Sau hơn 2 năm bị phong sát, Lý Dịch Phong tiếp tục đón “tin dữ”, hào quang quá khứ không còn cứu nổi

Từ “nam thần cổ trang” đến đỉnh cao sự nghiệp

Lý Dịch Phong bước vào làng giải trí năm 2007 qua một cuộc thi tuyển chọn tài năng. Với ngoại hình điển trai và tính cách hiền lành, anh nhanh chóng được công chúng chú ý.

Cột mốc đưa Lý Dịch Phong lên hàng sao hạng A chính là bộ phim Cổ Kiếm Kỳ Đàm (2014). Vai diễn trong phim giúp anh trở thành biểu tượng “mỹ nam cổ trang”, nhận vô số lời khen và giành nhiều giải thưởng diễn xuất. Trong nhiều năm sau đó, Lý Dịch Phong liên tục góp mặt trong các dự án lớn, sở hữu lượng fan hùng hậu cùng sức hút truyền thông mạnh mẽ.

Không chỉ đóng phim, anh còn tích cực tham gia hoạt động từ thiện, xây dựng hình ảnh nghệ sĩ gần gũi, mẫu mực. Trong mắt công chúng thời điểm ấy, Lý Dịch Phong là một trong những “quân át chủ bài” của C-biz.

Bê bối năm 2022: Sự nghiệp tan vỡ

Tháng 9/2022, truyền thông Trung Quốc đưa tin Lý Dịch Phong nhiều lần vi phạm pháp luật. Ban đầu, tin tức gây chấn động đến mức nhiều khán giả nghĩ đó chỉ là tin đồn thất thiệt. Tuy nhiên, sau khi được các kênh truyền thông chính thống như CCTV xác nhận, sự việc trở thành “đòn chí mạng” đối với sự nghiệp của nam diễn viên.

Ngay lập tức, các thương hiệu lớn đồng loạt hủy hợp đồng, phim ảnh ngừng phát sóng, âm nhạc bị gỡ khỏi nền tảng. Các tài khoản mạng xã hội chính thức của anh cũng bị khóa, chấm dứt hoàn toàn hoạt động trong nước. Từ một ngôi sao hạng A, Lý Dịch Phong bỗng chốc trở thành “nghệ sĩ tẩy chay toàn diện”.

“Tin dữ” mới: Bị cưỡng chế thi hành án gần 50 tỷ đồng

Theo thông tin mới đây từ Tòa án Nhân dân quận Triều Dương, Bắc Kinh, Lý Dịch Phong cùng công ty của anh bị cưỡng chế thi hành án với số tiền lên tới 49,9 triệu NDT (tương đương gần 170 tỷ VNĐ). Dù lý do cụ thể chưa được công bố, nhưng vụ việc càng khiến hình ảnh vốn đã sụp đổ của nam diễn viên thêm phần tồi tệ.

Ngoài bê bối năm 2022, Lý Dịch Phong từng dính tai nạn giao thông gây chú ý: lái siêu xe đâm vào cầu rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Vụ việc khi ấy khiến dư luận đặt dấu hỏi về tư cách đạo đức của anh, song vẫn chưa ảnh hưởng nặng nề như scandal sau này.

Hiện tại, Lý Dịch Phong vẫn tiếp tục theo đuổi âm nhạc, nhưng chỉ có thể tổ chức biểu diễn tại nước ngoài. Trong thị trường giải trí Trung Quốc, sự trở lại gần như là bất khả thi, bởi anh đã chính thức bị gắn mác “nghệ sĩ có vết nhơ đạo đức” – điều khó có thể được khán giả và giới quản lý tha thứ.

Từ ngôi sao từng đứng ở đỉnh cao danh vọng, sở hữu cả sự nghiệp lẫn tình cảm công chúng, Lý Dịch Phong đã tự tay hủy hoại tương lai vì những lựa chọn sai lầm. Và một lần nữa thực tế chứng minh: hào quang, danh tiếng hay tiền bạc đều không thể che lấp hay cứu rỗi những hành vi vượt qua giới hạn pháp luật.



