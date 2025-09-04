Mới đây, loạt ảnh street style của nữ diễn viên Dương Tử khiến người hâm mộ thích thú. Cô chọn áo len xanh lam nổi bật, phối cà vạt hai màu đỏ – xanh độc đáo, tạo nên vẻ ngoài trẻ trung, tươi mới. Nhưng điều thú vị hơn, theo phong thủy, gam xanh lam không chỉ mang lại cảm giác mát mắt, dễ chịu trong tiết trời thu dịu nhẹ mà còn là màu sắc gắn liền với sự bình an, sáng suốt và may mắn. Với một số con giáp, diện màu này vào mùa thu chẳng khác nào “mở cánh cửa” đón tài lộc và quý nhân.

Trong phong thủy, xanh lam tượng trưng cho hành Thủy đại diện của trí tuệ, sự tĩnh lặng và nguồn năng lượng mới. Bước vào tiết thu, khi vạn vật bắt đầu chậm lại, sắc xanh lam giúp con người cân bằng tinh thần, giữ đầu óc sáng suốt và thu hút năng lượng tích cực. Không ngạc nhiên khi Dương Tử trông vừa tươi trẻ vừa nhẹ nhàng trong sắc áo này.

Mùa thu có hợp để mặc xanh lam?

Rất hợp! Bởi thu vốn mang tính Kim, mà Thủy – tức màu xanh lam lại được Kim sinh. Nói cách khác, diện gam màu xanh lam vào mùa thu chẳng những hợp khí hậu, mang lại cảm giác mát mắt, mà còn tương trợ để thu hút vận may, tài lộc và sức khỏe.

Con giáp nào mặc xanh lam mùa thu thì may mắn nhất?

- Tuổi Tý: Thuộc hành Thủy, mặc xanh lam giúp bản mệnh củng cố năng lượng, gặp nhiều quý nhân, công việc hanh thông.

- Tuổi Thìn: Là con giáp giàu sức mạnh, thêm sắc xanh lam sẽ cân bằng tính nóng nảy, mang lại cơ hội tài lộc và sự mềm mại trong giao tiếp.

- Tuổi Hợi: Vốn hợp Thủy, nên khi diện xanh lam vào mùa thu, tuổi Hợi dễ thu hút may mắn về tình cảm lẫn tiền bạc, tinh thần thêm lạc quan.

Phối đồ với xanh lam sao cho phong thủy và thời trang?

- Kết hợp đỏ – xanh: Như cách Dương Tử diện cà vạt phối màu, đỏ thuộc Hỏa, xanh lam thuộc Thủy, tạo nên sự cân bằng năng lượng mà vẫn nổi bật cá tính.

- Mix cùng trắng: Trắng thuộc Kim, Kim sinh Thủy, đây là công thức cực hợp phong thủy, dễ áp dụng trong đời sống hàng ngày.

- Trang sức ánh bạc: Kim loại sáng bóng càng làm bật lên năng lượng của Thủy, vừa thanh lịch vừa mang lại cảm giác thịnh vượng.

Một chiếc áo len xanh lam đơn giản nhưng lại mở ra cả câu chuyện thú vị về thời trang và phong thủy. Với Dương Tử, đây là lựa chọn giúp cô thêm trẻ trung, rạng rỡ. Còn với bạn, nếu thuộc Tý, Thìn hoặc Hợi, đừng ngại thử gam màu này trong mùa thu, biết đâu, may mắn và tài lộc sẽ mỉm cười thật nhiều!

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)