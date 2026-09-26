Mẹ Hana Xinh và những câu chuyện chăm con rất đỗi đời thường có thể khiến hàng nghìn người mẹ cảm thấy mình không đơn độc

Từ một người mẹ đơn giản muốn lưu lại những khoảnh khắc lớn lên của con, Nguyễn Thị Hiền - được nhiều người biết đến với tên gọi "Mẹ Hana Xinh", chị dần trở thành gương mặt quen thuộc với cộng đồng mẹ bỉm trên các nền tảng MXH.

Với hơn 500 nghìn người theo dõi và 6,2 triệu lượt thích trên TikTok, điều giữ chân người xem ở kênh "Mẹ Hana xinh" không chỉ là những nội dung chăm con hay review sản phẩm, mà còn là cảm giác gần gũi: ở đó có một người mẹ cũng bận rộn, đi làm văn phòng, chăm hai con, lo việc nhà và tranh thủ từng khoảng thời gian trống để sáng tạo nội dung.

Những câu chuyện hàng ngày lại chạm đến nỗi lòng của hàng trăm, hàng nghìn người mẹ

Điều khiến hành trình của Mẹ Hana trở nên đáng chú ý không chỉ nằm ở những con số, mà ở cách chị biến những câu chuyện rất đời thường của một bà mẹ 2 con, đồng hành và chăm sóc con thành sự đồng cảm cho nhiều phụ nữ khác.

"Lúc đầu mình không nghĩ sẽ xây dựng một kênh lớn hay trở thành người có sức ảnh hưởng. Mình chỉ muốn lưu lại những khoảnh khắc đáng yêu của con và chia sẻ một vài kinh nghiệm thật trong quá trình chăm bé. Mình muốn biến góc nhỏ bỉm sữa ấy thành một nơi để các mẹ tìm thấy một chút động lực và biết rằng mình không hề đơn độc" - mẹ Hana chia sẻ.

Bước ngoặt đến với mẹ Hana không phải là một video viral hay một cột mốc về lượt theo dõi. Điều khiến chị nhận ra những nội dung mình chia sẻ có ý nghĩa hơn mình tưởng lại đến từ những tin nhắn của người xem.

"Khoảnh khắc khiến mình nghiêm túc hơn là khi bắt đầu nhận được những bình luận và tin nhắn như: 'Nhờ xem video của chị mà em thấy nhẹ lòng hơn', 'Hóa ra không chỉ mình em gặp tình trạng này' hay 'Xem chị xong em có thêm động lực chăm sóc bản thân'. Lúc đó, mình nhận ra những câu chuyện tưởng như rất nhỏ của mình, lại có thể mang đến sự đồng cảm cho người khác" - mẹ Hana tâm sự.

Từ suy nghĩ ấy, mẹ Hana dần muốn biến "góc nhỏ bỉm sữa" của mình thành một nơi mà các mẹ có thể ghé qua, không nhất thiết để tìm một lời khuyên hay một sản phẩm, mà đôi khi chỉ để tìm thấy một chút niềm vui và cảm giác được đồng hành.

Có lẽ cũng chính sự gần gũi đó tạo nên màu sắc riêng cho nội dung của mẹ Hana. Chị không xây dựng hình ảnh một bà mẹ lúc nào cũng chỉn chu, vui vẻ và biết cách giải quyết mọi vấn đề. Ngược lại, những khoảnh khắc đời thường, đôi khi vụng về và không hoàn hảo lại trở thành một phần tự nhiên trong các video của chị.

Từ những giờ phút tranh thủ sau giờ làm, mẹ 2 con bền bỉ giữ lại một khoảng riêng cho đam mê của bản thân

Nếu trên mạng xã hội, mẹ Hana thường xuất hiện với nguồn năng lượng tích cực thì ngoài đời, chị cũng có những ngày mệt mỏi, cáu gắt, nhà cửa bộn bề và chẳng có tâm trạng để bật máy quay.

Đặc biệt, khi con ốm, những kế hoạch về nội dung gần như phải gác lại. "Mình cũng có rất nhiều ngày mệt mỏi, cáu gắt, đầu tóc chưa kịp chải, nhà cửa bừa bộn và chẳng có chút năng lượng nào để đứng trước máy quay. Mạng xã hội chỉ là một phần cuộc sống, còn gia đình và sức khỏe tinh thần mới là điều cần được bảo vệ lâu dài" - chị tâm sự.

