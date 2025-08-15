Năm 2020, bộ phim "30 chưa phải là hết" mới phát sóng đã nhanh chóng nhận được sự chú ý của rất nhiều khán giả với nội dung mới mẻ nhưng cũng đầy thực tế, gần gũi với đời sống. Phim có bộ 3 nhân vật nữ chính là Cố Giai (Đồng Dao đóng), Vương Mạn Ni (Giang Sơ Ảnh) và Chung Hiểu Cần (Mao Hiểu Đồng). Phim "30 chưa phải là hết" viral từ những đoạn thoại, tình huống trong phim cho tới các bài học cuộc sống mà nhiều khán giả, đặc biệt là phụ nữ dễ đồng cảm.

5 năm sau, "30 chưa phải là hết" được remake với phiên bản Việt mang tên "Gió ngang khoảng trời xanh". Bộ 3 nữ chính của phim là những cái tên không hề xa lạ đối với khán giả Việt, bao gồm Phương Oanh (vai Mỹ Anh), Việt Hoa (vai Kim Ngân) và Quỳnh Kool (vai Hoàng Lam).

Trong "Gió ngang khoảng trời xanh" các nhân vật nữ chính mỗi người một tính cách, vẻ đẹp và hoàn cảnh sống, tạo nên bức tranh nhiều màu sắc. "Gió ngang khoảng trời xanh" mới chiếu được vài tập nhưng đã nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Và như một lẽ thường tình, phiên bản remake sẽ luôn nhận sự so sánh với bản gốc.

Cố Giai (Đồng Dao) và Mỹ Anh (Phương Oanh)

Trong bản gốc "30 chưa phải là hết", nhân vật Cố Giai do Đồng Dao thể hiện. Nhân vật này là một người phụ nữ thông minh, tài giỏi. Cô cùng chồng xây dựng doanh nghiệp về sản xuất pháo hoa cho đến khi công ty này phát triển lớn mạnh, vững chắc hơn. Đây cũng là lúc, Cố Giai dần lui về hậu trường, chuyên tâm vào việc chăm sóc chồng và con.

Nhân vật này ở bản Việt do Phương Oanh hóa thân. Nữ diễn viên cũng đã thể hiện được hình tượng người phụ nữ giỏi quán xuyến việc nhà, chăm sóc chồng con nhưng đến khi cần gỡ rối cho công ty, Phương Oanh trong vai Mỹ Anh vẫn khéo léo xử lý.

Nguồn gif: YouTube @VTV Go

Không thể quên dành lời khen cho nhan sắc xinh đẹp, mặn mà của Phương Oanh trong màn tái xuất phim truyền hình sau nhiều năm tập trung chăm sóc gia đình. Dẫu vậy, khán giả cho rằng không dễ để Phương Oanh vượt qua được Đồng Dao về thần thái và cách thể hiện nhân vật tự nhiên, tinh tế. Ngoài ra, phản ứng hóa học giữa cặp vợ chồng do Phương Oanh và Doãn Quốc Đam đảm nhận cũng được đánh giá là chưa tới, thiếu chemistry.

Vương Mạn Ni (Giang Sơ Ảnh) và Kim Ngân (Việt Hoa)

Vương Mạn Ni (Giang Sơ Ảnh) trong "30 chưa phải là hết" là hình tượng nhân vật tham vọng, có ý chí lớn trong công việc, thậm chí còn được cho là thực dụng. Cách Vương Mạn Ni giao tiếp với khách hàng, đặc biệt là màn đối thoại với một phú bà giả nghèo tới mua trang sức, đã trở thành một trong những spotlight ở bộ phim.

Sang tới bản Việt, nhân vật nữ nhân viên bán hàng làm việc tại tiệm trang sức này có tên là Kim Ngân, do Việt Hoa thể hiện. Nữ diễn viên sinh năm 1996 được đánh giá là xinh đẹp, đúng chuẩn diễn viên và cách nhả thoại cũng tốt. Dẫu vậy, so với cách ứng xử tự tin và tự nhiên của Vương Mạn Ni bản gốc, Kim Ngân ở bản remake lại có vẻ "thảo mai" hơn.

Chung Hiểu Cần (Mao Hiểu Đồng) và Hoàng Lam (Quỳnh Kool)

Trong bộ 3 nhân vật chính của "30 chưa phải là hết" ở cả bản Trung và bản Việt, nhân vật Chung Hiểu Cần hay Hoàng Lam là người vô tư, hồn nhiên nhất. Cô kết hôn sớm với một người chồng trầm tính, mang nhiều tâm sự, đôi khi còn bị cho là vô tâm.

