhiên biến mất, nhưng khi được chia nhỏ ra, nó đủ nhẹ để một người phụ nữ vẫn có thể mỉm cười thanh thản giữa những ngày vất vả nhất.

"Sự hỗ trợ cần thiết về thể chất, vừa là sự đồng hành rất quan trọng về tinh thần đối với người mẹ. Khi một người phụ nữ không phải một mình gánh vác tất cả công việc gia đình, họ sẽ có thêm thời gian để nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân, làm việc và phát triển những điều mình mong muốn. Ở góc độ sức khỏe tinh thần, sự san sẻ còn mang một ý nghĩa lớn hơn việc "làm giúp" người mẹ một vài công việc. Nó cho thấy người phụ nữ được nhìn nhận, được tôn trọng và không phải đơn độc trong những trách nhiệm chung của gia đình. Sự kết nối và tôn trọng đó cũng là những yếu tố quan trọng để xây dựng một mối quan hệ vợ chồng và một gia đình hạnh phúc.

Vì vậy, tôi nghĩ sự san sẻ từ người chồng và những người thân không chỉ giúp người mẹ bớt đi một phần công việc, mà còn giúp họ cảm thấy mình được đồng hành. Và cảm giác "mình không phải làm tất cả một mình" đôi khi có ý nghĩa rất lớn đối với sức khỏe thể chất, tinh thần và cả sự tự tin của một người mẹ", bà Ngọc Linh cho biết.

"Một hậu phương vững chắc không lấy đi trách nhiệm làm mẹ. Nó chỉ lấy đi sự cô đơn trong hành trình ấy."

Đó chính xác là giá trị cốt lõi mà hạng mục "Nhà mình có nhau" muốn tôn vinh: Không tìm kiếm những gia đình hoàn hảo không vết xước, mà vinh danh những mái ấm biết đứng cạnh nhau đúng lúc cần nhất.