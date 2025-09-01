Từ 3 nguyên liệu này bạn dễ dàng nấu được món canh siêu ngon, ăn cùng cơm khiến cả nhà "húp sùm sụp" sạch bát

Món canh hôm nay chỉ gồm 3 nguyên liệu: mướp hương, thịt viên chiên và trứng cút. Đây là sự kết hợp giữa thịt và rau củ, vừa bổ dưỡng, vừa thơm ngon, lại hấp dẫn. Hương vị của món ăn tươi ngon, thanh mát, đặc biệt thích hợp cho những ngày đầu thu thời tiết còn có những lúc oi bức.

Không dài dòng nữa, ngay dưới đây chúng tôi xin chia sẻ với các bạn cách làm món canh mướp nấu thịt viên và trứng cút.

Nguyên liệu làm món canh mướp nấu thịt viên và trứng cút

2 quả mướp hương, 10 viên thịt viên chiên, 20 quả trứng cút, một ít hành lá và tỏi, một ít nước mắm, một ít tinh chất cốt gà, bột tiêu, lượng dầu ăn vừa phải, 1 thìa canh bột năng.

Cách làm món canh mướp nấu thịt viên và trứng cút

Bước 1: Đầu tiên bạn dùng dụng cụ gọt bỏ vỏ mướp hương sau đó rửa sạch. Tiếp đó cắt mướp hương thành các miếng vừa ăn. Sau đó ngâm mướp đã cắt vào nước sạch có pha một ít giấm trắng để ngăn quá trình oxy hóa xảy ra, khiến mướp bị thâm đen. Sau đó vớt mướp ra, để ráo. Trứng cút bạn luộc chín rồi bóc bỏ vỏ.

Bước 2: Trứng cút sau khi bóc vỏ bạn cũng cho vào chảo chiên đến khi có màu vàng nâu, lấy ra để ráo dầu. Để làm thịt viên chiên bạn hãy chuẩn bị khoảng 300g thịt nạc vai xay nhỏ. Sau đó ướp với chút gia vị, bột tiêu, hành củ băm nhỏ trong 15 phút. Sau đó lấy lượng vừa phải vo thành các viên tròn rồi áo bằng một lớp bột viên chiên. Sau đó chiên vàng giòn. Tỏi đập dập băm nhỏ, hành lá rửa sạch rồi xắt nhỏ.

Bước 3: Đặt nồi lên bếp, đun nóng rồi cho một chút dầu ăn vào. Tiếp theo bạn cho gốc hành lá và tỏi băm vào xào đến khi dậy mùi thơm. Tiếp đó bạn cho mướp hương vào xào đến khi các cạnh chuyển màu hơi trong và dậy mùi thơm. Sau đó bạn đổ trứng cút và thịt viên chiên vào nồi, thêm một lượng nước sôi vừa đủ rồi đun sôi ở lửa lớn. Sau đó nêm chút tinh chất cốt gà, gia vị, chút xíu nước mắm để nêm nếm và tăng hương vị. Nấu cho đến khi các nguyên liệu chín.

Bước 4: Pha loãng bột năng với nước lạnh thành nước bột năng, khuấy đều rồi đổ vào nồi. Lúc này, giữ bếp ở mức lửa lớn nhất, dùng thìa khuấy đều cho súp sệt lại. Sau đó bạn có thể điều chỉnh lại gia vị cho vừa ăn là có thể lấy món ăn ra bát tô, rắc hành lá xắt nhỏ vào là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món canh mướp nấu thịt viên và trứng cút

Bạn thấy đấy, món ăn này được kết hợp từ những nguyên liệu đơn giản nhưng thành phẩm lại tươi ngon, rau củ mềm, nước dùng đậm đà. Món canh này cũng là lựa chọn hàng đầu khi bạn không biết ăn gì. Hãy thử ngay nhé!

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món canh mướp nấu thịt viên và trứng cút!