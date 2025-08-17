Ngoại hình khác lạ của Quỳnh Kool trong Gió ngang khoảng trời xanh là do đang có bầu?

Gió ngang khoảng trời xanh đang là phim truyền hình Việt giờ vàng được quan tâm nhất hiện tại. Phim được remake từ bộ phim truyền hình Trung Quốc cực hot vào năm 2020 mang tên "30 chưa phải là hết". Tương tự như bản gốc, Gió ngang khoảng trời xanh cũng xoay quanh cuộc sống của 3 nhân vật nữ chính, họ là Mỹ Anh, Kim Ngân và Hoàng Lam. 3 người phụ nữ có hoàn cảnh sống và tính cách khác biệt, nhưng giữa họ đã xây dựng một tình bạn đẹp, luôn hỗ trợ, cổ vũ lẫn nhau. Trong số 3 nhân vật, Hoàng Lam là người có tính cách ngây thơ, hồn nhiên nhất và vai diễn này do Quỳnh Kool đảm nhận.

Trong những tập đầu của Gió ngang khoảng trời xanh , Quỳnh Kool đã thể hiện rất tốt nét tính cách của nhân vật. Cô vô tư, dễ thương và còn có chút đỏng đảnh, công chúa. Tạo hình với tóc dài, mái ngố và style kẹo ngọt càng giúp nhân vật này trở nên ngây thơ, đáng yêu hơn. Bên cạnh đó, giọng nói trong trẻo của Quỳnh Kool cũng như "đo ni đóng giày" cho nhân vật. Dẫu vậy, điều gây chú ý nhất không phải là diễn xuất của Quỳnh Kool, mà là ngoại hình có phần khác lạ.

Khán giả nhận xét rằng gương mặt của Quỳnh Kool có những nét đơ cứng, như thể cô đã can thiệp thẩm mỹ. Khuôn mặt của nữ diễn viên cũng có phần mũm mĩm hơn trong các khung hình, khác với diện mạo thanh thoát ở những bộ phim trước.

Trước nhiều ý kiến dành cho ngoại hình của mình ở phim Gió ngang khoảng trời xanh , Quỳnh Kool đã không ngần ngại lên tiếng thông qua trang Facebook Quỳnh Nguyễn. Nữ diễn viên giải thích rằng cô chỉ "Béo lên tí thôi", kèm theo đó là loạt ảnh chụp màn hình phân đoạn diễn xuất của Quỳnh Kool trong phim mới.

Nói về tin đồn thẩm mỹ, Quỳnh Kool cũng thẳng thắn trả lời rằng cô tăng cụ thể là "7kg, béo lên cả cổ", đồng thời ngụ ý rằng cô không tiêm thẩm mỹ.

Khi thấy ngoại hình mũm mĩm bất ngờ của Quỳnh Kool trong phim mới, một khán giả thậm chí còn bình luận rằng: "Có bầu nên tăng cân là đúng hợp phim rồi". Và nữ diễn viên chẳng hề né tránh comment này, thay vào đó là trả lời luôn "Đang có bầu mấy tháng rồi đây ạ".

Thực chất, đoạn đối thoại này không liên quan tới Quỳnh Kool ở ngoài đời mà dường như đang nói đến nhân vật Hoàng Lam trong phim Gió ngang khoảng trời xanh . Cụ thể, trong tập 3 của phim, nhân vật Hoàng Lam đã có màn trò chuyện với mẹ ruột về kế hoạch sinh con. Trong khi mẹ ruột khuyên cô sớm có em bé thì vợ chồng nhà Hoàng Lam lại thống nhất với nhau là tạm thời chưa có con vội, đợi đến khi ổn định kinh tế sẽ tính tiếp. "Ít nhất khi bọn con sinh con ra cũng phải đầy đủ kinh tế thì mới lo cho con được chứ, con không muốn con của con thiếu thốn bất cứ một cái gì cả", Hoàng Lam chia sẻ.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Hoàng Lam phát hiện có sự lạ thường về chu kỳ kinh nguyệt, hóa ra là cô đã mang thai. Chuyện có bầu là nằm ngoài dự định của vợ chồng Hoàng Lam, và cặp đôi sẽ có kế hoạch gì trước tin vui bất ngờ này?

Quay trở lại với ngoại hình tăng cân của Quỳnh Kool trong Gió ngang khoảng trời xanh . Hóa ra, giao diện mũm mĩm này lại khá hợp vai mẹ bầu. Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến khen ngợi diện mạo mới của Quỳnh Kool là "xinh như em bé" và dù "béo thì vẫn đẹp".

Tên phim: Gió ngang khoảng trời xanh Đạo diễn: Lê Đỗ Ngọc Linh Thể loại: Tâm lý, tình cảm Thời lượng: 30 tập (dự kiến) Ngày phát hành: 11/8/2025 Lịch phát sóng: 20h các ngày thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên VTV3 Diễn viên tham gia: Phương Oanh, Quỳnh Kool, Việt Hoa, Doãn Quốc Đam… Nội dung chính: Câu chuyện tập trung vào hành trình đi tìm hạnh phúc của ba người phụ nữ – Mỹ Anh, Kim Ngân và Hoàng Lam. Không chỉ xoay quanh tình yêu hay hôn nhân, phim mở ra góc nhìn đa chiều và hiện đại, nơi những người phụ nữ dám lựa chọn, dám từ bỏ, và dám sống cho chính mình.

