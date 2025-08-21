Jun Ji Hyun hiện tại đang là cái tên được quan tâm tại Hàn Quốc khi chuẩn bị trở lại với dự án phim truyền hình Tempest, đóng chính cùng "thánh sống" Kang Dong Won. Mới đây nhất, ngày 21/8, để quảng bá cho dự án của mình, nữ diễn viên đã có mặt trong một buổi phỏng vấn GQ Korea. Tại đây cô chia sẻ nhiều suy nghĩ về dự án sắp tới cùng những trăn trở của cô trong vai trò vừa là diễn viên, vừa là mẹ của hai cậu con trai.

Nữ minh tinh bày tỏ kỳ vọng đặc biệt với Tempest: “Không phải tác phẩm nào tôi cũng có cảm giác như vậy. Khi thực sự tập trung và hoàn toàn đắm chìm vào nhân vật, ngay cả ở phim trường tôi cũng thấy mình như được kết nối với biên kịch, đạo diễn. Với Tempest, tôi cảm nhận rõ rệt sự kết nối đó”.

Jun Ji Hyun tại buổi phỏng vấn

Dù chia sẻ nhiều thông tin thú vị về màn tái xuất lần này nhưng thứ người ta quan tâm hơn cả ở Jun Ji Hyun lại là ngoại hình khác lạ của cô. Dường như nữ diễn viên tăng cân rõ nét, thần thái không tốt như thường ngày. Đáng nói hơn cả khi Jun Ji Hyun xuất hiện với mái tóc khó hiểu, như bị cắt nham nhở, hơi bết và thậm chí nhiều khoảnh khắc còn trông như tóc giả. Tất cả tạo ra một thể lạ lùng trong mắt khán giả, nhiều người suýt không nhận ra tình đầu quốc dân đẹp top đầu showbiz Hàn một thời.

Khán giả hoang mang vì diện mạo mới của tình đầu quốc dân

Jun Ji Hyun từ lâu đã được xem là tượng đài nhan sắc của màn ảnh Hàn. Vẻ đẹp của cô khác biệt hoàn toàn so với các tình đầu quốc dân khác bởi thần thái kiêu kỳ, sang trọng khó ai sánh kịp. Sau hơn 20 năm hoạt động, Jun Ji Hyun vẫn giữ được nét đẹp trẻ trung, cuốn hút đến mức khiến người ta ngỡ ngàng mỗi lần cô xuất hiện. Gần đây nhất, cô cắt tóc ngắn, thay đổi phong cách nhưng "trình" nhan sắc vẫn không hề bị suy giảm. Chính bởi vậy sự xuất hiện mới nhất trong buổi phỏng vấn quảng bá phim mới khiến netizen sốc nặng.

Trong Tempest, Jun Ji Hyun vào vai Moon Joo, một nhà ngoại giao kỳ cựu, từng đảm nhiệm vị trí Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ. Bằng sự nhạy bén và những quyết định sắc sảo, cô đã xây dựng được uy tín lớn trong cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, Moon Joo bất ngờ phát hiện đằng sau một vụ ám sát liên quan đến cả Hàn Quốc và Triều Tiên là những toan tính chính trị phức tạp. Đồng hành cùng cô là San Ho (Kang Dong Won), một lính đánh thuê tinh nhuệ, thân phận bí ẩn đến mức quốc tịch và quá khứ đều bị che giấu. Hai con người đến từ hai thế giới khác biệt buộc phải hợp tác, từng bước vạch trần sự thật đằng sau vụ việc chấn động, hứa hẹn mang đến một hành trình nghẹt thở và đầy kịch tính.