Trong một sự kiện gần đây tại Hàng Châu (Trung Quốc), nữ diễn viên nổi tiếng Yoona khiến công chúng trầm trồ khi xuất hiện với outfit sân bay ngọt ngào, trẻ trung. Điểm nhấn chính là chiếc áo cardigan màu cam của Bally, có giá khoảng 24 triệu đồng.

Màu cam vốn được coi là gam màu giàu năng lượng, đại diện cho sự lạc quan, sáng tạo, đồng thời mang ý nghĩa "hút lộc" trong phong thủy ngũ hành. Nếu bạn thuộc một trong ba con giáp dưới đây, hãy thử áp dụng màu cam trong tủ đồ để khơi dậy năng lượng tích cực, thu hút tài lộc và tăng thêm sức hút cá nhân.

1. Tuổi Ngọ: Màu cam tiếp thêm năng lượng, sự nghiệp rực rỡ

Người tuổi Ngọ vốn mang trong mình tính cách phóng khoáng, yêu tự do và năng động. Trong tiết trời giao mùa, họ dễ rơi vào cảm giác mệt mỏi, thiếu động lực. Gam màu cam rực rỡ sẽ là "vitamin tinh thần", giúp bản mệnh nạp thêm năng lượng, trở nên sáng tạo và bùng nổ trong công việc.

Không chỉ thế, mặc màu cam còn giúp tuổi Ngọ tăng cường khả năng giao tiếp, tạo ấn tượng tích cực với đồng nghiệp và đối tác. Một chiếc cardigan, áo sơ mi hay váy có điểm nhấn màu cam sẽ mang lại may mắn trong sự nghiệp, đồng thời giúp tài lộc hanh thông.

2. Tuổi Thìn: Cam mở lối tài lộc, khẳng định phong thái tự tin

Tuổi Thìn trong phong thủy ngũ hành vốn hợp với những gam màu rực rỡ. Màu cam mang đến cho họ sự tự tin, mạnh mẽ, đồng thời khơi gợi tinh thần lãnh đạo bẩm sinh. Trong tuần lễ hoặc các dịp gặp gỡ quan trọng, tuổi Thìn nên chọn áo khoác, váy, phụ kiện màu cam để gia tăng khí thế.

Đây là gam màu giúp họ không chỉ nổi bật trong đám đông mà còn thu hút được quý nhân, mang lại nhiều cơ hội tài chính. Người làm kinh doanh đặc biệt nên ứng dụng gam màu này để tăng thêm sự thuận lợi khi ký kết hợp đồng.

3. Tuổi Dậu: Gam cam giúp tinh thần lạc quan, tình duyên nở rộ

Khác với Thìn hay Ngọ, tuổi Dậu thường khá cầu toàn và dễ lo âu. Sắc cam ấm áp sẽ giúp họ cân bằng cảm xúc, giải tỏa căng thẳng và mang đến nguồn năng lượng vui vẻ. Trong công việc, mặc trang phục màu cam khiến tuổi Dậu trở nên thân thiện, dễ gần, từ đó mở rộng mối quan hệ xã hội và tạo nền tảng cho sự nghiệp.

Trên phương diện tình duyên, đây cũng là gam màu giúp họ trở nên quyến rũ và thu hút ánh nhìn. Một chiếc áo cardigan màu cam giống Yoona, hoặc đơn giản là phụ kiện như túi xách, khăn quàng cũng đủ tạo nên phong thái cuốn hút.

Trong phong thủy, màu cam thuộc hành Hỏa, tượng trưng cho sự ấm áp, may mắn và sức sống. Đây là gam màu kích thích năng lượng tích cực, giúp người mặc thêm tự tin, tăng cường sức hút cá nhân. Với ba con giáp kể trên, màu cam không chỉ là sự lựa chọn thời trang mà còn là "chìa khóa phong thủy" giúp mở lối thành công và tài lộc.

Thời trang và phong thủy không hề xa cách, mà có thể bổ trợ cho nhau để tạo nên hình ảnh ấn tượng và vận khí tốt đẹp. Chiếc cardigan màu cam của Yoona không chỉ gây sốt bởi vẻ đẹp trẻ trung mà còn gợi cảm hứng phong thủy cho tuổi Ngọ, Thìn và Dậu. Nếu thuộc một trong ba con giáp này, đừng ngần ngại thêm gam màu cam vào tủ quần áo từ cardigan, váy, áo sơ mi cho đến phụ kiện để vừa hợp xu hướng, vừa khơi dậy may mắn trong cuộc sống.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)