Trước đây, mẹ Hana từng tự tạo áp lực cho mình khi nghĩ rằng phải đăng video đều đặn, phải luôn xuất hiện chỉn chu và vui vẻ. Nhưng càng làm lâu, chị càng nhận ra không ai có thể lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như vậy.

Thay vì cố gắng duy trì một hình ảnh hoàn hảo, chị chọn cách chủ động sắp xếp công việc. Khi có thời gian, chị tranh thủ quay trước một số nội dung, chuẩn bị sẵn video cho những ngày bận rộn. Khi cần, chị cũng nhờ chồng và người thân hỗ trợ để không phải tự mình xoay xở tất cả. Đó cũng là cách chị nhìn về sự cân bằng. Không phải ngày nào mọi thứ cũng được hoàn thành trọn vẹn, mà là ở mỗi thời điểm, người mẹ biết điều gì cần được ưu tiên. Là nhân viên văn phòng, thời gian dành cho việc sáng tạo nội dung của mẹ Hana chủ yếu nằm ngoài giờ làm.

Buổi sáng, chị chuẩn bị cho các con và gia đình rồi đi làm. Sau giờ hành chính là thời gian dành cho việc nhà, chăm con, chuẩn bị bữa tối. Chỉ khi các con đã ngủ hoặc mọi việc tạm ổn, chị mới bắt đầu mở máy, kiểm tra lịch nội dung, nghiên cứu sản phẩm và lên ý tưởng cho video.

Với những nội dung cần chuẩn bị nhiều, chị thường tranh thủ quay vào cuối tuần. Còn những video đơn giản hơn có thể được thực hiện vào buổi tối.

"Lịch trình tuy bận rộn nhưng mình luôn cố gắng sắp xếp để công việc sáng tạo nội dung không ảnh hưởng quá nhiều đến gia đình và công việc văn phòng. Mình không đặt áp lực rằng ngày nào cũng phải hoàn thành thật nhiều. Có thời gian thì mình làm trước, còn khi con cần mẹ, hoặc cơ thể mệt mỏi, mình cho phép bản thân chậm lại. Cân bằng không phải là cố làm mọi thứ hoàn hảo, mà là biết điều gì cần được ưu tiên ở từng thời điểm".

Mẹ Hana không quá phụ thuộc vào kịch bản. Chị thường ghi lại những ý chính rồi nói theo cách tự nhiên nhất khi đứng trước máy quay. Điều này giúp nội dung giữ được cảm giác gần gũi, giống như một cuộc trò chuyện của chị và các con.

Và tất nhiên, với một bà mẹ có con nhỏ, chuyện quay video hiếm khi diễn ra đúng kế hoạch. Có những lần chị đang nói trước máy quay thì con khóc, gọi mẹ hoặc bất ngờ chạy vào khung hình. Có video phải quay đi quay lại nhiều lần không phải vì người mẹ nói sai, mà bởi "nhân vật phụ" bất ngờ xuất hiện.

"Sau này mình lại thấy những khoảnh khắc đó rất đáng yêu. Vì mình nghĩ chính những điều không hoàn hảo đó mới tạo nên sự chân thật của một kênh về gia đình" - chị Hiền tâm sự.

Những câu chuyện rất riêng mà các mẹ muốn được lắng nghe và sẻ chia

Một điều mẹ Hana nhận thấy trong quá trình làm nội dung là nhu cầu của các mẹ không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm một sản phẩm tốt.

Ban đầu, chị có thể nghĩ rằng một video về sản phẩm sẽ được quan tâm vì công dụng hay mức giá. Nhưng phần bình luận đôi khi lại mở ra những câu chuyện hoàn toàn khác: những đêm thức trắng chăm con, áp lực sau sinh, sự thay đổi về ngoại hình, cảm giác mất kết nối với xã hội hay thậm chí là cảm giác không còn nhận ra chính mình…

Những câu chuyện ấy khiến mẹ Hana nhìn công việc sáng tạo nội dung theo một cách khác.

"Từ những tâm sự của các mẹ, mình hiểu rằng một sản phẩm tốt có thể giải quyết một nhu cầu cụ thể, nhưng sự đồng cảm mới là thứ giúp các mẹ cảm thấy được nhìn thấy và được thấu hiểu. Vì vậy, mình luôn cố gắng để kênh không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm, mà còn là một không gian tích cực, nơi các mẹ có thể chia sẻ mà không sợ bị phán xét".

