Tuần mới (15/9 - 21/9): 12 con giáp mặc màu gì để may mắn và tài lộc rủng rỉnh?

Phong thủy Á Đông cho rằng màu sắc và kiểu dáng trang phục có thể ảnh hưởng trực tiếp đến vận khí của mỗi người. Khi chọn được tông màu phù hợp, năng lượng tích cực sẽ được kích hoạt, giúp hóa giải điều xui rủi và thu hút may mắn.

Trong tuần mới từ 15/9 đến 21/9, mỗi con giáp đều có gam màu riêng giúp gia tăng tài lộc, thăng tiến công việc và cân bằng cảm xúc. Nếu bạn đang băn khoăn nên mặc gì để thuận lợi hơn trong công việc, tình duyên lẫn tài chính, hãy tham khảo gợi ý dưới đây để "may mặc" đúng cách và tận hưởng một tuần rực rỡ.

Tuổi Tý - Đen huyền bí tạo sự quyền lực

Tuần mới, tuổi Tý cần đến sự tập trung và dứt khoát để giải quyết công việc còn tồn đọng. Gam màu đen huyền bí sẽ giúp bạn gia tăng sự tự tin, đồng thời tạo ấn tượng mạnh mẽ trong môi trường làm việc. Một bộ suit đen hoặc phụ kiện màu đen như túi xách, giày da sẽ hỗ trợ tuổi Tý thu hút năng lượng quyền lực, giúp công việc thuận lợi và tài chính ổn định hơn.

Tuổi Sửu - Nâu trầm ổn định năng lượng

Người tuổi Sửu thường kiên định, nhưng tuần này bạn có thể gặp áp lực về tài chính. Màu nâu trầm là lựa chọn lý tưởng, mang lại sự vững vàng và bình ổn. Trang phục tông nâu be, nâu đất không chỉ toát lên sự tinh tế mà còn giúp bạn dễ dàng đưa ra quyết định tài chính khôn ngoan. Đây cũng là gam màu giúp tuổi Sửu thu hút quý nhân, tránh được những rắc rối không đáng có.

Tuổi Dần - Đỏ tươi bùng nổ vận khí

Với sự mạnh mẽ vốn có, tuổi Dần cần thêm nguồn năng lượng bứt phá. Màu đỏ tươi là "chìa khóa" để kích hoạt vận may, mang lại sự tự tin và khí thế áp đảo. Trong tuần 15/9 - 21/9, một chiếc váy đỏ, áo sơ mi đỏ hoặc son đỏ sẽ giúp tuổi Dần hút tài lộc, đồng thời tăng vận đào hoa. Tuy nhiên, nên phối hợp với màu trung tính để giữ sự cân bằng.

Tuổi Mão - Trắng tinh khôi nâng cao sự sáng suốt

Người tuổi Mão có tuần mới nhiều cơ hội nhưng cũng dễ phân tâm. Màu trắng tinh khôi sẽ giúp bạn giữ tâm trí trong sáng, sáng suốt khi lựa chọn. Trang phục màu trắng còn mang đến sự thanh lịch, giúp tuổi Mão ghi điểm trong mắt đồng nghiệp, đối tác. Những chiếc áo sơ mi, váy hoặc áo dài trắng sẽ là "bùa may" giúp bạn vượt qua tuần này nhẹ nhàng và hiệu quả.

Tuổi Thìn - Vàng kim rực rỡ thu hút tài lộc

Tuần này, tuổi Thìn có vận trình tài chính khởi sắc, cần thêm màu sắc để kích hoạt phú quý. Vàng kim chính là sự lựa chọn hoàn hảo, tượng trưng cho sự giàu sang và thịnh vượng. Một chiếc đồng hồ vàng, nhẫn vàng hay trang phục có chi tiết ánh kim sẽ thu hút năng lượng Thần Tài, giúp tuổi Thìn gặt hái thành công vượt trội.