Nguồn gif: YouTube @VTV Giải Trí Official

Ở bản Việt, với gương mặt baby và giọng nói trong trẻo, Quỳnh Kool đã thể hiện tốt tính cách ngây thơ, vô tư lự của nhân vật. Tạo hình của Quỳnh Kool trong "Gió ngang khoảng trời xanh" cũng được đánh giá là ngọt ngào với tóc mái ngố, style công chúa. Nét diễn của Quỳnh Kool rất ổn, điều duy nhất khiến khán giả thắc mắc là nhan sắc khác lạ của nữ diễn viên sinh năm 1995 so với các bộ phim trước.

Nhìn về tổng quan, phim "Gió ngang khoảng trời xanh" sở hữu dàn diễn viên đẹp về ngoại hình và có nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Tuy nhiên, so với bản gốc "30 chưa phải là hết" đã quá thành công trước kia, phiên bản remake này không tránh khỏi sự lép vế. Nhiều khán giả cũng bày tỏ ý kiến sau những tập đầu của bộ phim:

- Cố Giai vẫn có một cái vibe gì đó mà Phương Oanh khó thay thế được.

- Cố Giai đóng thần thái hơn nhiều, Phương Oanh diễn gượng gạo đơ lắm.

- Mạn Ni bản Trung không có thảo mai như bản Việt và Chung Hiểu Cần cũng không quá hồn nhiên như bản Việt, còn Cố Giai bản Việt cũng tạm ổn. Cá nhân mình thấy vậy.

- Phương Oanh đóng vai này không hợp, không toát lên được khí chất của Cố Giai.

- Phim này sao kiểu cứ thoại ngượng ngượng.

- Cái bóng của bản gốc quá lớn, với cảm giác các nhân vật không hợp vai.

- Cảm giác 2 người này (Doãn Quốc Đam và Phương Oanh) yêu nhau không có chemistry.

- Hai anh chị (Doãn Quốc Đam và Phương Oanh) diễn cứ có nét ngượng ngượng á.

- Phương Oanh đóng vai này chưa ra khí chất của Cố Giai.

- Bộ "30 chưa phải là hết" của Trung đã quá xuất sắc rồi. Với cá nhân mình đó là một tác phẩm hoàn hảo. Từ nội dung, lời thoại đến diễn viên. Mỗi câu thoại đều rất đời nhưng sâu sắc. Nếu ai đã xem bản Trung rồi khi xem bản Việt sẽ rất rất khó tính. Một Cố Giai nhẹ nhàng nhưng khí chất, một Vương Mạn Ni độc lập và thông minh, một Chung Hiểu Cần trong trẻo và tình cảm.

Bộ 3 nữ chính phim "30 chưa phải là hết"

Bên cạnh những lời góp ý, "Gió ngang khoảng trời xanh" vẫn nhận được không ít lời khen từ phía khán giả. Phim mới chiếu được vài tập và vẫn còn một chặng đường dài để đi. Hy vọng, những tập sau của "Gió ngang khoảng trời xanh" sẽ ngày càng hấp dẫn hơn về kịch bản lẫn diễn xuất của dàn cast.

- Phương Oanh đoạn này nhả thoại đỉnh thế nhỉ, cảm giác tự nhiên và đúng kiểu cách người phụ nữ tri thức kín kẽ ấy.

- Nhiều người so sánh với bản Trung vậy. Mình thì đã xem cả 2 nhưng mà thấy bản Việt cũng ok mà.

- Lúc mới chiếu, mọi người so sánh với bản gốc Trung chê bản Việt quá trời nên mình cũng không định xem. Nhưng nay xem 3 tập thì thấy không thua kém gì bản Trung cả. Diễn viên đẹp và cá tính không kém bản Trung. Phương Oanh vai Cố Giai cũng rất ổn vì bản Việt đã được thay đổi nội dung phù hợp hơn với người Việt, không hoàn toàn giống hết bản gốc. Nói chung đây là bộ phim Việt nên xem và đáng được kỳ vọng.

Tên phim: Gió ngang khoảng trời xanh Đạo diễn: Lê Đỗ Ngọc Linh Thể loại: Tâm lý, tình cảm Thời lượng: 30 tập (dự kiến) Ngày phát hành: 11/8/2025 Lịch phát sóng: 20h các ngày thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên VTV3 Diễn viên tham gia: Phương Oanh, Quỳnh Kool, Việt Hoa, Doãn Quốc Đam… Nội dung chính: Câu chuyện tập trung vào hành trình đi tìm hạnh phúc của ba người phụ nữ – Mỹ Anh, Kim Ngân và Hoàng Lam. Không chỉ xoay quanh tình yêu hay hôn nhân, phim mở ra góc nhìn đa chiều và hiện đại, nơi những người phụ nữ dám lựa chọn, dám từ bỏ, và dám sống cho chính mình.

Nguồn ảnh và gif: VTV, YouTube @VTV Go, YouTube @VTV Giải Trí Official, sưu tầm