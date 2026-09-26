Mẹ bầu thảnh thơi: Mỗi câu chuyện được kể là một dấu mốc, mỗi mẹ bầu được gọi tên là một hành trình đáng nhớ

Không phải thai kỳ nào cũng nhẹ nhàng, nhưng mỗi người mẹ đều có thể lựa chọn cách bước qua những tháng ngày đặc biệt ấy bằng sự chủ động, yêu thương và một tâm thế bình an. Với WeFamily Awards 2026, “Mẹ bầu thảnh thơi” không chỉ là một hạng mục đề cử, mà còn là nơi những câu chuyện rất riêng của các mẹ bầu được nhìn thấy, được lắng nghe và được lưu giữ bằng một dấu mốc ý nghĩa.

Có một điều khá thú vị khi nhìn vào hàng trăm câu chuyện gửi về hạng mục “Mẹ bầu thảnh thơi” của WeFamily Awards 2026: Không có hành trình mang thai nào giống nhau.

Có mẹ lần đầu mang thai, vừa háo hức vừa ngỡ ngàng trước hàng loạt thay đổi của cơ thể. Có mẹ vẫn đi làm mỗi ngày, tranh thủ tập yoga, đi bộ, gặp gỡ bạn bè và tận hưởng những sở thích riêng. Có người dành hàng tuần để tìm hiểu kiến thức thai kỳ, lựa chọn từng món đồ đầu tiên cho em bé. Cũng có những mẹ từng trải qua những ngày lo lắng, mệt mỏi nhưng rồi học được cách bình tĩnh hơn, lắng nghe cơ thể và tin tưởng vào những lựa chọn của mình.

Những câu chuyện ấy tạo nên một bức tranh rất khác về thai kỳ hiện đại.

Hàng trăm câu chuyện, hàng trăm cách để một người phụ nữ yêu thương chính mình

Trong nhiều năm, nhắc đến mang thai, người ta thường nghĩ ngay đến một danh sách dài những điều "không được làm", "không được ăn", "phải kiêng", "phải cố gắng".

Nhưng thế hệ mẹ bầu hôm nay đang dần thay đổi cách nhìn về 9 tháng 10 ngày.

Họ tìm hiểu kiến thức từ những nguồn đáng tin cậy, chủ động thăm khám, quan tâm tới dinh dưỡng, vận động phù hợp và chăm sóc sức khỏe tinh thần. Họ cũng không xem việc mang thai là lý do để từ bỏ hoàn toàn công việc, những sở thích cá nhân hay niềm vui trong cuộc sống.

Đó cũng chính là tinh thần mà "Mẹ bầu thảnh thơi" hướng tới: Sự thảnh thơi không phải là chủ quan, càng không phải một thai kỳ "nhàn tênh", mà là trạng thái người mẹ có đủ kiến thức và sự chủ động để bước qua những thay đổi của thai kỳ với tâm thế tích cực.

Ngay từ những ngày đầu mở cổng, "Mẹ bầu thảnh thơi" đã nhanh chóng trở thành một trong những hạng mục nhận được nhiều sự quan tâm.

Tính đến thời điểm chương trình cập nhật ngày 17/9, riêng hạng mục này đã ghi nhận 585 đề cử hợp lệ, cho thấy sự quan tâm lớn của cộng đồng dành cho hình ảnh người mẹ hiện đại và một thai kỳ tích cực.

Đến vòng bình chọn, 500 mẹ bầu nằm trong danh sách đề cử chính thức đã cùng bước ra ánh sáng, mỗi người mang theo một câu chuyện, một hoàn cảnh và một cách riêng để tận hưởng hành trình chờ con. Trong đó, 5 gương mặt nổi bật của hạng mục sẽ được vinh danh tại Lễ Vinh danh WeFamily Awards 2026 ngày 4/10.

Nhưng trước khi câu chuyện của một mẹ bầu được gọi tên trên sân khấu, chính việc được đề cử đã là một dấu mốc.

Bởi phía sau mỗi hồ sơ không chỉ là một bức ảnh đẹp.

Đó có thể là bức ảnh ghi lại lần đầu mẹ nhìn thấy bụng mình lớn lên. Là khoảnh khắc hai vợ chồng cùng đi khám thai. Là những ngày mẹ vẫn đi làm dù cơ thể đã bắt đầu nặng nề. Là buổi tập yoga nhẹ nhàng. Là một bữa ăn được chuẩn bị cẩn thận. Hay đơn giản là khoảnh khắc người mẹ ngồi trước gương, mỉm cười và nhận ra mình đang thay đổi từng ngày.

Những điều tưởng như rất nhỏ ấy lại chính là ký ức mà nhiều người phụ nữ sẽ nhớ mãi về sau.

Một tờ giấy chứng nhận, nhưng phía sau là cả một câu chuyện

Với mỗi cá nhân đăng ký đề cử tại "Mẹ bầu thảnh thơi", giấy chứng nhận không chỉ mang ý nghĩa xác nhận một lần tham gia chương trình. Đó còn có thể được xem như một "tấm vé ký ức" của hành trình mang thai.

Bởi vài năm sau, khi em bé đã lớn, khi những ngày nghén ngẩm, những lần siêu âm hay cảm giác hồi hộp chờ ngày sinh đã trở thành ký ức, người mẹ vẫn có thể nhìn lại và nhớ rằng:

Đã từng có một thời điểm mình mang trong bụng một sinh mệnh nhỏ.

Đã từng có những ngày mình vừa hồi hộp, vừa háo hức.

Và đã từng có một chương trình gọi tên mình như một người mẹ đang tận hưởng hành trình ấy.

Đó cũng là cách WeFamily Awards 2026 muốn mở rộng ý nghĩa của một giải thưởng - không chỉ tìm kiếm những nhân vật có câu chuyện đặc biệt, mà còn lưu giữ những khoảnh khắc bình dị tạo nên ký ức gia đình.

Bởi không phải người mẹ nào cũng cần một hành trình thật lớn lao để được kể.

Đôi khi, câu chuyện đáng nhớ nhất chỉ đơn giản là: Mẹ đã học cách yêu thương bản thân trong những ngày đang chuẩn bị đón một người mới đến với cuộc đời mình.

Khi "mẹ bầu thảnh thơi" trở thành một cách sống

Nhìn vào những câu chuyện được gửi về, có thể thấy "thảnh thơi" đang dần được định nghĩa lại. Đó là khi mẹ biết chăm sóc sức khỏe nhưng không ám ảnh với việc phải làm mọi thứ hoàn hảo.

Là khi mẹ quan tâm đến em bé nhưng vẫn nhớ rằng bản thân mình cũng cần được chăm sóc.

Là khi mẹ có thể hỏi bác sĩ thay vì hoang mang trước những lời truyền miệng.

Là khi người chồng hiểu rằng đồng hành cùng vợ không chỉ là đưa đi khám, mà còn là lắng nghe, chia sẻ và cùng chuẩn bị cho cuộc sống mới.

Và trên hết, đó là khi người phụ nữ bước vào vai trò làm mẹ mà không đánh mất chính mình.

Tinh thần ấy cũng phù hợp với thông điệp chung của WeFamily Awards 2026: không tìm kiếm những câu chuyện được tô vẽ thành hoàn hảo, mà tìm kiếm những con người thật, hành trình thật và những giá trị thật.