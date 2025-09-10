Mỗi mùa thời trang đi qua lại mang đến một gam màu lên ngôi. Khi sắc vàng bơ dần lui lại, sắc tím từ lavender ngọt ngào, tím violet rực rỡ cho đến tím mận sâu thẳm đang trở thành tông màu được săn đón nhất của mùa thu 2025. Thú vị hơn, Công nương Diana đã khởi xướng “cơn sốt tím” này từ hơn ba thập kỷ trước. Trong suốt sự nghiệp hoàng gia, Diana nhiều lần xuất hiện với những thiết kế tím khi lãng mạn, lúc quyền lực, lúc lại hiện đại, thời thượng đến mức vượt xa thời đại của bà.

Sắc tím vốn gắn liền với sự cao quý, thịnh vượng và quyền lực. Trong phong thủy, tím còn là gam màu mang lại năng lượng tích cực, thu hút tài lộc và giúp người phụ nữ trung niên toát lên khí chất thanh lịch mà vẫn giữ nét dịu dàng. Không phải ngẫu nhiên mà Diana - biểu tượng bất diệt của thời trang và sự nữ tính luôn biết cách đưa sắc tím vào tủ đồ của mình.

Hành trình thời trang đầy sắc tím của Công nương Diana

1983: Nét tím lãng mạn tại New Zealand

Trong chuyến công du Úc – New Zealand, Công nương Diana diện váy tím pastel lệch vai của Donald Campbell. Thiết kế mềm mại, bồng bềnh gợi nhớ đến một nàng thơ thanh khiết, nhưng khi Diana khoác lên, chiếc váy trở thành biểu tượng của sự quyến rũ và sang trọng.





1987: Sắc tím Elizabethan và viên đá huyền thoại

Tại một buổi tiệc từ thiện ở London, Diana chọn váy Catherine Walker với phần cổ xếp nếp và thân trên bằng nhung tím. Điểm nhấn là sợi dây chuyền amethyst kết hợp kim cương - món trang sức sau này Kim Kardashian đấu giá thành công vào năm 2023. Bộ cánh mang đậm hơi thở hoàng gia cổ điển, nhưng vẫn nổi bật nét cá tính riêng của Diana.





1988: Tím nhung kiêu sa cùng Bruce Oldfield

Trong một buổi gala gây quỹ cho trẻ em, Diana khoe dáng trong váy nhung tím trễ vai của Bruce Oldfield. Từ vòng cổ amethyst cho đến đôi khuyên tai đồng điệu, bà biến cả tổng thể thành “bản giao hưởng tím” đầy mê hoặc.





1990: Suit tím năng động bên hai con

Xuất hiện cùng Hoàng tử William và Hoàng tử Harry, Công nương Diana mặc bộ suit Catherine Walker với viền tím violet nổi bật. Đây là giai đoạn bà thể hiện hình ảnh người phụ nữ công sở hiện đại, mạnh mẽ nhưng vẫn duyên dáng.





1996: Versace tím rực rỡ tại Chicago

Sau khi ly hôn, Diana bước vào thời kỳ thời trang “hậu cung đình” với phong cách tươi mới. Tại Chicago, bà khiến truyền thông bùng nổ khi diện váy tím Versace cắt may tinh gọn, phối cùng giày cao gót Jimmy Choo và trang sức amethyst. Một lần nữa, tím trở thành biểu tượng của sự tự do, độc lập và cuốn hút.





1997: Bộ suit tím cuối cùng ở Washington D.C.

Chỉ hai tháng trước khi qua đời, Công nương Diana diện bộ suit Versace tím nhạt trong một sự kiện về chiến dịch chống mìn. Hình ảnh bà đứng trên bục phát biểu, giản dị mà thanh lịch, đã trở thành kỷ niệm thời trang bất hủ.





Gợi ý phong thủy - thời trang cho phụ nữ trung niên mùa thu 2025

- Váy dài nhung tím: Mang đến cảm giác quyền lực, thích hợp khi tham dự sự kiện quan trọng, giúp thu hút quý nhân.

- Áo len tím pastel: Phù hợp đời thường, đem lại cảm giác dịu dàng và năng lượng tích cực, giúp tinh thần thư thái.

- Suit tím nhạt: Lý tưởng cho phụ nữ công sở trung niên, vừa chuyên nghiệp vừa may mắn trong đường tài lộc.

- Phụ kiện đá amethyst: Không chỉ đẹp mà còn mang ý nghĩa phong thủy, giúp cân bằng cảm xúc và tăng sự tự tin.





Màu tím quyền lực: Gợi ý những món đồ giúp phụ nữ trung niên vừa sang trọng vừa thu hút may mắn

Nếu Công nương Diana đã chứng minh rằng sắc tím không chỉ dành riêng cho sự trẻ trung mà còn là “vũ khí thời trang” giúp phụ nữ ở mọi lứa tuổi tỏa sáng, thì bạn hoàn toàn có thể áp dụng tinh thần ấy cho tủ đồ của mình. Với phụ nữ trung niên, sắc tím không chỉ mang lại sự quý phái, mà trong phong thủy còn tượng trưng cho tài lộc và quyền uy. Dưới đây là những gợi ý lựa chọn mà bạn có thể tham khảo:

- Đầm dài dáng suông crepe của Zara (giá khoảng 45,9 USD - 999.000 đồng): Kiểu dáng đơn giản nhưng tinh tế, thích hợp cho những buổi tiệc nhẹ hay sự kiện công sở, vừa thoải mái vừa giữ nét thanh lịch.

- Áo len cashmere tím ngọc trai của Boden (giá khoảng 159 USD - khoảng 4,1 triệu đồng): Chất liệu mềm mại, màu tím topaz quý phái, dễ kết hợp cùng quần âu hoặc chân váy, mang lại vẻ ấm áp và trẻ trung.





- Quần tây cạp cao Mango (giá khoảng 99,9 USD - khoảng 2,6 triệu đồng ): Dáng suông thẳng giúp kéo dài đôi chân, kết hợp hoàn hảo với blazer hay áo len màu trung tính.





- Blazer boucle tím của Cinq à Sept (giá khoảng 346,5 USD - khoảng 9 triệu đồng ): Phối cùng quần tây hoặc chân váy bút chì, item này dễ dàng nâng tầm phong cách công sở, mang lại vẻ ngoài tự tin và hiện đại.





- Đầm maxi chiffon tím hoa nhún bèo của Anthropologie (giá khoảng 298 USD - khoảng 7,9 triệu đồng): Mang đậm tinh thần lãng mạn, gợi cảm hứng mùa lễ hội. Với phụ nữ trung niên, đây là lựa chọn tuyệt vời để giữ nét mềm mại, bay bổng mà vẫn duyên dáng.

Gợi ý phối đồ:

- Kết hợp blazer tím với quần trắng để vừa trẻ trung vừa sáng bừng thần thái.

- Chọn đầm nhung tím cho những bữa tiệc tối sang trọng, dễ dàng trở thành tâm điểm.

- Với công việc hằng ngày, một chiếc áo len tím phối cùng quần âu tối màu sẽ vừa chỉn chu vừa tỏa năng lượng may mắn.

Phụ nữ trung niên hãy thử cho mình ít nhất một món đồ màu tím trong tủ. Không chỉ để làm mới phong cách, mà còn để tự tin bước ra ngoài với sự thanh lịch và thịnh vượng, giống như cách Công nương Kate đã chinh phục mọi ánh nhìn.