Từ một mâm cơm, hôn nhân của Toàn và Hoàng Lam trong Gió ngang khoảng trời xanh gây tranh cãi

Trong tập 4 của bộ phim truyền hình Gió ngang khoảng trời xanh, chỉ một phân cảnh nhỏ xoay quanh mâm cơm tối đã bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi của khán giả. Nhân vật Toàn (Tô Dũng) và Hoàng Lam (Quỳnh Kool) – cặp vợ chồng trẻ trong phim – đã khiến người xem phải bàn luận sôi nổi về ý nghĩa thực sự của bữa cơm gia đình.

Khi bữa cơm biến thành "điểm chạm" mâu thuẫn

Toàn là một người đàn ông khô khan, luôn gồng mình trước áp lực kinh tế, còn Hoàng Lam lại có tính cách "công chúa", từ nhỏ được mẹ cưng chiều. Chính sự khác biệt này khiến đời sống hôn nhân của cả hai liên tục xảy ra va chạm.

Nguồn gif: YouTube @VTV Go

Trong một cảnh phim, Toàn sau một ngày dài trở về nhà, nhìn thấy mâm cơm thịnh soạn thì tỏ ra vô cùng háo hức. Thế nhưng, niềm vui ấy nhanh chóng lụi tàn khi anh biết người chuẩn bị bữa ăn là mẹ vợ chứ không phải vợ mình. Điều khiến Toàn không thoải mái hơn cả là việc mẹ vợ thường xuyên xuất hiện để nấu nướng và dọn dẹp cho hai vợ chồng, khiến anh cảm thấy ngột ngạt.

Mâu thuẫn lên cao khi Toàn bày tỏ:

"Em cũng đã 30 rồi, anh có bắt em phải làm gì to tát đâu. Nhưng thỉnh thoảng anh cũng muốn được ăn cơm vợ nấu mà."

Đáp lại, Hoàng Lam thản nhiên:

"Có phải là không bao giờ em nấu ăn cho anh đâu, vừa hôm trước em còn nấu mì cho anh mà. Với lại mẹ nấu ngon hơn, lại không thích hơn à?"

Nguồn gif: YouTube @VTV Go

Chỉ vài câu thoại, nhưng khán giả lập tức chia làm nhiều luồng ý kiến đối lập.

Góc nhìn khán giả: Bữa cơm không chỉ để no bụng

Một bộ phận người xem cho rằng bữa cơm gia đình không đơn thuần là chuyện ăn uống, mà còn là sợi dây gắn kết tình cảm:

"Bữa cơm gia đình không phải chỉ để no bụng mà còn để gắn kết các thành viên. Mình thấy ngày nay nhiều người không còn coi trọng điều này."

"Bếp là nơi giữ lửa gia đình, thời nay mọi người hay xem nhẹ quá."

Nguồn gif: YouTube @VTV Go

Một số khán giả nhấn mạnh, nấu ăn không nên được mặc định là trách nhiệm riêng của phụ nữ, nhưng lại là kỹ năng sinh tồn cơ bản mà bất kỳ ai cũng cần có:

"Nấu ăn không phải việc của riêng nam hay nữ. Bạn có thể nấu ngon hay dở tùy năng khiếu, nhưng bắt buộc phải biết, vì không phải lúc nào cũng đặt được đồ ăn."

Trong khi đó, có những ý kiến mang tính chia sẻ trải nghiệm cá nhân:

"Tôi rất thích nấu ăn cho chồng và dọn dẹp. Khổ nỗi không có tiền để mua đồ ngon thường xuyên. Hai vợ chồng ăn uống đạm bạc nhưng rất vui. Không có gì bằng cơm nhà nhé!"

Cặp đôi gây tranh cãi: Liệu có cùng chung lối sống?

Ngoài chuyện bữa cơm, một số khán giả còn bày tỏ sự nghi ngờ về độ "hợp cạ" của Toàn và Hoàng Lam:

"Tôi chưa xem phim, chỉ xem cut trên top top đã thấy đôi này không bền rồi, không hiểu sao mà kết được vợ chồng luôn."

"Tôi không coi phim, nhưng mà hình như hai người này tam quan không khớp, khó đi cùng nhau."

Hôn nhân nhìn từ mâm cơm nhỏ

Từ một cảnh quay ngắn, Gió ngang khoảng trời xanh đã khơi gợi những tranh luận rất thật về đời sống hôn nhân hiện đại. Bữa cơm không chỉ là chuyện ăn uống, mà còn phản ánh cách mỗi người quan niệm về trách nhiệm, sự chia sẻ và tình cảm trong gia đình.

Với cách khai thác gần gũi, đời thường, bộ phim tiếp tục chứng minh sức hút khi biến những chi tiết nhỏ nhặt thành vấn đề có chiều sâu để khán giả soi chiếu vào chính cuộc sống của mình.

Tên phim: Gió ngang khoảng trời xanh Đạo diễn: Lê Đỗ Ngọc Linh Thể loại: Tâm lý, tình cảm Thời lượng: 30 tập (dự kiến) Ngày phát hành: 11/8/2025 Lịch phát sóng: 20h các ngày thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên VTV3 Diễn viên tham gia: Phương Oanh, Quỳnh Kool, Việt Hoa, Doãn Quốc Đam… Nội dung chính: Câu chuyện tập trung vào hành trình đi tìm hạnh phúc của ba người phụ nữ – Mỹ Anh, Kim Ngân và Hoàng Lam. Không chỉ xoay quanh tình yêu hay hôn nhân, phim mở ra góc nhìn đa chiều và hiện đại, nơi những người phụ nữ dám lựa chọn, dám từ bỏ, và dám sống cho chính mình.

Nguồn ảnh và gif: VTV, YouTube @VTV Go