Theo quan niệm phong thủy, màu sắc trang phục có thể tác động trực tiếp đến trường năng lượng của mỗi người. Đặc biệt trong tiết Bạch Lộ - khi trời đất chuyển mình từ oi ả sang dịu mát, chọn màu sắc hợp mệnh sẽ giúp cân bằng âm dương, kích hoạt vận may. Trong số 12 con giáp, có 3 con giáp được khuyên nên mặc nhiều gam trắng thanh khiết trong giai đoạn này. Sắc trắng không chỉ mang đến sự tươi mới, trong lành mà còn giúp họ thu hút quý nhân, khai mở tài lộc và ổn định tinh thần.

1. Tuổi Tý: Trắng giúp tinh thần sáng suốt, tài vận hanh thông

Người tuổi Tý trong tiết Bạch Lộ thường dễ rơi vào trạng thái phân vân, thiếu quyết đoán do thay đổi năng lượng thời tiết. Việc mặc nhiều trang phục màu trắng sẽ như một "lá bùa may mắn", giúp bản mệnh khai mở sự minh mẫn, tinh thần sáng suốt để đưa ra lựa chọn đúng đắn.

Trong công việc, sắc trắng giúp tuổi Tý dễ tạo ấn tượng thanh lịch, chuyên nghiệp, nhờ đó tăng cơ hội hợp tác. Về tài chính, đây cũng là màu sắc hỗ trợ sự hanh thông, hạn chế rủi ro khi đầu tư. Một chiếc áo sơ mi trắng hay váy trắng tinh khôi chính là lựa chọn hoàn hảo cho tuổi Tý trong giai đoạn này.

2. Tuổi Dậu: Màu trắng khơi dậy sự tự tin và thu hút quý nhân

Bạch Lộ là thời điểm tuổi Dậu dễ gặp cơ hội nhưng cũng dễ bị phân tâm bởi tiểu tiết. Mặc trang phục trắng sẽ giúp bản mệnh giữ được sự điềm tĩnh và phong thái tự tin.

Trong giao tiếp xã hội, sắc trắng giúp tuổi Dậu tạo thiện cảm ngay từ ánh nhìn đầu tiên, dễ dàng thu hút quý nhân. Đây cũng là gam màu mang ý nghĩa "tái khởi động", rất phù hợp để tuổi Dậu bắt đầu những dự án mới hoặc thay đổi lối sống tích cực hơn. Một bộ vest trắng thanh lịch hoặc áo dài trắng duyên dáng sẽ khiến tuổi Dậu tỏa sáng, từ đó thu hút tài lộc và sự giúp đỡ từ người xung quanh.

3. Tuổi Hợi: Trắng tinh khôi mở lối cho tài lộc, bình an

Trong tiết Bạch Lộ, người tuổi Hợi thường mang nhiều năng lượng cảm xúc, dễ dao động trước các mối quan hệ. Trang phục màu trắng sẽ mang lại sự cân bằng, giúp tâm trí bình an, hạn chế căng thẳng.

Không chỉ mang ý nghĩa thanh lọc, sắc trắng còn tượng trưng cho sự khởi đầu mới. Đây là tín hiệu may mắn giúp tuổi Hợi đón nhận những cơ hội tài chính bất ngờ, đồng thời cải thiện vận khí tình duyên. Một chiếc váy trắng nhẹ nhàng hoặc áo thun trắng đơn giản nhưng tinh tế sẽ khiến tuổi Hợi thêm tự tin, thu hút vận may và nguồn thu nhập ổn định.

Phong thủy không chỉ gói gọn trong bày trí không gian sống, mà còn thể hiện rõ qua cách chọn trang phục. Trong tiết Bạch Lộ, tuổi Tý, tuổi Dậu và tuổi Hợi là ba con giáp được khuyên nên mặc nhiều gam trắng để đón nhận sự bình an, khơi thông vận khí và thu hút tài lộc. Dù là áo sơ mi, váy, vest hay phụ kiện trắng, mỗi lựa chọn đều mang ý nghĩa phong thủy tốt lành, giúp bản mệnh tự tin, sáng suốt và thành công hơn trong cuộc sống.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)