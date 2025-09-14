Khi mùa hè khép lại, lịch trình của Vương phi Kate trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Chỉ vài ngày sau khi cùng Hoàng tử George tham dự sự kiện tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên, cô tiếp tục xuất hiện một mình tại sân vận động Brighton & Hove Albion để cổ vũ cho đội tuyển nữ Anh trong trận đấu gặp Australia tại Rugby World Cup 2025.





Là người bảo trợ của Liên đoàn Bóng bầu dục Anh, Vương phi Kate lựa chọn phong cách "all business" chuẩn mực nhưng vẫn đầy nữ tính. Cô diện chiếc áo blouse trắng Cascade Ruffle Blouse của Knatchbull, phối cùng áo khoác vest đen bằng vải crepe cao cấp của Alexander McQueen. Sự kết hợp trắng – đen kinh điển không bao giờ lỗi mốt, đặc biệt hợp với phụ nữ trung niên muốn thể hiện sự sang trọng, chín chắn nhưng vẫn giữ nét mềm mại.





Điểm nhấn của set đồ nằm ở phụ kiện: Túi Chanel Mini Classic trị giá 5.400 USD và đôi hoa tai Cartier Trinity vàng hồng – vàng trắng – vàng vàng (18K) trị giá 3.350 USD. Không quá phô trương, nhưng chính sự tinh tế này giúp tổng thể trang phục trở nên hài hòa, vừa đủ điểm nhấn mà không lấn át phong thái thanh lịch.

Trong phong thủy, màu trắng biểu trưng cho sự khởi đầu mới, sự minh bạch và tinh thần tích cực. Phụ nữ trung niên khi diện blouse trắng không chỉ toát lên vẻ tươi trẻ, sáng gương mặt, mà còn được cho là thu hút năng lượng mới, thuận lợi trong công việc. Ngược lại, sắc đen của vest đem lại cảm giác vững chãi, quyền lực giúp chủ nhân dễ tạo dựng niềm tin và sự nể trọng trong giao tiếp, từ đó công việc và tài lộc cũng dễ hanh thông.

Một số mẫu áo bèo nhún có thể tham khảo như Rhonda của Cinq à Sept giá khoảng $237, hay Ruffled Blouse của H&M khoảng $33.99.

Sự xuất hiện đơn lẻ của Vương phi Kate lần này càng làm nổi bật tính biểu tượng: Dù Thân vương William cùng lúc có mặt tại một trận rugby khác để cổ vũ đội tuyển nữ xứ Wales, cô vẫn tự tin tỏa sáng, khẳng định hình ảnh người phụ nữ công sở bận rộn nhưng vẫn tinh tế trong từng lựa chọn trang phục.

Không chỉ là thời trang, phong cách của Vương phi Kate còn là một gợi ý thực tế cho phụ nữ trung niên: Hãy chọn những item cơ bản nhưng có chất liệu và đường cắt tinh tế. Một chiếc sơ mi trắng xếp bèo phối cùng vest đen chuẩn phom có thể trở thành "bùa hộ mệnh" cho những buổi họp quan trọng, gặp gỡ đối tác hay thậm chí là sự kiện gia đình. Khi biết thêm chút khéo léo kết hợp phụ kiện, bạn sẽ vừa giữ được sự chín chắn, vừa tạo nét cuốn hút cá nhân.

Sắp tới, theo tiết lộ từ tiểu sử gia Sean Smith, gia đình Vương phi Kate sẽ chuyển về Forest Lodge – nơi ở mới chỉ cách Bagshot Park (nơi Vương tức Sophie sinh sống) khoảng 10 phút lái xe. Điều này cũng đồng nghĩa, bên cạnh công việc và trách nhiệm Hoàng gia, cô có thêm sự gắn bó mật thiết với "người chị em" thân thiết trong hoàng tộc. Với phụ nữ trung niên, điều đó cũng giống như việc tìm thấy một cộng đồng, một mối liên kết giúp bản thân cân bằng giữa gia đình, công việc và đời sống tinh thần.

Nhìn vào Vương phi Kate, phái đẹp tuổi trung niên có thể rút ra một bài học: Trang phục không chỉ để mặc đẹp, mà còn là cách nuôi dưỡng năng lượng tích cực, thu hút may mắn và thể hiện vị thế của chính mình.