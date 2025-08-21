3 "món canh vàng" dễ nấu bạn nên luân phiên ăn trong mùa thu: Vừa bổ dưỡng, ngon miệng lại giúp giải nhiệt

Khi tiết Thu Đông đến, thời tiết dần chuyển từ nóng sang lạnh, nhưng đi kèm với đó là cảm giác khô hanh. Trong thời gian này, năng lượng dương trong cơ thể bắt đầu suy yếu, trong khi năng lượng âm dần phát triển, tạo nên thời điểm thuận lợi để bồi bổ cơ thể. Y học cổ truyền thường nhấn mạnh "dưỡng dương vào xuân hạ, dưỡng âm vào thu đông". Việc bổ sung dinh dưỡng hợp lý trong mùa thu đông có thể bổ sung năng lượng và tạo nền tảng khỏe mạnh cho cơ thể trong tương lai. 3 món canh sau đây không chỉ bổ dưỡng mà còn giúp giảm khô hanh mùa thu hiệu quả. Chúng rất dễ chế biến, bất kể điều kiện kinh tế của bạn, và sẽ mang lại sự ấm áp và sức khỏe cho gia đình bạn.

Món đầu tiên: "Canh" củ hoa huệ, hạt sen và nấm tuyết

Củ sen, hạt sen và nấm tuyết là sự kết hợp kinh điển bổ âm, dưỡng ẩm, đặc biệt thích hợp cho thời điểm cuối mùa hạ đầu mùa thu. Củ sen có tính hàn, đi vào kinh tâm phế, có tác dụng an thần, dưỡng phổi, giảm ho. Hạt sen bổ tỳ, giảm tiêu chảy, bổ thận, bổ tinh. Nấm tuyết, còn được ví là "yến sào", giàu chất keo thực vật tự nhiên, giúp dưỡng âm, dưỡng phổi, dưỡng vị, thúc đẩy sản sinh dịch.

Nguyên liệu làm món "canh" củ hoa huệ, hạt sen và nấm tuyết

1 củ hoa huệ tươi (hoặc 15g củ hoa huệ khô), 150g nấm tuyết, 100g hạt sen tươi, 100g đường phèn, 10g kỷ tử.

Cách làm món "canh" củ hoa huệ, hạt sen và nấm tuyết

Bước 1: Ngâm nấm tuyết trong nước ấm trước 1 giờ, sau đó rửa sạch, cắt bỏ rễ và xé nhỏ, để riêng. Hạt sen loại bỏ tâm sen rồi rửa sạch (nếu bạn dùng hạt sen khô thì ngâm cho nở mềm). Củ hoa huệ bạn bóc thành từng bẹ rời, rửa sạch, để riêng.

Bước 2: Cho lượng nước vừa đủ vào nồi cùng nấm tuyết, hạt sen và đường phèn, đun sôi sau đó hạ nhỏ lửa và nấu cho đến khi nấm tuyết tiết ra chất keo sệt, hạt sen mềm. Sau đó bạn tắt bếp, thêm kỷ tử đã rửa sạch vào, đợi 5 phút là có thể lấy ra bát và thưởng thức.

Thành phẩm món "canh" củ hoa huệ, hạt sen và nấm tuyết

Món canh này làm rất dễ có vị ngọt thanh, không chỉ giúp giảm khô miệng mà còn cải thiện chất lượng giấc ngủ, đặc biệt thích hợp cho những người thường xuyên thức khuya hoặc dễ cáu gắt.

Món thứ hai: Canh củ cải nấu sườn heo

Dân gian có câu: "Mùa thu ăn củ cải tốt hơn nhân sâm". Củ cải trắng có tính mát, vị ngọt, có tác dụng thanh nhiệt, lợi nước bọt, giải ứ đọng thức ăn. Kết hợp với sườn heo có tác dụng bổ âm, nhuận phế, vừa bổ dưỡng vừa ngon miệng. Sườn heo giàu protein và canxi, hầm sườn giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ dưỡng chất hơn.

Nguyên liệu làm món canh củ cải nấu sườn heo

350g sườn heo, 2 củ cải, 4-5 lát gừng, 2 cây hành lá, một chút bột tiêu trắng, lượng gia vị thích hợp.

