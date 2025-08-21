Quỳnh Kool trở lại màn ảnh nhỏ trong bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh với vai Lam - một nhân vật vốn được kỳ vọng sẽ giúp cô lấy lại phong độ sau một thời gian dài vắng bóng. Lam là kiểu phụ nữ được nuông chiều từ nhỏ, lớn lên trong hoàn cảnh khá giả, lấy chồng cũng chẳng phải lo việc bếp núc hay gánh nặng kinh tế, vì vậy bản tính có phần “công chúa” là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, cái cách mà Quỳnh Kool thể hiện lại khiến khán giả khó chịu hơn là đồng cảm. Ngay cả khi Lam rơi vào những tình huống nghiêm trọng như mang thai, lo lắng chồng không muốn có con, thay vì sự mạnh mẽ hoặc ít nhất là chín chắn giải quyết vấn đề, nhân vật vẫn chọn cách nhõng nhẽo với bạn bè. Điều này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận, biến Lam thành một trong những vai diễn gây tranh cãi nhất thời điểm hiện tại.

Nhiều người cho rằng vấn đề không nằm ở kịch bản hay thiết lập nhân vật, mà xuất phát từ cách diễn của Quỳnh Kool. Trong bản gốc Trung Quốc, vai Lam do Quan Hiểu Đồng đảm nhận từng được khen ngợi nhờ sự dễ thương, hồn nhiên, vừa đáng yêu vừa khiến người xem thấy gần gũi. Sự trẻ con của nhân vật ở đó mang đến màu sắc thú vị, không làm khán giả cảm thấy phiền. Nhưng khi sang đến Quỳnh Kool, nét trẻ con ấy lại biến thành sự mè nheo, khó chiều. Vô số khán giả để lại những bình luận gay gắt trên trang VTV Giải Trí khi nói về nhân vật này: "Xem Quỳnh Kool diễn mà tôi mệt thay cho chồng cô ấy trong phim, lúc nào cũng thấy nhăn nhó, than vãn". "Nếu Quan Hiểu Đồng khiến tôi muốn bảo vệ thì Quỳnh Kool lại khiến tôi chỉ muốn tắt tivi", "Nhõng nhẽo đến mức vô lý, từ đầu phim đến giờ chỉ thấy nhõng nhẽo với khóc, Quan Hiểu Đồng ở bản Trung có thế này đâu nhỉ?", "Lấy phải cô vợ thế này thì ông Toàn nhìn như ông cụ cũng phải thôi. Xem bản Trung người ta diễn nét dễ thương, dễ chịu biết là bao", "Quỳnh Kool đừng nhõng nhẽo nữa đi trời, tui là con gái, rất điệu mà xem còn thấy khó chịu", "Không thể mê nổi Quỳnh Kool"...

Nhìn thì có vẻ đáng yêu nhưng thực tế sự nhõng nhẽo trên phim của Lam lại khiến khán giả khó chịu

Quan Hiểu Đồng ở bản gốc đáng yêu, trẻ con vừa đủ

Không chỉ diễn xuất, diện mạo và giọng thoại của Quỳnh Kool trong lần tái xuất này cũng bị đem ra mổ xẻ. Vốn nổi tiếng là một nữ diễn viên trẻ có gương mặt xinh đẹp, được lăng xê mạnh mẽ trên sóng truyền hình Việt, nhưng ở Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, cô bị chê xuống sắc, tạo hình không có điểm nhấn. Trong khi đó, phần thoại và đài từ cũng không cứu vãn được tình hình. Từng tiến bộ khá nhiều trong 2 năm trở lại đây, lần này, Quỳnh Kool lại lặp lại thói quen cũ, thoại nhanh và đôi khi dính chữ, khó nghe.

Ở một khía cạnh khác, cũng có ý kiến bênh vực Quỳnh Kool, cho rằng phần lớn lỗi thuộc về kịch bản và cách xây dựng nhân vật. Dẫu vậy, khi đặt lên bàn cân so sánh với Quan Hiểu Đồng của bản gốc, sự bênh vực cũng dần không có tác dụng. Một nhân vật vốn dĩ đã dễ gây tranh cãi lại càng trở nên khó đồng cảm qua cách thể hiện của Quỳnh Kool, từ cái nhăn mặt, cách khóc lóc, đến cả giọng thoại khiến nhân vật Lam thật sự mất điểm. So với những vai diễn được khen ngợi trước đây của Quỳnh Kool, như trong Đừng Làm Mẹ Cáu, Chúng Ta Của 8 Năm Sau,... khán giả thật sự bất ngỡ khi thấy màn thể hiện lần này của nữ diễn viên.

Vốn được kỳ vọng là màn tái xuất bùng nổ, Gió Ngang Khoảng Trời Xanh lại đang vô tình biến Quỳnh Kool thành tâm điểm tranh cãi khi vai Lam của cô bị chê bai quá mức nhõng nhẽo, phiền phức. Từ diễn xuất, diện mạo đến giọng thoại, mọi thứ đều khiến khán giả khó chịu thay vì đồng cảm. So với bản gốc, rõ ràng nhân vật đã mất đi sự đáng yêu cần có, và đó là thất bại lớn nhất trong lần tái xuất này. Quỳnh Kool vẫn còn thời gian và cơ hội để thay đổi, nhưng ít nhất hiện tại khán giả chỉ muốn nói một câu: “Đừng nhõng nhẽo nữa.”

Nguồn ảnh: VTV