Tuổi Tỵ - Xanh ngọc giữ vững cân bằng

Người tuổi Tỵ trong tuần này dễ gặp thị phi hoặc xung đột nhỏ. Xanh ngọc sẽ là gam màu mang đến sự cân bằng, xua tan căng thẳng. Màu sắc này còn giúp mở rộng mối quan hệ xã hội, thu hút cơ hội hợp tác. Áo sơ mi, váy hoặc phụ kiện màu xanh ngọc sẽ mang lại cho tuổi Tỵ năng lượng hài hòa, từ đó tài lộc cũng hanh thông hơn.

Tuổi Ngọ - Cam rực rỡ thắp sáng vận trình

Tuổi Ngọ bước vào tuần mới với nhiều dự định, cần thêm nguồn cảm hứng sáng tạo. Cam rực rỡ là gam màu lý tưởng, mang đến năng lượng tươi mới, giúp bản mệnh tỏa sáng trong tập thể. Một chiếc áo thun, váy hoặc khăn quàng cam sẽ giúp tuổi Ngọ thu hút may mắn, đồng thời khiến tinh thần luôn phấn chấn để hoàn thành mọi kế hoạch.

Tuổi Mùi - Hồng pastel gắn kết tình duyên

Với tuổi Mùi, tuần này vận trình tình cảm nổi bật, cần sự hỗ trợ từ màu sắc dịu dàng. Hồng pastel là lựa chọn hoàn hảo, giúp bạn tăng thêm sự duyên dáng, mở rộng cơ hội kết nối. Trang phục hoặc phụ kiện màu hồng nhẹ sẽ mang lại cảm giác ấm áp, giúp tuổi Mùi không chỉ gặp thuận lợi trong tình yêu mà còn thu hút những cơ hội tài chính bất ngờ.

Tuổi Thân - Xanh navy củng cố sự nghiệp

Người tuổi Thân tuần mới có nhiều cơ hội thăng tiến, nhưng cần sự tập trung cao độ. Xanh navy sẽ giúp bạn tạo hình ảnh chuyên nghiệp, tăng cường trí tuệ và sự tỉnh táo. Một bộ vest, áo sơ mi hoặc váy xanh navy sẽ nâng cao khí chất, giúp tuổi Thân chinh phục được những thử thách trong công việc, đồng thời thu hút sự tin tưởng từ cấp trên.

Tuổi Dậu - Tím huyền bí khơi mở sáng tạo

Tuổi Dậu trong tuần 15/9 - 21/9 được dự báo có nhiều cơ hội thể hiện tài năng. Tím huyền bí sẽ là gam màu mang lại sự lãng mạn và sáng tạo. Một chiếc váy tím, áo tím hoặc phụ kiện tông tím sẽ giúp bạn tạo nên sức hút riêng biệt, đồng thời mở ra cơ hội tài lộc mới. Đây cũng là màu sắc mang đến sự bình an trong các mối quan hệ.

Tuổi Tuất - Be nhã nhặn duy trì ổn định

Người tuổi Tuất cần giữ vững sự bình tĩnh và ổn định để vượt qua tuần này. Gam màu be nhã nhặn sẽ giúp bạn giảm bớt áp lực, mang đến sự hài hòa trong cả công việc lẫn cuộc sống. Trang phục be hoặc phụ kiện nhẹ nhàng sẽ giúp tuổi Tuất duy trì sự tỉnh táo, tránh được những quyết định vội vàng gây tổn thất tài chính.

Tuổi Hợi - Xanh dương sáng khởi tạo cơ hội

Tuần này, tuổi Hợi có nhiều tín hiệu tích cực trong sự nghiệp và tài chính. Gam màu xanh dương sáng sẽ tiếp thêm sự tự tin, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác mới. Váy, áo sơ mi hoặc phụ kiện xanh dương giúp bản mệnh dễ dàng ghi điểm trong mắt người khác, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp thăng tiến.

Tuần mới từ 15/9 đến 21/9, mỗi con giáp đều có gam màu may mắn riêng, giúp thu hút tài lộc và gia tăng vận khí. Việc chọn trang phục phù hợp không chỉ mang đến sự tự tin mà còn mở ra cơ hội trong công việc, tình duyên và tài chính. Hãy áp dụng gợi ý trên để khởi đầu tuần mới trọn vẹn, đón nhận năng lượng tích cực và gặt hái thành công.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)