Vì vậy, bên cạnh những nội dung về sản phẩm và chăm sóc gia đình, mẹ Hana muốn kênh của mình trở thành một không gian tích cực để các mẹ có thể chia sẻ. Và đôi khi, một lời động viên rất đơn giản cũng vô cùng ý nghĩa đối với các mẹ trên hành trình chăm sóc con nhỏ.

Làm nội dung gắn với sản phẩm đồng nghĩa với việc mẹ Hana cũng phải đối diện với một câu hỏi quen thuộc: "Liệu những lời giới thiệu có thực sự xuất phát từ trải nghiệm hay chỉ đơn giản là vì nhãn hàng trả tiền?".

Với chị, câu trả lời nằm ở nguyên tắc lựa chọn sản phẩm. Mẹ Hana cho biết trước khi nhận lời, chị thường tìm hiểu về nguồn gốc, thành phần, công dụng, đối tượng sử dụng và mức độ phù hợp với những người theo dõi mình. Nếu có điều kiện, chị sẽ trực tiếp trải nghiệm sản phẩm trước khi chia sẻ.

Đặc biệt, chị muốn nội dung được xây dựng từ trải nghiệm thực tế thay vì chỉ nói những điều có lợi cho sản phẩm. "Mình không muốn vì một hợp đồng mà nói quá công dụng, che giấu hạn chế hoặc khiến các mẹ kỳ vọng sai. Nếu sản phẩm không phù hợp, mình sẵn sàng từ chối, dù mức thù lao có thể hấp dẫn. Niềm tin của người xem là điều không gì có thể thay thế".

Bởi với một người làm nội dung trong lĩnh vực gia đình và mẹ bé, sự tin tưởng của người xem là thứ được xây dựng qua thời gian. Một video có thể mang lại lợi ích trước mắt, nhưng một nội dung thiếu trách nhiệm cũng có thể ảnh hưởng đến niềm tin mà người sáng tạo đã mất rất nhiều thời gian để gây dựng.

Xuyên suốt hành trình xây kênh, từ những ngày đầu tiên cho dến bây giờ khi đã được cộng đồng mẹ bỉm sữa tin tưởng, mẹ Hana đều duy trì một quan điểm nhất quán: "Sự tin tưởng của người theo dõi không thể xây dựng trong một ngày, nhưng có thể mất đi chỉ sau một lần thiếu trách nhiệm. Vì vậy, với mình, uy tín luôn quan trọng hơn một hợp đồng ngắn hạn".

Nhìn lại hành trình của mình, điều mẹ Hana muốn nhắn nhủ đến những người mẹ khác không phải là một công thức để thành công trên mạng xã hội. Chị cũng không cho rằng làm nội dung là con đường dành cho tất cả mọi người.

Điều chị muốn nói nhiều hơn là phụ nữ sau khi làm mẹ vẫn có quyền dành một phần thời gian cho những mong muốn riêng của mình.

"Mình muốn nói với các mẹ rằng đừng chờ đến khi mình hoàn hảo mới bắt đầu. Ngày trước mình cũng từng có những nỗi sợ như sợ người khác đánh giá, sợ mình làm không tốt, sợ bắt đầu rồi thất bại. Nhưng nếu cứ chờ hết sợ mới làm thì có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ bắt đầu".

Theo mẹ Hana chia sẻ, việc bắt đầu cũng không nhất thiết phải là một điều gì lớn lao. Có thể là học một kỹ năng mới, thử một công việc mình yêu thích, quay video, bán một món hàng hay đơn giản là dành thời gian chăm sóc bản thân.

"Làm mẹ không có nghĩa là mình phải bỏ quên chính mình. Mình hoàn toàn có thể vừa là một người mẹ tốt, vừa có ước mơ, công việc và một cuộc sống riêng của mình".

Có lẽ đó cũng là điều khiến câu chuyện của Mẹ Hana Xinh trở nên gần gũi với nhiều mẹ bỉm. Chị không kể về một hành trình hoàn hảo, mà kể về cách một người mẹ bình thường tìm thấy thêm một công việc mình yêu thích, giữa lịch trình vốn đã rất bận rộn.

Từ một góc nhỏ ghi lại chuyện bỉm sữa của cá nhân, những video của mẹ Hana dần trở thành nơi kết nối những người phụ nữ cùng đi qua một hành trình nhiều niềm vui nhưng cũng không ít áp lực. Và ở đó, đôi khi điều giữ chân một người xem không phải là một sản phẩm hay một mẹo chăm con, mà chỉ là cảm giác rất giản dị: "À thì ra cũng có một người đang giống mình".