Cách làm món canh củ cải nấu sườn heo

Bước 1: Củ cải bạn đem gọt bỏ vỏ rồi rửa sạch và cắt thành từng miếng vừa ăn. Hành lá bạn rửa sạch cắt riêng phần gốc và lá. Sườn heo bạn rửa sạch rồi cho vào nồi nước thêm 1 thìa canh rượu ăn, gừng, gốc hành rồi đun sôi để chần sườn. Sau đó vớt sườn ra rửa sạch lại với nước ấm.

Bước 2: Tiếp đó bạn cho sườn heo, củ cải vào nồi, thêm lượng nước vừa đủ vào rồi đặt lên bếp, đun sôi ở lửa lớn. Sau đó bạn hạ về mức lửa nhỏ, ninh trong khoảng 30-45 phút cho đến khi các nguyên liệu chín mềm. Tiếp đó bạn thêm lượng gia vị cho vừa ăn khuấy đều cho hòa quyện rồi tắt bếp, lấy canh ra tô, thêm hành lá cắt nhỏ vào.

Thành phẩm món canh củ cải nấu sườn heo

Củ cải tươi mát và sườn heo thơm phức hòa quyện hoàn hảo trong nước dùng trong vắt, vị ngọt thanh và không hề ngấy. Món canh này không chỉ bổ sung năng lượng mà còn hỗ trợ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp cho người già và trẻ em.

Món thứ ba: Canh lê, sung nấu thịt nạc

Lê là loại trái cây cũng là nguyên liệu tuyệt vời để dưỡng ẩm cho làn da mùa thu. Vị ngọt mát của chúng giúp thúc đẩy sản xuất dịch, thanh nhiệt và giảm đờm. Quả sung giúp bổ tỳ, hỗ trợ tiêu hóa, đồng thời thúc đẩy nhu động ruột. Thịt nạc cung cấp protein chất lượng cao, làm cho món canh thêm đậm đà.

Nguyên liệu để làm món canh lê, sung nấu thịt nạc

1 quả lê, 5-7 quả sung khô (hoặc sung tươi), 350g thịt nạc, lượng gia vị vừa phải.

Cách làm món canh lê, sung nấu thịt nạc

Bước 1: Rửa sạch, gọt bỏ vỏ, lõi và thái lê thành những miếng hình khối vuông vừa phải. Rửa sạch và bổ đôi hoặc cắt làm 4 phần từng quả sung. Thịt nạc rửa sạch, cắt khối vuông vừa phải rồi cho vào nồi nước chần qua. Vớt thịt nạc ra, rửa lại bằng nước ấm cho hết tạp chất.

Bước 2: Cho tất cả nguyên liệu vào nồi, đun sôi rồi chỉnh về mức lửa nhỏ nấu liu riu trong khoảng 1-2 giờ. Nếu có nồi nấu chậm, bạn chỉ cần đun sôi rồi chuyển hoàn toàn sang. Sau đó nêm nếm gia vị cho vừa ăn.

Thành phẩm món canh lê, sung nấu thịt nạc

Món canh này có vị ngọt mặn, hương vị độc đáo, có tác dụng giảm các triệu chứng như khô họng, ngứa họng và ho. Đặc biệt thích hợp cho người làm việc trong môi trường máy lạnh thời gian dài hoặc thường xuyên nói chuyện.

Việc điều chỉnh chế độ ăn uống trong thời điểm đầu mùa đầu không chỉ đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng về cách kết hợp nguyên liệu mà còn phải tuân thủ nhịp điệu tự nhiên. Một bát canh ấm vào buổi sáng có thể đánh thức lá lách và dạ dày; một khẩu phần vừa phải vào bữa tối giúp tiêu hóa và thúc đẩy giấc ngủ. 3 món canh này vừa rẻ vừa hiệu quả, thể hiện triết lý "ăn uống theo mùa" để bảo vệ sức khỏe. Trong thời gian chuyển giao giữa hè và thu, việc chuẩn bị một món canh ngon cho gia đình vừa là một cử chỉ yêu thương vừa là một nét đẹp sức khỏe.